Verstärkte Kämpfe in der Ostukraine: Russland startet Ablenkungsmanöver

Im Ukraine-Krieg verstärkt Russland seine Angriffe im Osten. Die Lage um das umkämpfte AKW Saporischschja ist weiterhin angespannt. News-Ticker zum Militärgeschehen.

Zehn russische Flugzeuge befinden sich trotz der Luftraum-Sperrung noch in Deutschland.

Selenskyj wirft Russland im Zusammenhang der Kämpfe um das größte Atomkraftwerk Europas „Erpressung“ vor.

Russland verstärkt seine Angriffe im Osten der Ukraine: Das „Institute for the Sudy of War“ geht davon aus, dass es sich um ein Ablenkungsmanöver handelt.

Dieser News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 14. August, 11.00 Uhr: Fast ein halbes Jahr nach Sperrung des EU-Luftraums für Flugzeuge aus Russland stehen einem Medienbericht zufolge in Deutschland noch zehn Maschinen russischer Eigentümer oder unter russischer Kontrolle. Dies berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Sonntag unter Berufung auf das Bundesverkehrsministerium.

Da die Maschinen aufgrund der Sanktionen einem Start- und Flugverbot unterliegen, könnten diese durch den Eigentümer nicht genutzt und an einen anderen Ort gebracht werden. In Leipzig stehen demnach drei russische Maschinen des Typs Antonov AN-124, in Köln eine Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 und eine Boeing 737 sowie in Frankfurt-Hahn eine Boeing 747 auf dem Boden. Weitere vier Flugzeuge stehen demnach in Baden-Baden: eine Cessna 750 Citation X, zwei Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 und eine Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS.

Verstärkte Angriffe im Osten der Ukraine: Ablenkungsmanöver durch russische Truppen

Erstmeldung vom 14. August: Nach einer Analyse des „Institute for the Sudy of War“ (ISW)* haben die russischen Truppen ihre Boden-Angriffe im Osten der Ukraine in den vergangenen drei Tagen wieder verstärkt. Besonders in den Regionen Siwersk und Donezk und rund um die Stadt Bachmut seien die militärischen Kämpfe wieder stärker geworden. Die Forscher des Instituts vermuten, dass die russische Armee versucht, die ukrainischen Truppen hier anzugreifen, um sie auf diese Weise von Angriffen im Süden abzulenken.

Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die Ukrainer Kriegsgerät und Soldaten in den Osten verlegen, anstatt mit diesen im Süden vorzurücken. Seit Wochen starten ukrainische Truppen im Süden Manöver, ohne allerdings eine große Gegenoffensive zu begonnen. Noch immer sammelt die Ukraine Truppen, um einen schlagkräftigen Gegenangriff starten zu können. Dieses Vorhaben könnte durch die verstärkten russischen Angriffe im Osten verzögert werden.

Selenskyj in Sorge: weitere Kämpfe im Gebiet des größten Atomkraftwerks Europas

Um das Atomkraftwerk Saporischschja halten die Kämpfe weiter an. Angesichts der Angriffe hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland erneut „Erpressung“ vorgeworfen. Die „Besatzer“ nutzten das AKW, um „auf extrem zynische Weise“, Angst zu verbreiten, sagte Selenskyj am Samstagabend in seiner täglichen Videobotschaft.

Moskau und Kiew machen sich seit Tagen gegenseitig für die Angriffe in der Nähe des größten AKW Europas verantwortlich, das seit Anfang März von der russischen Armee besetzt ist. Selenskyj warf den russischen Truppen vor, sich hinter der dem AKW Saporischschja zu „verstecken“, um die ukrainisch kontrollierten Städte Nikopol und Marhanez zu beschießen. Jeder Tag, an das russische Kontingent auf dem Gebiet des AKW verbliebe, erhöhe „die nukleare Bedrohung für Europa“, sagte Selenskyj.

Nach den ersten Angriffen auf das AKW Saporischschja am 5. August musste ein Reaktor heruntergefahren werden. Bei Angriffen am vergangenen Donnerstag wurden eine Pumpstation und Strahlungssensoren beschädigt. Die ukrainischen Behörden und westliche Verbündete fordern eine entmilitarisierte Zone rund um das AKW und einen Abzug der russischen Truppen. (at/dpa) *merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA

