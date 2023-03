Ukraine-Generaloberst gibt Update aus Bachmut: Kämpfe erreichen „ihren Höhepunkt“

Von: Nail Akkoyun, Franziska Schwarz

Die Schlacht um die Kleinstadt Bachmut fordert auf beiden Seiten ihren Tribut. Aus den USA raten Stimmen zu einem ukrainischen Rückzug. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 6. März, 17.00 Uhr: In der Schlacht um die Kleinstadt Bachmut sollen die Kämpfe aktuell „ihren Höhepunkt“ erreichen. Die ukrainische Armee versuche derzeit, „tapfer ihre Stellungen“ zu verteidigen und „die Einkreisung der Stadt zu verhindern“, sagte Generaloberst Oleksandr Syrskyj auf Telegram. Darüber hinaus habe man den russischen Truppen, darunter auch der Söldnergruppe Wagner, „beträchtliche Verluste“ hinzugefügt. Auch die russische Seite berichtete von Verlusten – allerdings auf ukrainischer Seite.

Ukrainische Soldaten einer Panzerbrigade nahe der Bachmut-Front.

Ukraine aktuell: US-Stimmen raten Kiew zu Bachmut-Rückzug

Update vom 6. März, 14.50 Uhr: In und um die belagerte ostukrainische Stadt Bachmut wird weiter heftig gekämpft, doch sowohl Kiew als auch Moskau haben offenbar zunehmend mit Munitionsknappheit (s. Erstmeldung vom 6. März) und steigenden Verlusten zu kämpfen. Während sich der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, „für die Fortsetzung der Verteidigungsoperation und die weitere Stärkung der Positionen in Bachmut“ aussprach, rechnen einige Analysten mit einem baldigen Ende der Kämpfe um die Kleinstadt.

„Ich denke, dass die hartnäckige Verteidigung von Bachmut viel erreicht hat, da sie russische Arbeitskräfte und Munition verbraucht hat“, twitterte Michael Kofman, Direktor für Russlandstudien beim Thinktank CAN im US-Staat Virginia. „Aber Strategien können einen Punkt erreichen, an dem der Ertrag abnimmt, und da die Ukraine versucht, Ressourcen für eine Offensive zu sammeln, könnte dies den Erfolg einer wichtigeren Operation behindern.“ Auch das Insitute for the Study of War (ISW), ein Thinktank aus der US-Hauptstadt Washington, erklärte, für die Ukraine sei ein Rückzug möglicherweise die „klügste Option“.

Ukraine aktuell: Selenskyj streitet mit Militär über Bachmut-Strategie

Update vom 6. März, 13.24 Uhr: Bei den brutalen Kämpfen um Bachmut streitet Selenskyj offenbar mit einem führenden General um die Strategie. Der ukrainische Präsident hat die Stadt zur „Festung“ erklärt, stößt laut einem Bericht aber auf Unverständnis bei Soldaten, die von einer „Katastrophe“ sprechen. Die Hintergründe erfahren Sie hier.

Ukraine aktuell: „Volksrepublik Donezk“ gibt Kiew Schuld an Tod von 4500 Zivilisten

Update vom 6. März, 12.35 Uhr: Fast 4500 Zivlisten sind in der Region Donezk „seit der Eskalation am 17. Februar 2022“ umgekommen. Das meldeten nun Beamte der selbst ernannten „Volksrepublik Donezk“ und gaben der Ukraine die Schuld. Sie erläuterten laut der russischen Nachrichtenagentur Tass:, dass sich unter den Toten auch 133 Kinder befänden.

„Die Situation ist am Morgen des 17. Februar eskaliert. Starker Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte tötete Zivilisten und beschädigte Infrastruktur“, hieß es, und weiter: „Am 24. Februar startete Putin auf Bitten der Führungskräfte im Donbass die militärische Spezialoperation“, um die Gebiete „unter Kiews Kontrolle zu befreien“. In der Kreml-Propaganda wird der russische Überfall auf die Ukraine weiterhin als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet.

Ukraine aktuell: Selenskyj-Ehefrau berichtet von sexuellen Gewalttaten der Putin-Streitkräfte

Update vom 6. März, 11.27 Uhr: Die ukrainische First Lady Olena Selenska, Ehefrau von Selenskyj, berichtete, dass Ermittler aktuell 171 Fälle von mutmaßlicher sexueller Gewalt russischer Streitkräfte gegen ukrainische Zivilisten untersuchen. Das geht aus der jüngsten Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) hervor.

Materialmangel aufseiten Russlands: Armee setzt im Ukraine-Krieg jahrzehntealte Panzer ein

Update vom 6. März, 9.57 Uhr: Moskau setzt jetzt jahrzehntealte Waffen ein, offenbar aus Verzweiflung: Zuletzt seien sogar Transportpanzer des sowjetischen Typs BTR-50 in der Ukraine eingesetzt worden, die seit 1954 hergestellt wurden. Das meldet das Verteidigungsministerium in London mit Verweis auf seine Geheimdienste. Zerstörte Kampfpanzer würden bereits seit Monaten durch alte Modelle des Typs T-62 ersetzt, hieß es weiter.

Selbst die 1. Gardepanzerarmee, eine der prestigeträchtigsten Einheiten, habe solche Panzer erhalten, um ihre Verluste an modernen Panzern auszugleichen. „Seit Sommer 2022 wurden etwa 800 T-62 aus den Lagern geholt. Einige haben verbesserte Visiersysteme erhalten, die ihre Wirksamkeit bei Nacht höchstwahrscheinlich verbessern.“ Allerdings hätten die Fahrzeuge viele Schwachstellen, so fehle eine moderne Reaktivpanzerung.

Erstmeldung vom 6. März: Kiew – Die russischen Truppen versuchen schon seit Wochen, die zur Festung erklärte Stadt Bachmut zu erobern. Dabei setzt Russland die berüchtigte Söldnertruppe Wagner ein, die nach ukrainischen Berichten bereits schwere Verluste erlitten haben soll. Die Angaben sind allerdings nicht überprüfbar.

Schlacht um Bachmut: Jewgeni Prigoschin droht Wladimir Putin

Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin hat der Regierung des Kremlchefs Wladimir Putin nun gedroht, seine Söldner aus Bachmut zurückzuziehen. Anlass seien Munitionsmangel. Das berichtete das ZDF unter Berufung auf einen entsprechenden Telegram-Eintrag vom ersten März-Wochenende (der allerdings kein offizieller Kanal Prigoschins war). „Die Situation wird für alle militärischen Formationen, die russische Interessen schützen, nicht schön sein“, hieß es darin demnach, sowie: „Wenn Wagner sich jetzt aus Bachmut zurückzieht, wird die gesamte Front zusammenbrechen.“

Generalstab in Kiew: „Erfolglose Offensivaktionen“ im Ukraine-Krieg

Bisher wird Bachmut von drei Seiten bedrängt, lediglich eine Seite im Westen ist noch offen und bietet den ukrainischen Truppen einen Korridor für einen möglichen Rückzug. „Die Verteidiger halten ihre Stellung“, sagte Sehij Tscherewaty, Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost. „Und wir haben die Möglichkeit, Munition, Proviant und Medizin zu liefern sowie Verwundete abzutransportieren.“

Der Generalstab in Kiew sprach in seinem Bericht auch von „erfolglosen Offensivaktionen“ russischer Truppen bei Awdijiwka und Schachtarsk im Osten des Landes. Auch dort seien viele Ortschaften von russischer Artillerie wahllos beschossen worden (AFP/dpa/frs/nak)