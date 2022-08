Saporischschja-AKW unter Beschuss - Satellitenbilder sollen Kampfflieger-Verluste für Moskau zeigen

Die Detonationen auf der Halbinsel Krim geben Rästel auf. Nun wurden Satellitenbilder publiziert. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 11. August, 19.01 Uhr: Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist nach Angaben der russischen Besatzer erneut unter Beschuss geraten. Das Kraftwerk sei mit schwerer Artillerie und Raketenwerfern angegriffen worden, teilte der Vertreter der Besatzungsbehörden, Wladimir Rogow, am Donnerstag im Nachrichtenkanal Telegram mit. Geschossen werde aus Ortschaften, die unter ukrainischer Kontrolle stünden. Überprüfbar waren die Angaben nicht. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte angesichts des Beschusses vor einer möglichen Atomkatastrophe gewarnt.

Der ukrainische Kraftwerksbetreiber Enerhoatom informierte bei Telegram über insgesamt zehn Einschläge in der Nähe des größten europäischen Atomkraftwerks im Süden der Ukraine. „Die Situation im Kraftwerk ist gerade unter Kontrolle“, teilte der Konzern mit. Nach diesen Angaben gab es keinen Brand und auch keine erhöhten Radioaktivitätswerte.

Die Ukraine wirft den russischen Truppen vor, das AKW als Festung für Angriffe zu nutzen. Die prorussischen Separatisten wiederum beschuldigen die ukrainischen Streitkräfte, mit Beschuss den Westen zum Eingreifen in den Konflikt bewegen zu wollen. Russlands Staatsfernsehen zeigte Bilder, die Raketeneinschläge am Kraftwerk zeigen sollen.

Ein ukrainischer Soldat flüchtet vor den Flammen in einem Weizenfeld in der Region Saporischschja. (Archivfoto) © Ukrinform /dpa

Nach Krim-Explosionen: Satellitenbilder sollen Kampfflieger-Verluste für Moskau zeigen

Update vom 11. August, 10.55 Uhr: Russland kann nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten seine Auslandsaufträge in der Rüstungsindustrie nicht mehr in vollem Umfang erfüllen. „Russland ist höchstwahrscheinlich nicht in der Lage, einige seiner Exportaufträge für gepanzerte Fahrzeuge auszuführen“, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London. Hintergrund seien die außergewöhnliche Nachfrage für gepanzerte Kampffahrzeuge für Russlands eigene Streitkräfte in der Ukraine und der zunehmende Effekt westlicher Sanktionen, so die Mitteilung weiter.

So habe Belarus kürzlich Details über einen im eigenen Land weiterentwickelten Kampfpanzer vorgestellt. Zuvor sei diese Aufgabe dem staatlichen russischen Rüstungskonzern UralVagonZavod zugefallen. Auch das Ansehen der russischen Rüstungsindustrie im Ausland hat nach Ansicht der Briten gelitten: „Die Glaubwürdigkeit vieler ihrer Waffensysteme wurde durch die Verbindung mit der schwachen Leistung russischer Streitkräfte im Ukraine-Krieg untergraben“, hieß es in der Mitteilung.

Selenskyj ruft zum Widerstand auf - ukrainischer Staatschef fordert Informationen zu Putins Soldaten

Update vom 11. August, 9.31 Uhr: Selenskyj hat die Bewohner der von Russland besetzten Gebiete zum Widerstand aufgerufen. Sie sollten den ukrainischen Streitkräften über sichere Kanäle Informationen zum Feind oder über Kollaborateure übermitteln, sagte der ukrainische Präsident in seiner abendlichen Videoansprache.

Ukraine-News: Giftiges Ammoniak ausgeströmt - Toter und Verletzte

Update vom 11. August, 8.01 Uhr: Aus einer brennenden Brauerei ist Donezk ist giftiges Ammoniak ausgetreten. Das teilten die pro-russischen Behörden der Separatistenhochburg mit. Bei dem Feuer seien ein Mensch und zwei weitere verletzt worden. Auslöser für den Brand sei ukrainischer Beschuss gewesen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Der Austritt von Ammoniak sei gestoppt worden. Das Gas verteilte sich demnach in der Nacht im Umkreis von zwei Kilometern. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und Fenster geschlossen zu halten. Ammoniak - bekannt für seinen stechenden Geruch - dient beim Bierbrauen als Kühlmittel.

Erstmeldung vom 11. August: Kiew - Kämpfe und nächtliche Bombardements: Im Donbass haben russische Truppen ihre Vorstöße fortgesetzt, begleitet von massivem Artilleriefeuer. Insgesamt zählte die ukrainische Seite 20 getötete Zivilisten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Beschuss durch Putin-Truppen: In Donezk tritt giftiges Ammoniak aus

In Donezk beklagten die von Russland kontrollierten Separatisten, dass durch ukrainischen Beschuss mehrere Zivilisten getötet worden seien. Durch Treffer auf eine Brauerei sei giftiges Ammoniak ausgetreten.

Explosionen auf der Krim: Satellitenbilder zeigen Zerstörung

Bei seiner regelmäßigen Videobotschaft an die Bevölkerung erinnerte Wolodymyr Selenskyj an die Explosionen auf der Krim. Dort seien neun russische Kampfflugzeuge zerstört worden, sagte der ukrainische Präsident. Erste westliche Satellitenbilder des Stützpunktes Saki belegen nach Einschätzung von Experten, dass Russland viele der dort stationierten Jets verloren hat.

Bei dem immer noch rätselhaften Vorfall haben nach inoffiziellen Angaben Kiew-treue Partisanen eine Rolle gespielt. Auch aus anderen besetzten Gebieten gibt es Berichte über Anschläge auf russische Einrichtungen und auf Ukrainer, die mit der Besatzung kooperieren.

Ein US-Satellitenbild des Luftwaffenstützpunkts Saki auf der Krim nach einer Explosion. © Planet Labs Pbc/AP/dpa

Selenskyj zur Besatzung: Russen werden bald Flucht ergreifen

Selenskyj äußerte die Erwartung, dass die Besatzer von Kremlchef Wladimir Putin bald die Flucht ergreifen. „Sie haben bereits das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, aus Cherson und im Allgemeinen aus dem Süden unseres Landes zu fliehen. Es wird eine Zeit geben, in der sie aus dem Gebiet Charkiw, aus dem Donbass und von der Krim fliehen werden.“ (AFP/dpa/frs)