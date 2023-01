Tunnelbesetzer in Lützerath „erschüttert über Zerstörungswut“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Die letzten zwei Aktivisten haben Lützerath verlassen, sie hatten sich in einem Tunnel aufgehalten. Die Berichterstattung beobachten sie mit gemischten Gefühlen.

Lützerath – Die zwei Aktivisten, die sich in einem Tunnel unter Lützerath aufgehalten hatten, haben den Tunnel und damit den Braunkohleort verlassen. Ihr Fall hatte auch in den Medien für breite Aufmerksamkeit gesorgt. Von der Berichterstattung zeigen sich die Beiden irritiert: Ihnen würden vor allem Fragen gestellt, die am eigentlichen Thema vorbeigingen, so die Aktivisten laut dpa. Die Räumung des Braunkohleortes ist damit abgeschlossen, geschlagen geben will sich die Klimabewegung deshalb noch lange nicht. Es sind weitere Aktionen angekündigt.

Lützerather Tunnel verlassen: Aktivisten irritiert über Berichterstattung

Viel war über sie berichtet worden, die beiden Aktivisten die sich „Pinky“ und „Brain“ nennen: Sie hatten ausgeharrt in einem Lützerather Tunnel, ausgehoben durch Aktivisten. Am Montagmittag hatten sie diesen dann verlassen. Die breite Berichterstattung über ihren Fall sehen sie in der Schwerpunktsetzung kritisch: Die Initiative „Lützerath lebt“ zitiert die beiden mit den Worten „Mit gemischten Gefühlen beobachten wir, wie viel Aufmerksamkeit die Medien dem Tunnel geschenkt haben.“ Zwar ist breite Aufmerksamkeit für die Anliegen der Klimabewegung Sinn und Zweck solcher Aktionen – um diese ginge es vielen jedoch gar nicht, so die Aktivisten.

Die Aktivisten „Pinky“ und „Brain“ in einem Video, in dem sie über den Tunnel unter Lützerath sprechen. © YouTube/@LuetziBleibt/ Screenshot

„Pinky“ und „Brain“ dazu: „Die Fragen, die uns am häufigsten gestellt wurden – wie es uns geht, was wir da unten gemacht haben, wie wir den Tunnel gebaut haben – sind absolut irrelevant und gehen komplett am eigentlichen Thema vorbei.“ Die Initiative „Lützerath lebt“ hatte die Verlautbarung in Kooperation veröffentlicht, da beide Aktivisten anonym bleiben wollen. Laut Initiative heißt es in der Erklärung weiter: „Der Tunnel an sich hat keine Bedeutung, die entscheidendere Frage ist, warum er gebaut und besetzt wurde.“ Mithilfe der Politik habe man ein ganzes Dorf zerstören wollen, „um mit der Förderung des ineffizientesten fossilen Energieträgers seine Profite zu steigern“. Die Aktivisten zeigten sich „erschüttert über die Zerstörungswut, mit der sich die Polizei wieder einmal zum Handlanger eines Großkonzerns gemacht hat.“

Lützerath aktuell: Klimabewegung plant weitere Aktionen und kritisiert Polizei scharf

Wenngleich die beiden Aktivisten den Tunnel nun verlassen haben und sich damit in Lützerath aktuell keine Aktivisten mehr befinden, ist das bei weitem nicht das Ende der Proteste, bereits am Montag gingen sie weiter. Und das soll so bleiben: Laut dem Aktionsbündnis „Lützerath Unräumbär“, dem auch Gruppen von Fridays for Future und der Letzten Generation angehören, soll es am Dienstag dem 17.01 einen weiteren Aktionstag geben.

Derweil ebbt die Kritik am Umgang der Behörden mit den Demonstrierenden nicht ab: Aktivistinnen und Aktivisten sprechen von gezielten Schlägen der Einsatzkräfte auf die Köpfe Demonstrierender, wie die Tagesschau berichtet. Eine Sprecherin des vor Ort eingesetzten Sanitäterdienstes spricht von vielen Schwerverletzten, in einigen Fällen sollen die Verletzungen gar lebensgefährlich sein. Insgesamt gäbe es eine „hohe zweistellige bis dreistellige Zahl“ verletzter Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so die Aktivisten. Klar ist: Auch das kann die Klimabewegung nicht einschüchtern, denn die Proteste halten an. Auch außerhalb des Braunkohlegebiets hatte es in den letzten Tagen Solidaritätsbekundungen gegeben.