Tunesien: Lage hat sich offenbar beruhigt – „Ich kann niemals ein Störfaktor sein“

Überraschende Absetzung des Ministerpräsidenten

In Tunesien hat Präsident Saied den Ministerpräsident kurzfristig abgesetzt. Die Lage spitzte sich schnell zu. Nun gibt es offenbar erst einmal Entwarnung.

Tunis - Nach der überraschenden Absetzung des tunesischen Ministerpräsidenten Hichem Mechichi am Dienstag hat sich die Situation offenbar beruhigt. In Tunis, der Hauptstadt Tunesiens, waren wichtige Regierungseinrichtungen und das Parlamentsgebäude jedoch weiterhin von Sicherheitskräften umstellt. Präsident Kais Saied ordnete außerdem die Aussetzung sämtlicher Arbeit in öffentlichen Einrichtungen für zwei Tage an. Bis Ende August gilt eine nächtliche Ausgangssperre – ein Instrument, das bereits mehrfach in der Corona-Pandemie angewandt wurde.

Saied hatte den Regierungschef am Sonntagabend entlassen* und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Mechichi erklärte, die Verantwortung - wie vom Präsidenten verfügt - an einen Nachfolger übergeben zu wollen. „Ich kann niemals ein Störfaktor oder Teil des Problems sein, der die Lage erschwert“, versicherte er am späten Montagabend. Er werde die Verantwortung abgeben, um „die Sicherheit aller Tunesier zu wahren“. Die Mitteilung war seine erste öffentliche Äußerung nach der Entmachtung.

Mechichi hatte den Posten als Ministerpräsident im September 2020 angetreten. Er hatte dabei den Rückhalt der beiden stärksten Parteien im Parlament, die islamisch-konservative Ennahda und „Kalb Tounes“ (Herz Tunesiens). Die beiden Parteien liegen wie Mechichi mit Präsident Saied über Kreuz. Die Spannungen zwischen Saied und Mechichi hatten unter anderem zugenommen, nachdem der Präsident sich im Januar weigerte, fast ein Dutzend neue Minister zu vereidigen. (dpa/aka) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

