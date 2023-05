Türkei-Wahl 2023: Letzte Umfragen deuten es an – Erdogan muss um Ergebnis zittern

Von: Kathrin Reikowski

Türkei-Wahl 2023: Anhängerin des amtierenden Präsidenten Erdogan im Wahlkampf © Francisco Seco/dpa

Erdogan und Kilicdaroglu Kopf an Kopf in Umfragen: Wirtschaft, Justiz und Geflüchtete stünden für die Wähler im Fokus, so eine Umfrage.

Ankara (Türkei) – Die Türkei-Wahl geht am Sonntag (28. Mai) in die Verlängerung: Im Rennen um das Präsidentenamt treten Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein sozialdemokratischer Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gegeneinander an – in der ersten Stichwahl in der Geschichte der Türkei. Während im ersten Wahldurchgang dem Oppositionsführer Kilicdaroglu gute Siegchancen zugesprochen worden waren – in Umfragen lag er deutlich vor seinem Widersacher – gilt nun Erdogan im Allgemeinen als klarer Favorit.

Doch das Portal Al-Monitor hat eine Umfrage unter knapp tausend Wählerinnen und Wählern gemacht, die ein anderes Bild zeigt: Demnach liegen die beiden Kontrahenten nahezu gleichauf. Und es gäbe noch viele Unentschiedene, die bis zum Ende der Umfrage am 23. Mai noch keinen Favoriten hatten.

Umfrage vor der Stichwahl in der Türkei: Erdogan und Kilicdaroglu liegen fast gleichauf

Recep Tayyip Erdogan 40 Prozent Kemal Kilicdaroglu 39 Prozent Unentschieden 15 Prozent Nicht-Wähler 6 Prozent

Die Umfrage führte Al-Monitor unter 970 Wahlberechtigten in allen Regionen der Türkei durch, der Befragungszeitraum lag zwischen 19. und 23. Mai, und die Abweichungsrate könne bei +/- drei Prozent liegen.

Türkei-Wahl 2023: Das sind die Top-Themen in Umfragen vor der Stichwahl

Mehr als 57 Prozent der Befragten gaben laut Al-Monitor an, dass Lebensmittelpreise und Inflation die größten Probleme in der Türkei seien, und die Wirtschaft damit ein wichtiges Thema für die Wahl seien. Etwa 52 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sie Erdogan in Sachen Wirtschaft vertrauen, nur 48 Prozent hielten Kilicdaroglu für fähiger.

Kilicdaroglu habe dagegen 57 Prozent der Wählerinnen und Wähler überzeugt, dass er die Situation mit Geflüchteten aus Syrien für die Türkei in Griff bekommen könne, während dies nur 43 Prozent dem amtierenden Präsidenten zutrauten. Demnach wollen 71 Prozent der Befragten, dass die geflüchteten Syrerinnen und Syrer nach Syrien zurückkehren. Unter den Befragten hätten 11 Prozent das Thema „Unabhängigkeit der Justiz“ an dritte Stelle der Themen für die Wahl gesetzt, während Erdogans Top-Thema, die nationale Sicherheit, nur für 3 Prozent ausschlaggebend sei.

Umfragen zur Türkei-Wahl lagen im ersten Wahlgang nicht richtig

Nach Einschätzung internationaler Beobachter hat Erdogan vor der Stichwahl am Sonntag zurück zu alter Stärke gefunden. Politik-Experten halten es, anders als die Al Monitor-Umfrage, für wahrscheinlich, dass sich der seit 20 Jahren - zunächst als Ministerpräsident, seit 2014 als Präsident - regierende Erdogan eine weitere Amtszeit sichern wird.

Vor dem ersten Wahlgang hatte Erdogan gegenüber Kilicdaroglu in den meisten Umfragen zurückgelegen. Bei der ersten Wahlrunde am 14. Mai hatte keiner der beiden Kandidaten die nötige Mehrheit erreicht; Erdogan verfehlte sie allerdings mit 49,5 Prozent der Stimmen nur knapp, für Kilicdaroglu stimmten 44,9 Prozent der Wähler. Erdogans islamisch-konservative AKP und ihre Bündnispartner behielten zudem ihre klare Mehrheit bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl. (dpa/kat)