Nach N-Wort-Debatte und Judenstern-Vergleich: Palmer kündigt „Auszeit“ an

Von: Bedrettin Bölükbasi

Boris Palmer kündigt „Auszeit“ an. © IMAGO/Eibner

Der Grünen-Politiker Palmer hat mit seinen Aussagen auf einer Veranstaltung für harsche Diskussionen. Jetzt will sich der Oberbürgermeister von Tübingen eine Auszeit nehmen.

Frankfurt – Am Freitag (28. April) hatte sich Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe vor einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main geliefert. Dabei nutzte er mehrmals das sogenannte N-Wort, das in Deutschland früher als rassistische Äußerung gegen schwarze Menschen genutzt wurde. Palmer setzte noch einen drauf: Die lautstarke Kritik der Gruppe an seiner Wortwahl verglich er mit einem „Judenstern“.

Jetzt kündigte der Grünen-Politiker eine Auszeit an. Er könne seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern, der Tübinger Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Stadtgesellschaft die wiederkehrenden Stürme der Empörung nicht mehr zumuten, berichtete SWR unter Berufung auf eine Erklärung von Palmer. In seiner Auszeit werde er professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Details folgen in Kürze...