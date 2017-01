So will Trump seine Mexiko-Mauer finanzieren

Washington - Der neue Präsident der USA hat versprochen, er werde eine Mauer zu Mexiko bauen, und Mexiko werde sie bezahlen. Jetzt hat er verraten, wie das gehen soll.

Zur Finanzierung des Mauerbaus an der über 3000 Kilometer langen Grenze zu Mexiko will US-Präsident Donald Trump einen Strafzoll einführen. Importe aus dem Nachbarland sollten mit einem Zoll von 20 Prozent belegt werden, sagte am Donnerstag Trumps Sprecher Sean Spicer. Auf diese Weise können jährlich zehn Milliarden Dollar eingenommen werden, womit sich Grenzwall "leicht bezahlen" lasse.

Weitere Einzelheiten nannte er zunächst nicht. Die Importsteuer sei Teil einer größeren Steuerreform.

Der mexikanische Staatschef Enrique Peña Nieto hatte zuvor mehrfach die Forderung Trumps zurückgewiesen, Mexiko solle die Kosten für den Bau des Grenzwalls übernehmen, die Schätzungen zufolge bis zu 40 Milliarden US-Dollar betragen könnten. Ein für kommenden Dienstag geplantes Treffen der beiden war wegen dieser Weigerung geplatzt. Trump hatte am Mittwoch mit einem präsidialen Erlass den Bau der Mauer in die Wege geleitet.

afp/dpa