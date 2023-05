Trump-Urteil da: „Übergriff“ - Ex-Präsident muss Millionen zahlen

+ © Ippen Media Eilmeldung.jpg © Ippen Media

Donald Trump muss nach seinem Prozess Millionen Dollar an Entschädigung zahlen - das hat eine Geschworenenjury in New York entschieden.

New York - Ex-US-Präsident Donald Trump muss wegen eines sexuellen Übergriffs eine Entschädigung in Millionenhöhe zahlen. Das entschied eine Geschworenenjury am Dienstag (9. Mai) in New York, wie ein dpa-Reporter aus dem Gerichtssaal berichtete. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde abgewiesen.

Weitere Informationen in Kürze.