Trump trifft EU-Führung im Mai in Brüssel

Brüssel - Bei seinem Europabesuch trifft US-Präsident Donald Trump am 25. Mai in Brüssel EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Trump trifft EU-Spitzen am 25. Mai in Brüssel Das erste Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und den EU-Spitzen findet am 25. Mai in Brüssel statt. Trump werde dann mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammentreffen, hieß es am Freitag in Brüssel. Der Immobilienmilliardär Trump hatte die EU vor seinem Amtsantritt unter anderem als "ein Mittel zum Zweck für Deutschland" bezeichnet.

Tusk und Juncker hatten Trump unmittelbar nach dessen Wahl im November eingeladen. Das Treffen ist nun für den Tag des Nato-Gipfels in Brüssel geplant. Trump macht auf seiner ersten Auslandsreise etliche Stationen zuerst in Saudi-Arabien und Israel, anschließend in Europa, wo er auch Papst Franziskus im Vatikan trifft und am G7-Gipfel auf Sizilien teilnimmt.

dpa/AFP