Trump nach Anklage am Gericht in Miami eingetroffen

Teilen

Donald Trump verlässt am Miami International Airport sein Flugzeug. Nach der Anklage in der Affäre um geheime Regierungsdokumente gibt er sich kämpferisch. © Rebecca Blackwell/AP

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nach der Anklage gegen ihn in der Affäre um geheime Regierungsdokumente am zuständigen Gericht eingetroffen. Der Republikaner wurde mit einem Auto zur Tiefgarage des Gebäudes in der Stadt Miami im US-Bundesstaat Florida gefahren, wie auf TV-Bildern zu sehen war.