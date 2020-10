Trump bleibt Corona-Test schuldig: Diskussion über virtuelle Debatte hat Folgen - Zweites TV-Duell auf Eis

US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das zweite TV-Duell mit Herausforderer Joe Biden sollte daher virtuell stattfinden. Nicht mit Trump - seine Absage hat jetzt Folgen.

Washington - „Es wird keine Debatte am 15. Oktober geben“, erklärte jetzt die für die Organisation der Präsidentschaftsdebatten zuständige, unabhängige Kommission. Für kommende Woche war eigentlich das zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump* und seinem Herausforderer Joe Biden geplant - nach dem langwierigen Streit über mögliche Formatänderungen stünde die Entscheidung der Verantwortlichen nun fest.

US-Wahl 2020: TV-Duell ohne Ersatztermin abgesagt

Trumps Infektion mit dem Coronavirus* hatte seit Bekanntgabe für heftige Diskussionen darüber gesorgt, ob die Wahlkampf-Debatte im US-Fernsehen stattfinden könne. Wie Trump immer wieder auf Twitter betont, fühle er sich gut und wolle am TV-Duell teilnehmen - dennoch ist weiterhin unklar, bei wem und wann sich der US-Präsident mit dem Coronavirus* angesteckt hat und ob er selbst nicht noch immer infektiös ist. Um die „Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu schützen“, hatte die Kommission daher am Donnerstag bekannt gegeben, die zweite Debatte virtuell zu übertragen. Trump und Biden sollten das Duell örtlich voneinander getrennt per virtueller Schalte austragen.

Der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, zeigte sich von Beginn an offen für das virtuelle Format, während Trump den Plänen der Kommission entschieden eine Absage erteilte. Das Wahlkampfteam des Präsidenten forderte eine Verschiebung der Debatte - die zuständige Kommission entschied sich jetzt für eine Absage. Traditionell finden vor den US-Wahlen drei TV-Duelle statt. Sie gelten als wichtige Indikatoren für die Entscheidungsfindung der Wähler. Erstmals sind es in diesem Jahr nur zwei, sodass Trump und Biden nun am 22. Oktober in Nashville zum zweiten und letzten Mal in einem TV-Duell gegeneinander antreten werden.

Video: TV-Duell in den USA - Trump findet virtuelle Lösung „lächerlich“

Die erste Präsidentschaftsdebatte Ende September endete im Chaos, lies Trump doch weder seinen Kontrahenten noch den Moderator des TV-Duells ausreden. Umfragen von US-Medien und Politik-Experten weltweit erklärten Biden zum Sieger des Duells, verlor Trump sich in den 90 Minuten doch - ohne argumentativen Faden - immer wieder in bloßen Behauptungen und altbekannten Floskeln. Zudem erschien der US-Präsident des öfteren respektlos, vergriff er sich doch immer wieder im Ton. Nur zwei Tage nach der Debatte wurde dann Trumps Infektion mit dem Coronavirus* bekannt.

US-Wahl: Biden liegt laut Umfragen vorne - Coronavirus wirft Trump zusätzlich zurück

Viele Regierungsmitarbeiter und Angestellte Trumps wurden inzwischen ebenfalls positiv getestet oder haben sich vorsorglich freiwillig in Quarantäne begeben, sodass der Westflügel des Weißen Hauses gerade nahezu leer stehen soll. Provisorisch wurde hier nun für Trump - in unmittelbarer Nähe zu medizinischer Versorgung - ein Wahlkampfbüro aufgebaut. Der 74-Jährige verbrachte nach Bekanntgabe seiner Infektion zunächst drei Tage in einem Militärkrankenhaus und kehrte dann, obwohl er noch immer als ansteckend galt, in das Weiße Haus zurück. Auf Twitter hat sich Trump inzwischen selbst als „geheilt“ erklärt:

TO MY FAVORITE PEOPLE IN THE WORLD! pic.twitter.com/38DbQtUxEu — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020

Kritik gab es dafür promt. Der Viren-Experte und Präsidentenberater Anthony Fauci warnte am Freitag im Fernsehsender CBS News, dass Trumps Aussage für „Verwirrung“ in der Bevölkerung sorgen könnte - könne man doch keinesfalls über eine „Heilung“ von Covid-19 sprechen, auch nicht durch den von Trump so angepriesenen, experimentellen Antikörper-Cocktail des US-Pharmakonzerns „Regeneron“. Eigenen Angaben nach, bekomme Trump keine Medikamente mehr. In einem Interview mit dem TV-Sender Fox berichtete er am Freitag von einem negativen Testbefund. Offiziell ist dies noch nicht bestätigt.

Trump will sich jetzt wieder voll dem Wahlkampf widmen, absolvierte Biden, während er sich in Quarantäne befand, mehrere Wahlkampfveranstaltungen in wichtigen Bundesstaaten: Eine für Samstag geplante Kundgebung in Florida verschob Trump zwar noch einmal auf Montag, doch nun will er heute zum ersten Mal seit seiner Erkrankung wieder eine öffentliche Rede auf dem Balkon des Weißen Hauses halten. Laut einem Regierungsvertreter soll es dabei um das Thema „Recht und Ordnung“ gehen. Auch sollen die Teilnehmer der Kundgebung Trumps auf dem Rasen vor dem Weißen Haus Masken tragen und vorab ihre Temperatur überprüfen lassen. (cos) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.