Trump beim Medizin-Check - eine Untersuchung lässt er aus

Blutwerte, Verdauungstrakt, Bewegungsapparat

+ © AFP Trump wird von nach der Untersuchung vom Physio des Weißen Hauses begrüßt. © AFP

US-Präsident Donald Trump hat sich am Freitag erstmals in seiner Amtszeit einer offiziellen medizinischen Untersuchung unterzogen. Eine Stellungnahme soll es am Dienstag geben.