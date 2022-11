Trump 2024: „Simpsons“ haben Kandidatur von Ex-Präsident vor Midterms vorhergesagt

Von: Jan Knötzsch

Hellseherische Fähigkeiten: Die Simpsons sagten die Präsidentschaft von Donald Trump schon vor Jahren voraus. © Andrew Harnik/dpa/Montage

Inzwischen ist es offiziell: Donald Trump möchte 2024 wieder für das Amt des US-Präsidenten kandidieren. Die „Simpsons“ wussten dies schon vor Jahren.

Berlin – Jetzt ist es raus: Ex-Präsident Donald Trump, der schon vor einiger Zeit eine „große Mitteilung“ ankündigte, hat Wort gehalten und nach den Midterms 2022, nach denen Trump einem innerparteilichen Konkurrenten drohte, angekündigt, dass er wieder US-Präsident werden möchte. Der frühere US-Präsident hat offiziell die Unterlagen für eine erneute Präsidentschaft-Kandidatur eingereicht. Das entsprechende Formular für die US-Präsidentschaftswahl 2024 wurde am Dienstag (Ortszeit) bei der US-Bundeswahlkommission vorgelegt, wie auf der Website der Behörde zu sehen war.

Dabei war eigentlich schon lange vor den Midterms 2022 klar, dass Donald Trump seinen Hut erneut in den Ring werfen würde, wenn es um eine Kandidatur für die Wahl 2024 in Amerika und das Amt des US-Präsidenten gehen würde. Warum? Weil die Zeichentrick-Familie „Die Simpsons“ wieder einmal die amerikanische Politik beziehungsweise die Zukunft und das Handeln von Ex-US-Präsident Donald Trump vorausgesagt hatte. Und das nicht erst kurz vor oder während der Midterms 2022 in den USA.

TV-Serie „Simpsons“ werden nahezu hellseherische Fähigkeiten nachgesagt – gerade in Bezug auf Donald Trump

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, meldeten sich am Dienstagabend, 17. November 2022 (Ortszeit) mit Al Jean einer der Macher der „Simpsons“ zu Wort. Jean, der als Showrunner das Tagesgeschäft der „Simpsons“ verantwortet, veröffentlichte bei Twitter das Standbild einer Szene mit dem Helden Homer Simpson, der in der Luft schwebt. Auf diesem Bild von Homer Simpson ebenfalls zu sehen: ein Wahlkampfschild mit der Aufschrift „Trump 2024“. Dazu schrieb „Simposns“-Macher Jean zudem auf Englisch: „Wie 2015 vorhergesagt.“ Zur Erklärung: 2015 war das Jahr, in dem Trump zum ersten Mal als Bewerber angetreten war.

Laut der dpa lässt die Prophezeiung die Anhänger von Ex-US-Präsident Donald Trump, der zur Aussage unter Eid vor dem Kongress vorgeladen ist, aufhorchen. Denn den Autorinnen und Autoren der „Simpsons“ werden nach einigen tatsächlich später eingetretenen Extrem-Szenarien in der Handlung inzwischen nahezu hellseherische Fähigkeiten nachgesagt – besonders beim Thema Donald Trump. In der im Jahr 2000 ausgestrahlten Folge der „Simpsons“ mit dem Titel „Barts Blick in die Zukunft“ hat der in der Realität 2016 gewählte US-Präsident Donald Trump seine fiktive Amtszeit gerade beendet – und Amerika in den Ruin getrieben.