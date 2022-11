Trotz Energiekrise: Bundeskabinett beschließt schnelleren Kohleausstieg im Westen

Von: Bona Hyun

Das Bundeskabinett will den Kohleausstieg im Westen auf 2030 vorziehen. Zeitgleich sollen zwei Braunkohlekraftwerke von RWE länger laufen.

Berlin – Das Bundeskabinett hat am Mittwoch, 2. November 2022, einen schnelleren Kohleausstieg im Westen beschlossen. Der Ausstieg werde um acht Jahre vorgezogen, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Für die Stromversorgung in Zeiten der Energiekrise werden zwei Braunkohlekraftwerke des Energiekonzerns RWE länger als geplant laufen. Das Parlament will einen entsprechenden Gesetzesentwurf beraten.

Das Bundeskabinett beschloss einen schnelleren Kohleausstieg im Westen. Für die Energieversorgung sollen zwei RWE Braunkohlekraftwerke weiter laufen. © Federico Gambarini/dpa

Energiekrise in Deutschland: Bundeskabinett beschließt Kohleausstieg im Westen bis 2030

Ausgangspunkt war die Anfang Oktober ausgehandelte Verständigung von RWE mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Zum Abschluss des Grünen-Parteitags stimmten schließlich auch die Grünen für einen frühen Kohleausstieg trotz Zoff um den Klimaschutz. Die Vereinbarung sieht vor, dass das Klimaschutz-Symbol Lützerath abgerissen wird, um dort Kohle zu fördern. Laut Vereinbarung werden die RWE-Kohlekraftwerke Neurath F und G sowie Niederaußem K mit insgesamt 3000 Megawatt bereits Ende März 2030 vom Netz gehen.

Kohleausstieg im Westen: Zwei RWE Braunkohlkraftewerke gehen länger in den Betrieb

Für die Stromerzeugung soll stärker Braunkohle benutzt werden. So werde angesichts der Energiepreiskrise kurzfristig Gas gespart. Die Kraftwerksblöcke Neurath D und E werden bis Ende März 2024, möglicherweise auch bis 2025 weiter betrieben. Diese sollten eigentlich bis Ende 2022 abgeschaltet werden. In der Energiekrise sind bereits Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke aus der Reserve geholt worden. Um die Energiewende zu beschleunigen, will RWE neue, wasserstofffähige Gaskraftwerke bauen.



Früher Kohleausstieg im Westen sorgt für Kritik, weil Klimaschutzziele nicht erfüllt werden

Das Vorhaben, die Braunkohlekraftwerke weiterzubetreiben, stößt beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) auf Kritik. Das Kohleabkommen mit RWE dürfe so nicht umgesetzt werden, da die Bereitschaft für den frühen Kohleausstieg zu teuer erkauft wurde, sagte Vorsitzender Olaf Brandt der dpa. Geschäftsleiter Dirk Jansen kritisierte, dass eine Förderung von weiteren 280 Millionen Tonnen Braunkohle umweltschädlich wäre.

Zudem stünden sie den Klimaschutzzielen im Weg. Eine Alternative müsse her, um die Zerstörung Lützerahs zu verhindern. Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) hatte angekündigt, über einen früheren Kohleausstieg mit den Betreibern der Kraftwerke in den ostdeutschen Braunkohlerevieren zu sprechen. Dies sei jedoch umstritten. (mit Material der dpa)