Tote bei Schießerei mit Taliban in Pakistan

Teilen

Ein pakistanischer Polizeibeamter mit schwerem Geschütz. © epa ARBAB/epa/dpa

Pakistan geht seit einiger Zeit verstärkt gegen die Taliban im Land vor. Nun ist es erneut zu einem Gefecht gekommen - es gibt mehrere Tote, darunter auch Kinder.

Islamabad - In Pakistan sind bei einer Schießerei zwischen Sicherheitskräften und den pakistanischen Taliban (TTP) zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie Behörden weiter bekanntgaben, waren unter den Toten auch zwei Kinder. Bei den anderen Toten soll es sich um Mitglieder der militanten Islamisten handeln.

Nach Aussage von Behörden stürmten Sicherheitskräfte am späten Mittwochabend einen mutmaßlichen Rückzugsort der TTP in der nördlichen Region Waziristan, an der Grenze zu Afghanistan. Dabei sei es zu einem Feuergefecht gekommen, bei dem die beiden Kinder in die Schusslinie geraten seien, hieß es weiter.

Seit einiger Zeit geht Pakistan verstärkt gegen die pakistanischen Taliban vor, die wiederum vermehrt Anschläge für sich reklamieren. Ende Januar kamen bei einem Anschlag in der Millionenstadt Peshawar nach offiziellen Angaben 84 Menschen ums Leben. Der Geheimdienst teilte nach Untersuchungen mit, er habe die pakistanischen Taliban als Drahtzieher ausfindig gemacht. Die TTP hatten sich dagegen von dem Anschlag distanziert. Die pakistanischen Taliban sind unabhängig von der islamistischen Taliban-Regierung im benachbarten Afghanistan. dpa