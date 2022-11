Fett absahnen: Was Topverdiener von der Inflationsprämie erwarten

Von: Felix Busjaeger

Die Inflationsprämie in Höhe von maximal 3000 Euro kann seit Oktober gezahlt werden. Bisher haben aber nur wenige Arbeitnehmer profitiert. Was die Erwartungen sind.

Berlin – Bis zu 3000 Euro. Die Inflationsprämie, die Unternehmen wegen der Auswirkungen der Energiekrise steuerfrei an ihre Mitarbeiter zahlen können, ist weiterhin in aller Munde. Die Sonderprämie wird bereits in einigen Unternehmen ausgezahlt. Das Problem: Da die Zahlung nicht verpflichtend ist, profitieren nicht alle Arbeitnehmer in Deutschland gleichermaßen. Zudem soll es auch bei der Höhe der Inflationsprämie erhebliche Unterschiede geben. Führungskräfte und Angehörige des Topmanagements erwartet dennoch die größten Prämien und Gehaltssteigerungen. An die flächendeckende Auszahlung der Inflationsprämie glauben indes die wenigsten Arbeitnehmer.

Inflationsprämie 2022: Arbeitnehmer können Sonderzahlung ermöglichen

Die Inflation in Deutschland ist seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf Rekordniveau. Die Preissteigerungen liegen dabei in der Bundesrepublik sogar noch oberhalb des EU-Durchschnitts. Verbraucher bemerken die Kostenexplosion in allen erdenklichen Lebenslagen: beim Einkauf im Supermarkt, an der Tankstelle oder bei den Energiepreisen. Um die Bürger zu entlasten, hatte die Regierung um Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Rahmen der Entlastungspakete die sogenannte Inflationsprämie auf den Weg gebracht: Unternehmen sollten die Möglichkeit bekommen, ihren Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsprämie in maximaler Höhe von 3000 Euro zu zahlen.

Befristet ist die zusätzliche Zahlung vorerst bis zum 31. Dezember 2024. Wer wie viel Inflationsprämie zahlt, ist von Unternehmen zu Unternehmen allerdings unterschiedlich. Dass eine Sonderzahlung allerdings auch ausgeschlagen wird, zeigen Beispiele unter Dax-Unternehmen, über die auch der Business Insider berichtet: Demnach soll es bei Continental und Telekom vorerst keine Prämie geben. Andere Unternehmen haben hingegen bereits begonnen, ihre Mitarbeiter mit einer Inflationsprämie zu bedenken. Wer das Geld aus der Inflationsprämie bekommt, ist also bis zuletzt unklar.

Bundesregierung hat Inflationsprämie beschlossen: Ab wann die Zahlung möglich ist

Eine Befragung der Kienbaum-Beratung, über die das Handelsblatt zuerst berichtete, zeigt nun, wie häufig und welche Sonderzahlungen Unternehmen im Zuge der Inflationsprämie in maximaler Höhe von 3000 Euro bereits gezahlt haben. Besonders auffällig: Bisher ging ein Großteil der Befragten bei der Ausschüttung einer steuerfreien Sonderzahlung leer aus. Knapp zehn Prozent haben bereits eine Anpassung ihres Jahresgehalts erhalten. Jeder achte bekam eine Inflationsprämie ausgezahlt.

Wegen der steigenden Inflation in Deutschland leiden derzeit zahlreiche Menschen, deren Einkommen bereits vor den Preisanstiegen kaum zum Leben ausreichte. Anscheinend gehören diese Arbeitnehmer aber auch weiterhin zu einer Gruppe, die durch etwaige Sonderzahlungen deutlich weniger profitiert. Bei den Erwartungen, wie sich das Gehalt aufgrund der Inflation entwickeln könnte, zeigte sich, dass besonders Arbeitnehmer im Topmanagement die größten Sprünge erwarteten. Zusammenfassend lässt sich anhand der Umfrage aber feststellen, dass Lohnerhöhungen oder Sonderzahlungen als Reaktion auf die Inflation aktuell noch die Ausnahme sind.

Inflationsprämie statt Weihnachtsgeld: Was zu beachten gilt

Während die Inflationsprämie seit dem 26. Oktober gezahlt werden kann, befürchten wohl einige Arbeitnehmer, dass Unternehmen ihren das Weihnachtsgeld streichen und stattdessen auf die Inflationsprämie setzen könnten. Wichtig ist: Die Ausgleichsprämie, die die Regierung im Rahmen der Entlastungspakete beschlossen hat, ist eine zusätzliche Zahlung, die nicht vertraglich vereinbarte Arbeitslöhne ersetzen darf. Eine Inflationsprämie anstatt des Weihnachtsgelds zu zahlen, ist damit also nicht erlaubt.