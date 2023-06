Sea-Watch kritisiert zweierlei Maß bei Titanic-U-Boot Rettung: „Gleiche Anstrengungen nicht für alle Menschen“

Nach Flüchtlingsdrama im Mittelmeer

+ © Oceangate Expeditions/dpa Dieses undatierte, von OceanGate Expeditions zur Verfügung gestellte Foto zeigt den Bug der „Titanic“. © Oceangate Expeditions/dpa

Meere sind ein Massengrab. Das ist nicht neu, wird durch das verschollene „Titanic“-U-Boot „Titan“ aber nochmal deutlich. Nicht alle finden die Hysterie angemessen.

Köln – Vor wenigen Tagen, in der Nacht zum 14. Juni, sinkt vor der griechischen Westküste ein mit bis zu 700 Menschen besetzter Fischkutter. Zur Hilfe kommt niemand. 78 Leichen werden geborgen, Hunderte weitere Menschen gelten als vermisst. Vier Tage später startet die „Titan“. Für 250.000 Dollar wollen sich fünf Männer das Wrack der „Titanic“ anschauen. Doch das Gefährt wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Etwa eine Stunde und 45 Minuten nach Beginn des Tauchgangs, der rund sieben Stunden dauern sollte, riss der Kontakt zum Begleitboot „Polar Prince“ ab.

Für die Rettung werden seitdem alle Kräfte mobilisiert. Das französische Forschungsschiff „L’Atalante“ – ausgestattet mit einem für große Tiefen geeigneten Tauchroboter – sowie die kanadische „HMCS Glace Bay“ (mit Dekompressionskammer und medizinischem Personal an Bord) sind auf dem Weg in das Gebiet. Die US-Navy schickte ein Gerät zur Bergung des U-Boots. Die US-Küstenwache ist mit Flugzeugen ein großes Gebiet abgeflogen, auch Unterwasser-Fahrzeuge sollen mittlerweile angekommen sein.

Vermisstes U-Boot: Für „Titan“-Rettung schicken viele Länder Hilfe

Nun könnte man argumentieren: Die fünf Personen leben mutmaßlich noch, also ist es total logisch, dass alle erdenklichen Hebel in Bewegung gesetzt werden; völlig egal, wie aufwendig und teuer das ist. Dazu spielt sich die Tragödie im Atlantik ab und nicht im Mittelmeer – folglich ist auch die amerikanische Küstenwache zuständig, was es schwer vergleichbar macht mit den Flüchtlingsdramen im Mittelmeer. Dazu ist der Vorgang derart absurd, dass er die gesamte Aufmerksamkeit rechtfertigt.

Andererseits haben sich die fünf Personen freiwillig auf eine Mission eingelassen, von der bekannt war, dass sie heikel ist. Ist das „Whataboutism“ – also der Versuch, einen Missstand damit kleinzureden, indem man auf ein anderes Problem verweist? Lassen sich Menschenleben, immerhin sind seit 2014 27.000 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken, gegeneinander aufrechnen?

Sea-Watch kritisiert zweierlei Maß in der Seenotrettung

Diese Gedanken machen sich auch Menschen in sozialen Medien. Das Satireportal Postillon titelte am Mittwoch: „EU-Küstenwache total baff, wie viel Aufwand man betreiben kann, um Menschen in Seenot zu retten.“ Und was sagen diejenigen, die sich tagtäglich darum bemühen, Menschen in Not zu retten? IPPEN.MEDIA hat bei der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch nachgefragt.

„Wir unterstützen die groß angelegten Rettungsversuche der Crew des im Atlantik vermissten U-Boots entschieden“, sagte Giulia Messmer. Dennoch betonte die Sprecherin: „Genau diese Reaktion, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, fordern wir seit Jahren im Mittelmeer. Wir kritisieren, dass die gleichen Anstrengungen nicht für alle Menschen unternommen werden – egal wie viel Geld sie auf ihrem Bankkonto haben oder warum sie sich in Seenot befinden.“

Sea-Watch kommt zu einem ernüchternden Urteil: „Die aktuellen Geschehnisse zeigen eines glasklar: Der Schiffbruch vor Griechenland – wie auch unzählige andere zuvor – ist die unmittelbare Folge politischer Entscheidungen, die Menschen daran hindern sollen, in Europa anzukommen. Denn an Rettungskapazitäten scheint es nicht zu mangeln, wenn man sich die Rettungsversuche des verschollenen U-Boots im Atlantik anschaut.“

Der Vorgang unterstreiche, wie sehr allgemeine Menschenrechte durch Rassismus untergraben würden. „Weder der immense Unterschied in bereitgestellten Rettungskapazitäten, noch in medialer Berichterstattung, deuten darauf hin, dass dieser Grundsatz tatsächlich für jede Person gilt“, betonte Sprecherin Messmer.

Verschollenes Titanic U-Boot: Sauerstoff reicht noch bis 13:08 Uhr

Bei der Suche im Atlantik gibt es unterdessen möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen. Suchteams hätten am Dienstag und Mittwoch alle 30 Minuten eine Art von Klopfgeräuschen in der Region registriert, in dem das Gefährt der Firma Oceangate vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin Rolling Stone in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) zitierten.

Die Zeit drängt: Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag reichen. Die US-Küstenwache hat sogar einen genauen Zeitpunkt bestimmt: 13.08 Uhr. Experten warnten vor Optimismus, die Suche sei äußerst schwierig. „Selbst, wenn es an der Oberfläche treibt, ragen von einer Gesamthöhe von 2,80 Meter höchstens 80 Zentimeter aus dem Wasser. Das ist je nach Seegang kaum zu entdecken“, sagte der ehemalige U-Boot-Kommandant Jürgen Weber der Deutschen Presse-Agentur.