Ukraine-Krieg: Tote bei Raketenangriff auf Bahnhof – „Keine Anzeichen für ein Ende der Kämpfe"

Der ukrainische Unabhängigkeitstag startet mit Luftalarm in zahlreichen Regionen. Russische Truppen verschleppen wohl Kinder: der News-Ticker zum Ukraine-Krieg am Mittwoch, 24. August.

Russland-Beitritt: „Volksrepublik Donezk“ forciert Referendum

„Volksrepublik Donezk“ forciert Referendum Vorwürfe an russische Truppen: Streitkräfte verschleppen offenbar Kinder

Streitkräfte verschleppen offenbar Kinder Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 22.40 Uhr: Mindestens 15 Menschen sind bei russischem Beschuss auf den Bahnhof von Tschaplyne im Osten der Ukraine ums Leben gekommen. 50 Personen wurden verletzt, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoschalte mit dem UN-Sicherheitsrat in New York mit. Der Angriff sei im Dorf Chaplyne verübt worden, „direkt auf die Waggons“ eines Zuges, so Selenskyj.

Infolge des Angriffs seien vier Waggons in Brand geraten. Erste auf Twitter und Telegram veröffentlichte Bilder, die noch nicht verifiziert wurden, zeigen das mutmaßliche Ausmaß des Angriffs. Zu sehen sind ein zerstörter Zug und weitere Trümmerhaufen.

Ukraine-Krieg: „Keine Anzeichen für ein Ende der Kämpfe“

+++ 22.15 Uhr: Auch nach sechs Monaten fordert der Ukraine-Krieg weiterhin Tote und Verletzte, wie bei einem russischen Beschuss auf den Bahnhof von Tschaplyne in der Region Dnipropetrowsk (s. Update v. 21 Uhr). „Der heutige Tag markiert einen traurigen und tragischen Meilenstein“, sagte UN-Generalsekretär António Guterres bei einer Sicherheitsratssitzung. Tausende Zivilpersonen seien getötet oder verwundet worden, darunter auch hunderte Kinder.

Ein baldiges Ende des Krieges scheint nicht in Sicht. „Trotz Fortschritten an der humanitären Front gibt es keine Anzeichen für ein Ende der Kämpfe in der Ukraine – und es gibt neue Gebiete für eine potenzielle gefährliche Eskalation“, so Guterres. Die Spannungen um das umkämpfte Atomkraftwerk Saporischschja nehmen zu. Für eine internationale Experten-Mission gebe es trotz offizieller Unterstützung der Kriegsparteien noch kein grünes Licht. „Die Warnleuchten blinken“, mahnte der UN-Chef.

News zum Ukraine-Krieg: Tote bei Raketenangriff auf Bahnhof

+++ 21.00 Uhr: Zum 31. Unabhängigkeitstag der Ukraine sind nach Informationen aus Kiew mehrere Regionen beschossen worden. Den ganzen Tag über herrschte immer wieder Luftalarm. Russische Angriffe zum Nationalfeiertag hatte die Ukraine bereits im Vorfeld erwartet. So seien im Gebiet Chmelnyzkyj im Westen des Landes am Mittwochnachmittag schwere Explosionen zu hören gewesen, teilte Gouverneur Serhij Hamalij mit. Zuvor waren dort nach Angaben des zuständigen Kommandos der ukrainischen Luftwaffe drei russische Marschflugkörper vom Typ Kalibr abgefangen worden. Auch die Region Schytomyr im Norden des Landes soll beschossen worden sein.

Die Stadt Dnipro ist zum Schauplatz von Kämpfen im Ukraine-Krieg geworden. Zwei Männer tragen während der Aufräumarbeiten nach einem Raketenangriff eine Leiter an einem zerstörten Haus vorbei. © Ukrinform/dpa

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Oblast Dnipropetrowsk ist ein Kind getötet worden, informierte der stellvertretende Leiter des Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko. In derselben Region sind bei einem Raketeneinschlag auf den Bahnhof von Tschaplyne mindestens 15 Menschen getötet worden, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoschalte mit dem UN-Sicherheitsrat in New York mitteilte. Ersten Angaben zufolge soll ein Personenzug getroffen worden sein. 50 Menschen seien verletzt worden. „Rettungskräfte sind im Einsatz. Es kann leider sein, dass die Zahl der Toten noch steigt“, sagte Selenskyj. „So leben wir jeden Tag. So hat Russland sich auf diese Sitzung des UN-Sicherheitsrats vorbereitet.“

Zudem hätten ukrainischen Angaben zufolge oppositionelle Aktivisten aus Belarus angeblich den Abschuss von mehreren Raketen von belarussischem Gebiet aus registriert, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Machthaber Alexander Lukaschenko stellt sein Land den russischen Truppen für den Start von Angriffen auf die Ukraine zur Verfügung.

Ukraine-Krieg: Großbritannien kündigt militärische Unterstützung an

+++ 19.42 Uhr: Der scheidende britische Premierminister Boris Johnson reiste zum 31. Unabhängigkeitstag der Ukraine am Mittwoch zu einem Überraschungsbesuch nach Kiew. Johnson versicherte dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj weiterhin Großbritanniens Unterstützung. „Und ihr könnt und werdet gewinnen“, sagte der Premier. Zudem kündigte Johnson ein weiteres Paket mit militärischer Unterstützung an. Nach Angaben aus London soll das Paket im Wert von 54 Millionen Pfund (64 Millionen Euro) 2000 Drohnen sowie Munition enthalten.

News zum Ukraine-Krieg: Russlands Grenzverschiebung „niemals anerkennen“

+++ 18.12 Uhr: Nach sechs Monaten scheint noch immer kein Ende im Ukraine-Krieg in Sichtweite. Angesichts dessen tagte auch der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch. Bei der Sitzung haben die USA erneut ihre Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine gegen Russland betont. „Um es klar zu sagen: Die internationale Gemeinschaft wird Russlands Versuch, die Grenzen der Ukraine gewaltsam zu verändern, niemals anerkennen“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield.

Die vergangenen Monate hätten schreckliche Gräueltaten, darunter Vergewaltigung, Mord und Folter durch russische Streitkräfte in Städten wie Butscha oder Irpin, hervorgebracht, erklärte Thomas-Greenfield weiter. Zudem häuften sich die Hinweise, dass das russische Militär zahlreiche zivile Opfer, auch Kinder, festgenommen, verhört und gewaltsam deportiert habe. „Ihre Gründe sind klar: Sie wollen die Ukraine zerstören – ihre Kultur, ihre Menschen, ihre Existenz.“ Am 24. August jährt sich ebenfalls der ukrainische Unabhängigkeitstag. Die Ukraine erwartete anlässlich dessen vermehrt Angriffe im Land.

Putin über Ukraine-Krieg: „Das Leben geht weiter“

+++ 14.33 Uhr: Laut Russlands Präsidenten Wladimir Putin konzentriert sich das Land zurzeit auf „die Ereignisse“ in der Ukraine. Dennoch habe Russland angesichts verheerender Waldbrände genügend Kapazitäten, um andere Krisen zu bewältigen. „Aber das Leben geht weiter, es kommen andere Probleme auf. Ich möchte anmerken und betonen, dass zur Reaktion auf solche Notfallsituationen alle nötigen Mittel, Kräfte und Ressourcen da sind“, sagte Putin bei einer Besprechung zur Bekämpfung der Waldbrände in Russland. „Hier gibt es keinerlei Probleme“, so der russische Machthaber.

Wie bereits in den Vorjahren kämpfen auch in diesem Sommer viele russische Regionen gegen schwere Waldbrände. Immer wieder gibt es Berichte über Personalmangel bei den Löscharbeiten, der auch damit zu tun haben soll, dass das in der Ukraine eingesetzte Militär nicht mithelfen kann.

News zum Ukraine-Krieg: Regionalverwalter stirbt bei Anschlag

+++ 12.00 Uhr: Iwan Suschko, Regionalverwalter im von Russland besetzten Gebiet Mychajilwka, wurde offenbar bei einem Anschlag getötet. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Mittwochvormittag mit, dass er durch eine Autobomben-Explosion ums Leben gekommen sei. Erst vor vier Tagen war die Tochter des rechtsextremen russischen Ideologen Alexander Dugin in Moskau ebenfalls durch eine Autobombe getötet worden. Der Kreml vermutet dahinter ein ukrainisches Attentat. „Ein Sprengkörper wurde unter seinem Autositz angebracht“, erklärte Wladimir Rogow, der russische Administrator der Mychajliwka übergeordneten Region Saporischschja. Hinter dem Anschlag stecken Rogow zufolge „Saboteure“. Von ukrainischer Seite gibt es dazu bislang kein Statement. Alle genannten Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 11.15 Uhr: In der Region Donezk brennt derzeit ein großes Einkaufszentrum. Die Nachrichtenportale Kyiv Independent und Nexta veröffentlichten entsprechende Fotoaufnahmen, welche die Rauchwolke zeigen. Bislang ist unklar, ob mutmaßliche Raketenangriffe dahinter stecken und ob es Opfer gibt. Der von den Separatisten eingesetzte Bürgermeister der Stadt, Alexey Kulemzin, warf der Ukraine auf Telegram vor, das Einkaufszentrum beschossen zu haben. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: „Volksrepublik Donezk“ forciert Referendum zu Russland-Beitritt

+++ 10.30 Uhr: Denis Puschilin, Regierungschef der selbsternannten „Volksrepublik Donezk“, hat erklärt, dass die Region nun bereit für ein Referendum über den Beitritt zu Russland sei. Er erwarte deshalb den Rückzug der „verbündeten Streitkräfte“ aus dem Gebiet. Das Nachrichtenportal Nexta berichtet, dass russische Truppen bislang lediglich 28 Prozent der Region Donezk einnehmen konnten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig verifizieren.

News zum Ukraine-Krieg: Truppen sollen Kinder nach Russland verschleppen

+++ 09.45 Uhr: Laut Angaben des US-Thinktanks „Institute for the Study of War“ soll Russland Kinder aus der Region Luhansk nach Russland verschleppen. Demnach wurden Sicherheitskräfte in die Region entsandt, um entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Gemeinsam mit der örtlichen Polizei würden Patrouillengänge durchgeführt, um entsprechende Kinder zu finden. Die Angaben der Denkfabrik sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 09.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Abwehrkampf seines Landes erneut bestärkt. Russland zeige durch seine Angriffe und Gewalttaten, dass es nicht verhandeln wolle, sagte Selenskyj zum Abschluss einer internationalen Konferenz zur russisch besetzten Krim. Die Ukraine versuche dies der Welt vergeblich klarzumachen. „Sie haben beschlossen, unser Land zu besetzen. Als sie das 2014 beschlossen haben, hat die Welt ihnen nicht einfach eins auf die Fresse gegeben, und so sind sie weiter und weiter und weiter gegangen. Aber wir geben ihnen auf die Fresse“, sagte Selenskyj. 2014 wurde die Krim-Halbinsel von Russland annektiert – ohne große Konsequenzen für das Land. Das Forum in Kiew war nun dazu gedacht, die Heimholung der annektierten Gebiete zu besprechen.

Update vom Mittwoch, 24. August, 06.45 Uhr: Die russische Armee hat in der Nacht zum Mittwoch (24. August) erneut die Infrastruktur von Saporischschja angegriffen. Das berichtet das Portal Kyiv Independent und beruft sich auf Berichte des Bürgermeisters der Stadt, Anatolii Kurtiev. Laut des Portals seien die Angriffe noch nicht offiziell bestätigt worden, Helfende seien aber bereits vor Ort und sichteten die Lage.

News zum Ukraine-Krieg: Flugobjekte über Krim abgeschossen

Erstmeldung vom Montag, 22. August: Kiew/Moskau – Der Ukraine-Krieg dauert inzwischen fast ein halbes Jahr. Nun hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mehrere Landsleute für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet. Den Orden „Nationale Legende der Ukraine“ erhielt unter anderem Fußball-Legende Andrij Schewtschenko, der seine Berühmtheit nutze, um der Ukraine zu helfen, teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag auf Telegram mit. Zu den Geehrten zählt außerdem ein Zugschaffner, der fliehende Menschen aus besonders umkämpften Gebieten brachte und dessen Frau bei einer der Fahrten getötet wurde.

News zum Ukraine-Krieg: Schock in Moskau nach Tod von Dugin-Tochter

In Moskau ist der Schock über den mutmaßlichen Mord an Darja Dugina, Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin, groß. „Alexander Geljewitsch, Ihre Tragödie ist zum Schmerz von Millionen geworden“, richtete sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, im Nachrichtenkanal Telegram an Dugin. Seine Tochter galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Ukraine wies eine Beteiligung an dem Vorfall zurück. (tk/jfw/vbu/na/cs mit AFP/dpa)