Ukraine-Krieg: Russland nutzt Dach von AKW Saporischschja zur Luftabwehr

Von: Lukas Zigo, Tim Vincent Dicke

Die russischen Besatzungstruppen lassen im Ukraine-Krieg einen weiteren Abschnitt räumen. Das AKW Saporischschja wird zweckentfremdet. Der News-Ticker.

+++ 22.20 Uhr: Wie die ukrainische Kyiv Independent berichtet, haben russische Streitkräfte im besetzten Kernkraftwerk Saporischschja auf dem Dach des fünften Kraftwerksblocks Geräte zur elektronischen Kampfführung installiert. Angaben des Nachrichtendirektorats der Ukraine zufolge soll diese der Bekämpfung von Luftaufklärung dienen. Nach Angaben des Nachrichtendienstes ist auch geplant, die ukrainischen Passierscheine für das Personal des Kraftwerks zu sperren.

Das von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zur Verfügung gestellte Handout zeigt IAEA-Experten bei der Ankunft am Atomkraftwerk Saporischschja. (02. September 2022) © D. Candano Laris/dpa

Die russischen Truppen sollen den Einsatzkräften mitgeteilt haben, dass sie sich bis zum 2. November entscheiden müssen, ob sie den Vertrag mit dem staatlichen russischen Kernkraftwerksbetreiber Rosatom unterzeichnen oder ablehnen, so die Direktion. Anderen Mitarbeitenden der Anlage soll eine Frist bis zum 1. Dezember gesetzt worden sein.

Ukraine-Krieg: Ukraine ohne wirksame Verteidigung gegen iranische Raketen

+++ 18.55 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe erklärte am Dienstag (01.11.2022), dass sie über keinen wirksamen Schutz gegen die vom Iran an Russland gelieferten ballistischen Raketentypen besitzt. Jurij Ihnat, Sprecher des ukrainischen Luftwaffenkommandos sagte, die Reichweite der gelieferten Raketen, eine bis 300 km und die andere bis zu 700 km, werde es Russland ermöglichen, überall in der Ukraine zuzuschlagen.

„Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie in den Norden über der Ukraine (an der Grenze) geliefert werden, von wo aus sie die gesamte Ukraine bedrohen“, sagte Ihnat am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kiew. Auf die Frage, ob die ukrainischen Streitkräfte bereit seien, sich gegen diese Art von iranischen ballistischen Raketen zu verteidigen, antwortete Ihnat, dass sie „alle Maßnahmen und Mittel zum Schutz gegen diese Raketen“ ergreifen würden, die sie könnten.

Allerdings warnte Ihnat: „Derzeit haben wir keine wirksame Verteidigung gegen diese Raketen. Es ist theoretisch möglich, sie abzuschießen, aber es ist sehr schwierig, dies mit den Mitteln zu tun, die wir derzeit haben“. „Wir haben keine Luftabwehr, keine Raketenabwehr“, fügte er hinzu.

Ukraine-Krieg: Macron verspricht Ukraine mehr Hilfe und Luftabwehr

+++ 17.45 Uhr: Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte dem Guardian zufolge nach einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Frankreich werde der Ukraine helfen, den Winter zu überstehen. Ebenso habe er Hilfe bei der Reparatur von durch russische Angriffe beschädigte Wasser- und Energieinfrastruktur angeboten. Frankreich werde auch dabei helfen, die ukrainische Luftabwehr zu stärken.

Ukraine-Krieg: Plötzlich räumt Russland ein weiteres Gebiet

+++ 17.10 Uhr: Die russischen Besatzungstruppen lassen in der ukrainischen Region Cherson nach dem Nordufer des Flusses Dnipro jetzt auch einen Streifen am Südufer von Zivilpersonen räumen. Die Aktion werde in höchstens drei Tagen abgeschlossen sein, sagte Verwaltungschef Wladimir Saldo im russischen Fernsehen. Es gehe um einen 15 Kilometer breiten Streifen auf dem südlichen Ufer. Saldo machte keine Angaben zur Zahl der Zivilistinnen und Zivilisten in dem Gebiet.

Die russische Armee erwartet einen großen ukrainischen Angriff auf ihren Brückenkopf nördlich des Dnipro, vor allem auf die Gebietshauptstadt Cherson. Von dort sind seit Mitte Oktober Menschen tiefer in russisch kontrolliertes Gebiet gebracht worden, die Ukraine spricht von einer Verschleppung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Russland hat das Gebiet Cherson für annektiert erklärt.

Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert Elite-Soldaten aus Afghanistan

+++ 15.30 Uhr: Afghanische Elite-Soldaten, die früher an der Seite der USA gegen die radikalislamischen Taliban gekämpft haben, werden von Russland für den Ukraine-Krieg rekrutiert. Das berichtet die Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Drei ehemalige afghanische Generäle sagten demnach, dass Moskau den Kämpfern 1500 US-Dollar pro Monat bieten würde, sollten sich diese an den Kampfhandlungen beteiligen.

Dem Bericht nach handelt es sich um Soldaten, die nach dem Abzug der US-Truppen in den Iran geflohen waren. Dort droht ihnen die Abschiebung ins Heimatland – und damit eine Hinrichtung durch die Taliban. „Sie wollen nicht kämpfen, aber sie haben keine andere Wahl“, sagte einer der Generäle, Abdul Raof Arghandiwal, gegenüber der AP. „Sie fragen mich: ‚Gib mir eine Lösung. Was sollen wir tun? Wenn wir nach Afghanistan zurückgehen, werden uns die Taliban umbringen.‘“ Arghandiwal zufolge führe die berüchtigte Söldnertruppe Gruppe Wagner die Rekrutierungsversuche durch.

News zum Ukraine-Krieg: Japan warnt Russland vor Atomwaffen-Einsatz

+++ 13.45 Uhr: Japans Regierungschef Fumio Kishida hat Russland vor einem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine gewarnt. Entsprechende Signale Russlands seien „sehr beunruhigend“, sagte er in Tokio nach einem Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Geschichte der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 77 Jahren dürfe nicht vernachlässigt werden. „Wenn Russland Atomwaffen einsetzen würde, wäre dies ein feindseliger Akt gegen die gesamte Menschheit.“ Die internationale Gemeinschaft würde dies niemals dulden.

Steinmeier dankte Kishida für die „klare Haltung“ Japans zum Angriffskrieg Russlands. „Japan hat wie wir diesen völkerrechtswidrigen brutalen Krieg in der Ukraine verurteilt und seine Solidarität mit der jungen Demokratie in der Ukraine zum Ausdruck gebracht.“ Der Krieg führe vor Augen, dass in einer globalisierten Welt kein Konflikt mehr regional begrenzt sei. „Die Folgen sind global spürbar.“ Steinmeier nannte die ökonomischen Schwierigkeiten sowie Nahrungsmittelknappheit und hohe Energiepreise.

News zum Ukraine-Krieg: Energieprobleme in vielen Regionen

+++ 12.45 Uhr: In Kiew und sechs weiteren Regionen kommt es nach den massiven russischen Raketenangriffen auf die Energie-Infrastruktur zu Einschränkungen bei der Stromversorgung. Das Licht werde für Kunden zeitlich gestaffelt abgeschaltet, teilte der Energieversorger Ukrenerho mit. Betroffen seien auch die Regionen Tschernihiw, Tscherkassy, Schytomyr sowie Sumy, Charkiw und Poltawa.

Durch die Abschaltungen solle eine Überlastung des Stromnetzes verhindert werden, hieß es. Das gebe Fachleuten auch die Möglichkeit, die durch Raketen- und Drohnenangriffe beschädigten Anlagen zu reparieren und wieder ans Netz zu bringen. Die jüngsten massiven Angriffe am Montag gelten auch als Antwort auf den Drohnenbeschuss der russischen Schwarzmeerflotte auf deren Stützpunkt in Sewastopol auf der Halbinsel Krim am Wochenende. „Teils ist das so. Aber das ist auch nicht alles, was wir hätten tun können“, sagte Putin.

News zum Ukraine-Krieg: „Affront“ gegen Putin – „Wagner“-Chef lobt überraschend Selenskyj

Update vom Dienstag, 1. November, 11.30 Uhr: Wird Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin mehr und mehr zum Problem für den russischen Präsidenten Wladimir Putin? Der Gründer der berüchtigten Söldnertruppe Gruppe „Wagner“ fällt zunehmend mit eigenwilligen Aussagen zum Ukraine-Krieg auf – und scheint nach größerer Macht zu streben. Äußerungen, die er über den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj getroffen hat, könnten nun für Spannungen sorgen.

In einem Interview mit einem bekannten russischen Journalisten lobte Prigoschin den ukrainischen Präsidenten. „Selenskyj ist zwar Präsident eines Landes, das der Russischen Föderation nun feindlich gesinnt ist, aber er ist immer noch ein harter, pragmatischer und sympathischer Kerl“, sagte der als „Putins Koch“ bekannte Oligarch.

Der Russland-Korrespondent des deutschen Nachrichtensenders ntv, Rainer Munz, kommentierte, dass das Interview wiefoglt: Es handle sich um einen „Affront“ gegenüber Putin. „Auf der anderen Seite wirkt es irgendwie auch wie eine Einladung von Prigoschin, mit Selenskyj zu verhandeln“, fasste der Journalist zusammen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland plant neue „Spielverderber“-Strategie – Geheimdienst in Sorge

Erstmeldung vom Dienstag, 1. November, 09.30 Uhr: Kiew – Offenbar plant Kreml-Chef Wladimir Putin eine neue Belarus-Strategie: Russland will in seinem Krieg gegen die Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste das Nachbarland gegenüber dem Westen verstärkt als Verbündeten darstellen. Moskau habe dort auf einem Flugplatz mutmaßlich zwei Abfangjäger des Typs „MiG-31“ und einen großen durch einen Erdwall geschützten Container stationiert, hieß es in einem Bericht des Verteidigungsministeriums in London. Dazu veröffentlichte das Ministerium ein Satellitenbild.

Die Stationierung stehe wahrscheinlich in Zusammenhang mit russischen Hyperschallraketen AS-24 Killjoy („Spielverderber“). Diese Raketen sind nach Einschätzung der Nato mit herkömmlicher Flug- oder Raketenabwehr kaum abzufangen – daher der Spitzname. Moskau habe solche Raketen bereits seit 2018 im Einsatz, so die Briten. Bislang seien aber keine in Belarus stationiert gewesen. Angesichts einer Reichweite von rund 2000 Kilometern bringe dies im Ukraine-Krieg wohl auch keinen strategischen Vorteil, sondern solle eher ein Signal an den Westen senden.

News zum Ukraine-Krieg: Russland wirft Großbritannien Desinformation vor

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will London der russischen Darstellung des Geschehens entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau spricht von einer Desinformationskampagne. (tvd mit dpa/AFP)