Putin zu Verhandlungen mit Ukraine bereit - Kiew fordert Tribunal

Von: Daniel Dillmann

Wladimir Putin will Gespräche, um eine Lösung für den Ukraine-Krieg zu finden. Doch in Kiew hat man längst andere Pläne. Der Newsticker.

+++ 20.36 Uhr: Russlands Gesprächsangebote zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg lösen in Kiew Skepsis aus. „Russland will keine Verhandlungen und versucht, sich der Verantwortung (für den Krieg) zu entziehen“, twitterte am Sonntag Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Regierung der Ukraine fordere laut Podoljak „ein Tribunal“ eines internationalen Gerichtshofs, vor dem sich die Führung Russlands verantworten müsse.

+++ 19.38 Uhr: Der Papst hat in seiner Weihnachtsansprache ein Ende der Kriegshandlungen in der Ukraine gefordert. Er verurteilte die sinnlose Gewalt und forderte beiden Seiten zu Verhandlungen auf.

Ukraine-Krieg: Russland ruft zum Gipfel in Moskau

+++ 17.48 Uhr: Am 26. und 27. Dezember soll in Moskau ein informeller Gipfel der „Gemeinschaft unabhängiger Staaten“ (GUS) stattfinden. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte dazu unter anderem den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko eingeladen. Bei Gründung war auch die Ukraine Mitglied. 2018, zwei Jahre nach der Annektion der Krim-Halbinsel durch Russland, verließ das Land die Gemeinschaft.

Update, 15.35 Uhr: In einer Videoansprache hat Präsident Wolodymyr Selenskyj sich an die Bevölkerung der Ukraine gewandt. Er wünschte den Menschen ein frohes Weihnachtsfest. Mit Bezug auf die andauernden Angriffe aus Russland sagte Selenskyj: „Wir werden nicht auf ein Wunder warten. Wir werden selbst eins vollbringen.“ Auf die indirekten Gesprächsangebote Wladimir Putins ging der ukrainische Präsident nicht ein.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg? Putin scheint bereit

Erstmeldung vom 25.12.2022: Moskau - Die Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg haben auch an Weihnachten keine Pause eingelegt. Truppen aus nahmen am in der Nacht auf Sonntag (24.12.2022) die ukrainische Stadt Cherson unter Beschuss. Die Ukraine wiederum meldete, es sei den eigenen Streitkräften gelungen, mehrere russische Kampffahrzeuge zu vernichten.

Doch am Sonntagmorgen schlug Moskau andere Töne an. Russlands Präsident Wladimir Putin persönlich sagte in einem Interview mit dem staatlich kontrollierten TV-Sender Rossja 1 über den andauernden Konflikt der Ukraine: „Wir sind bereit, mit allen Beteiligten über akzeptable Lösungen zu verhandeln, aber das liegt an ihnen – nicht wir verweigern Verhandlungen, sondern sie.“ Putin betonte in dem Interview ebenfalls, dass sich die russische Armee bei ihrem Einsatz in der Ukraine „auf dem richtigen Weg“ befände.

Ukraine-Krieg: Putin sieht keine große Gefahr im Konflikt mit dem Westen

Dem Westen machte er erneut Vorwürfe. Es sei das Ziel einer ausländischen Allianz, angeführt von den USA, Russland auseinanderzureißen. Der Westen sei es außerdem gewesen, der den Ukraine-Konflikt im Jahr 2014 überhaupt erst angefangen hatte - indem man im Zuge der Maidan-Proteste in Kiew den damaligen prorussischen Präsidenten der Ukraine, Wiktor Janukowytsch, aus dem Amt getrieben hätte.

Präsident Wladimir Putin zeigt sich in Moskau in weihnachtlicher Stimmung und schlägt auch in Sachen Ukraine-Krieg versöhnliche Töne an. © VALERIY SHARIFULIN/AFP

Doch in dem Interview, in dem Putin erstmals seit langem wieder Verhandlungen mit der Ukraine angesprochen hatte, bemühte sich der russische Präsident darum, den Konflikt mit dem Westen herunterzuspielen. Dieser habe keine gefährliche Stufe erreicht. Die Invasion der von ihm befehligten Truppen nannte Putin wieder eine „militärische Spezialoperation“. Das Wort „Krieg“, das der Präsident Tage zuvor erstmals benutzt hatte, sparte er diesmal wieder aus.

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Bislang keine Ergebnisse

Auch nach über 300 Tagen Krieg in der Ukraine gab es bislang keine ernsthaften Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine. Die Regierung von Wolodymyr Selenskyj in Kiew hatte stets betont, dass für sie Verhandlungen erst infrage kommen, wenn alle russischen Truppen ukrainischen Boden wieder verlassen haben. Diese würden laut Selenskyj nicht nur die im seit Februar vergangenen Jahres laufenden Krieg eroberten Gebiete beinhalten. Russland müsste sich auch von der 2014 annektierten Krim-Halbinsel zurückziehen. Moskau wieder hatte in den vergangenen Tagen betont, man werde zu Verhandlungen bereit sein, wenn die Ziele der militärischen Spezialoperation erreicht seien. Was diese Ziele sind, das wiederum bleibt bislang das Geheimnis des Kreml. (Daniel Dillmann)