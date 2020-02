Thüringen-Beben: Lindner stellt Vertrauensfrage - stürzt ihn seine Partei?

Nach der kontroversen Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten steht FDP-Chef Christian Lindner in der Kritik. Er will sich das Vertrauen seiner Partei bestätigen lassen.

In Thüringen ließ sich Thomas Kemmerich ( FDP ) entgegen der sonstigen Parteilinie mit AfD -Stimmen zum Ministerpräsidenten wählen.

ließ sich ( ) entgegen der sonstigen Parteilinie mit -Stimmen zum wählen. Nach 25 Stunden im Amt erklärte er nach massiven Protesten seinen Rücktritt.

FDP-Chef Christian Lindner hat eine Sondersitzung seiner Partei einberufen. Er will die Vertrauensfrage stellen.

hat eine Sondersitzung seiner Partei einberufen. Er will die Vertrauensfrage stellen. Lindner war in die Kritik geraten, weil er sich nach der Wahl Kemmerichs nicht sofort von dem Vorgang distanzierte.

Kemmerich selbst gab an, immer mit Lindner in Kontakt gestanden zu haben.

Update vom 7. Februar, 8.17 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner stellt heute wegen der Ereignisse bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen die Vertrauensfrage bei einer Sondersitzung des Parteivorstands. Für 14 Uhr am Freitagnachmittag ist dann ein offizielles Statement des FDP-Chefs angesetzt. Bereits vorab haben ihm führende Politiker seiner Partei bereits ihre Unterstützung zugesichert. „Er hat mein Vertrauen“, sagte der Vizefraktionschef der FDP im Bundestag, Alexander Graf Lambsdorff im ARD-Morgenmagazin. Die FDP-Vizevorsitzende Katja Suding äußerte sich ähnlich. Sie sagte im Bayerischen Rundfunk, dass sie davon ausgehe, „dass der Bundesvorstand Christian Lindner heute das Vertrauen aussprechen wird“.

Nach Thüringen-Wahl: FDP-Politiker unterstützen und loben Lindner

Beide betonten, dass Lindner den FDP-Politiker Thomas Kemmerich* in Thüringen zum Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten habe bewegen können. „Er hat ja das erreicht, was auch die Kritiker der Thüringer Ereignisse verlangt haben“, sagte Suding in der Sendung Radiowelt am Morgen.

Lambsdorff erzählte, die Vorgänge in Thüringen, wo Kemmerich am Mittwoch auch mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden war, hätten auch innerhalb der FDP „überrascht und auch ein bisschen entgeistert“. Er sei daher „sehr froh“, dass es Lindner gelungen sei, Kemmerich vom Rücktritt zu überzeugen. „Ich glaube, der Schaden wird dann repariert, und ich hoffe, er bleibt nicht zu lange.“ In deutschen und internationalen Medien sowie auf bundespolitischer Ebene haben die Vorgänge in Thüringen starke Reaktionen hervorgerufen*.

Lindner Nach Thüringen-Wahl: FDP-Vize Lambsdorff betont Autonomie der Landesverbände

Zugleich wies Lamdsdorff darauf hin, dass die Landesverbände „autonom“ seien. Eine politische Partei sei „nicht wie ein Unternehmen, wo oben ein Chef ist, der den Abteilungsleitern sagt, das und das hat zu passieren, und wenn es nicht passiert, werden sie rausgeschmissen“, sagte Lambsdorff. „So funktioniert das nicht.“

Das was in Thüringen passiert sei*, sei eine „eigene Entscheidung des thüringischen Landesverbands“ gewesen. „Das was ein Fehler- der Fehler wird jetzt zurückgedreht.“

Update vom 6. Februar, 15.29 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner will nach den Vorgängen bei der Wahl des Thüringer Ministerpräsidenten die Vertrauensfrage in der Parteiführung stellen. Dazu solle an diesem Freitag der Bundesvorstand zu einer Sondersitzung zusammenkommen, kündigte Lindner am Donnerstag in Erfurt an.

Nach Thüringen-Wahl: Darum stellt FDP-Chef Lindner die Vertrauensfrage

„Nach den heutigen Entscheidungen hier in Erfurt ist es mir möglich, mein Amt als Vorsitzender fortzusetzen. Aber ich möchte mich der Legitimation unseres Führungsgremiums versichern“, sagte Lindner. Der FDP-Chef war am Donnerstag zu Krisengesprächen nach Erfurt gereist. Anschließend hatte der neu gewählte FDP-Ministerpräsident Thomas Kemmerich* angekündigt, sein Amt zur Verfügung zu stellen. Die FDP-Fraktion will einen Antrag auf Auflösung des Landtags stellen, um eine Neuwahl herbeizuführen.

Lindner nannte das die „einzig richtige Entscheidung“. „Eine wie auch immer geartete Zusammenarbeit oder Abhängigkeit mit der AfD darf es für eine demokratische Partei in Deutschland nicht geben.“ Lindner forderte die CDU auf, sich der Initiative für eine Neuwahl anzuschließen. „Wir als Freie Demokraten haben die Situation geklärt. Das erwarten wir nun auch von der Union und ihrer BundesvorsitzendenAnnegret Kramp-Karrenbauer.“

Im „ARD-Morgenmagazin“ hatte Kemmerich angedeutet, Lindner sei über die Vorgänge immer informiert gewesen: "Ich war mit Christian Lindner permanent im Kontakt. Wir haben auch besprochen, was wir hier in Thüringen beschlossen haben. Er hat gesagt, die Entscheidung trifft letztlich der Thüringer Verband."

Lindner nach Thüringen-Wahl - FDP-Mann Kemmerich: „Rücktritt unumgänglich“

Update vom 6. Februar, 14.37 Uhr: Nur 25 Stunden nach seiner Wahl* hat der neue thüringische Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP), der am Mittwoch auf den vorherigen Ministerpräsident Bodo Ramelow* folgte, seinen Rücktritt erklärt. "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte Kemmerich am Donnerstag nach einem Krisengespräch mit FDP-Chef Christian Lindner in Erfurt. Er trete zurück, um damit "den Makel der Unterstützung durch die AfD vom Amt des Ministerpräsidenten zu nehmen".

Die Umstände seiner Wahl ließen keine andere Möglichkeit, denn die AfD habe "mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen". Kemmerich war am Mittwoch mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt worden. Daraufhin wurden umgehend Forderungen nach einem Rücktritt und Neuwahlen laut, auch in Kemmerichs eigener Partei.

Linder war am Morgen nach Erfurt gefahren, um Kemmerich zu einem Amtsverzicht zu bewegen. Zu der Rücktrittsentscheidung habe ihn aber niemand gezwungen, sagte Kemmerich nach dem Gespräch.

Update vom 6. Februar, 14.00 Uhr: Nach der Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum neuen Ministerpräsidenten meldet sich Kanzlerin Angela Merkel zu Wort. Mit drastischen Worten tritt sie dazu in Südafrika vor die Presse. Sie reagierte auch auf die Haltung von Annegret Kramp-Karrenbauer und Markus Söder.

FDP-Chef Lindner stellt nach Thüringen-Wahl Vertrauensfrage

News vom 5. Februar, 21.31 Uhr: Die Wahl des FDP-Landeschefs Thomas Kemmerich zum neuen thüringischen Ministerpräsidenten mit Unterstützung von CDU und AfD hat ein politisches Erdbeben ausgelöst. Das Präsidium der Bundes-CDU empfehle einstimmig Neuwahlen, verkündete Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwochabend. SPD, Linkspartei und Grüne kritisierten es als historischen Tabubruch, dass erstmals ein Ministerpräsident mithilfe der Stimmen einer Rechtsaußenpartei ins Amt gekommen sei.

Kramp-Karrenbauer warf ihren Parteikollegen in Thüringen vor, bei der Wahl gegen die Beschlüsse der Partei verstoßen zu haben. Sie sehe "keine stabile Grundlage für den jetzt gewählten Ministerpräsidenten". Es sei nun an Kemmerich zu entscheiden, ob er "Ministerpräsident von Höckes Gnaden bleiben will oder nicht", sagte die CDU-Chefin mit Blick auf den rechtsaußen stehenden Thüringer Landes- und Fraktionschef der AfD, Björn Höcke.

