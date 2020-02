Thüringen: Vermögensverwalter spendet 100.000 Euro an Höcke-AfD

Die AfD erhält vom Berliner Vermögensverwalter Christian Krawinkel eine Großspende. Der Wunsch des Geldgebers: Der Betrag soll nach Thüringen gehen.

Berliner Vermögensverwalter spendet an die AfD

Spende ist der höchste Betrag seit 2016

Spender Krawinkel ist kein Unbekannter

Die Berliner Vermögensverwaltung um Christian Krawinkel hat 100.000 Euro an die AfD gespendet. Die Großspende des Unternehmers wurde bereits am Dienstag auf der Website des Bundestages veröffentlicht.

AfD erhält Großspende von Krawinkel

Der Berliner „Tagesspiegel“ berichtet unter Berufung auf ein Schreiben, welches der Zeitung vorliegt, dass das Geld nach dem Willen von Krawinkel dem Thüringer Landesverband der AfD zugutekommen soll. Die „aktuellen politischen Ereignisse in Thüringen“ hätten ihn zu der Spende bewogen. Er wolle, wie der „Tagesspiegel“ ihn zitiert, seine „Rechte als Bürger unseres Vaterlandes“ wahrnehmen, dennoch sei er „parteipolitisch ungebunden“.

Krawinkel - Großprojekte in Frankfurt

Wie der „Tagesspiegel“ weiter vermeldet, sind die 100.000 Euro die größte Parteispende an die AfD seit 2016. Sie soll am Freitag, also zwei Tage nach dem taktischen AfD-Manöver in Erfurt, FDP-Politiker Kemmerich gemeinsam mit der CDU im Amt des Ministerpräsidenten zu platzieren, bei der Partei eingegangen sein.

Krawinkel betreibt ein, gemäß der Homepage, „leistungsstarkes Projektentwicklungsunternehmen“, dessen Kernaufgabe es ist, Immobilien zu vermarkten. Insbesondere in Frankfurt-Riedberg hat er zahlreiche Wohnraumprojekte im Luxus-Preissegment umgesetzt; auch zählen Frankfurter Gewerbeimmobilien unter anderem am Nibelungenplatz und der Schillerstraße zu seinen Aushängeschildern.

AfD-Spende stößt auf Ablehnung in der Familie Krawinkel

Dass Krawinkel die AfD um Björn Höcke, ein Politiker im Visier des Verfassungsschutz, unterstützt, sorgt innerhalb seiner Familie für Unbehagen.

Moritz Krawinkel äußerte sich auf Twitter zu der Causa und betonte: „Not in our (Last) Name. Unser Onkel 2. Grades, der Unternehmensverwalter Christian Krawinkel, spendet 100.000 Euro an die Thüringer #noAfD von Höcke - Shame on him!“

Not in Our (Last) Name, @NKrawinkel!



Unser Onkel 2. Grades, der Unternehmensverwalter Christian #Krawinkel, spendet 100.000 Euro an die Thüringer #noAfD von #Hoecke – wegen der "aktuellen politischen Ereignisse in #Thueringen".



Shame on him!https://t.co/AB4LdWVx2I — Moritz Krawinkel (@mrtzkr) February 11, 2020

Christian Krawinkel macht nicht zum ersten Mal Schlagzeilen. Im Sommer 2019 ersteigerte er sämtliche Erinnerungsstücke des in finanzielle Bredouille geratenen Ex-Tennisstars Boris Becker. Mithilfe eines Finanzplans sollte Becker seine Memorabilia zurückerhalten, das Unterfangen scheiterte und die Stücke wurden einer „alternativen Nutzung“ zugeführt. (mit Agentur)