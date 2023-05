Drohnenschwarm auf Knopfdruck ausschalten: USA präsentieren neue Superwaffe

Von: Momir Takac

Das US-Abwehrsystem THOR kann einen ganzen Drohnenschwarm ausschalten. © IMAGO / ZUMA Wire

Die USA entwickeln ein effizientes Abwehrsystem gegen Drohnenschwärme. Mit THOR können die Flugobjekte einfach zerstört werden.

Washington/München - Drohnen spielen in der modernen Kriegsführung inzwischen eine bedeutende Rolle. Aktuell sehen wir das im Ukraine-Krieg, wo sowohl das russische als auch das ukrainische Militär auf die Flugobjekte setzt. Drohnen sind vergleichsweise günstig und können - mit Sprengkörpern bestückt - empfindlichen Schaden anrichten.

USA entwickeln pfiffiges Abwehrsystem: THOR macht Drohnen mit Mikrowellen unschädlich

Die Gefährlichkeit von Drohnen wurde nicht zuletzt durch den andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine deutlich. Die Risiken haben auch die USA längst erkannt und begannen vor Jahren mit der Entwicklung eines Abwehrsystems. Im Frühjahr 2019 führte die US-Luftwaffe erste Tests durch. Jetzt scheint THOR - der Name steht für „Tactical High Power Microwave Operational Responder“ - ausgereift und bereit für den Einsatz sein, berichtet das US-Online-Nachrichtenmagazin Task & Purpose.

Das Drohen-Abwehrsystem ist darauf ausgelegt, ganze Schwärme auszuschalten. Auf Knopfdruck gibt THOR energiereiche Mikrowellen-Schüsse ab und macht Drohnen im Umkreis von 360 Grad um den Standort unfähig. Durch die Mikrowellen, die trichterförmig ausgesendet werden, wird die Elektronik der Flugobjekte gestört - sie stürzen ab, bevor sie ihr Ziel erreichen. „Es funktioniert in etwa wie eine Taschenlampe“, wurde Projektleiterin Amber Anderson damals von Task & Purpose zitiert.

Drohnen-Abwehrsystem THOR in drei Stunden einsatzklar

THOR, das dafür gedacht ist, Militärbasen und wichtige Infrastruktur vor Drohnenangriffen zu schützen, soll in gerade einmal 18 Monaten entwickelt worden sein, bei Kosten von rund 15 Millionen Dollar (13,2 Millionen Euro). Das simple System hat weitere Vorzüge. Es besteht lediglich aus einer Vorrichtung, die einer Satellitenschüssel ähnelt, die auf einem Container montiert ist. Dadurch lässt es sich leicht verladen und von Flugzeugen transportieren. Laut dem Forschungslabor der Air Force brauchen zwei Mann gerade einmal drei Stunden, um THOR aufzubauen.

Wegen des Erfolgs forschen die USA bereits an einer Weiterentwicklung von THOR. Noch in diesem Jahr soll ein erster Prototyp des neuen Gegenelektronik-Waffensystems „Mjolnir“ kommen, sagte Adrian Lucero, Vize-Programmmanager von THOR, in einer Pressemitteilung. Es soll leistungsfähiger und zuverlässiger sein. (mt)