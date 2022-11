„Teenager Russlands“: Wie Putins Bluthund Kadyrow entführte Kinder umerziehen will

Von: Yannick Hanke

Putins Bluthund Ramsan Kadyrow lässt im Ukraine-Krieg nahezu kein „Mittel“ ungenutzt. Jetzt hat es der Schlächter auf die russische und ukrainische Jugend abgesehen.

Moskau – Seine Brutalität und Skrupellosigkeit ist fast schon beispiellos. Gemeint ist Ramsan Kadyrow, Anführer der Tschetschenen und Bluthund von Russlands Präsident Wladimir Putin. Im Rahmen des Ukraine-Kriegs hat eben jener Kadyrow wiederholt Atomschläge gegen den Westen gefordert, seine eigenen Kinder an die Kriegsfront geschickt und sich über ukrainische Kriegsgefangene als „Jagdtrophäen“ seiner Söhne begeistert gezeigt.

Nun scheint eine neue Stufe der Grausamkeit erreicht zu sein. Denn es machen Meldungen die Runde, dass Kadyrow es offenbar auch auf die russische und ukrainische Jugend abgesehen hat. Was steckt hinter „Teenager Russlands“?

„Teenager Russland“: Putins Bluthund Ramsan Kadyrow lässt Jugendliche zur „Umerziehung“ nach Tschetschenien verschleppen

Hiermit wird ein staatliches, russisches Programm bezeichnet, für das Ramsan Kadyrow „200 bei den zuständigen Behörden registrierte Jugendliche aus verschiedenen Regionen Russlands, darunter auch aus den Volksrepubliken Luhansk und Donezk, in die Tschetschenische Republik“ holte. So kommuniziert es Putins Bluthund zumindest auf seinem Telegram-Kanal.

Putins Bluthund Ramsan Kadyrow ist Befürworter vom russischen Programm „Teenager Russlands“. Kinder und Jugendliche aus der Ukraine und Russland sollen im Rahmen dessen umerzogen werden. © Mykola Tys/dpa/imago/Montage

Anders formuliert: Kadyrow schreckt vor nichts zurück, entführt Kinder und Jugendliche aus den besetzten Teilen der Ukraine, in diesem Fall Luhansk und Donezk, und bringt sie zur „Umerziehung“ nach Tschetschenien. Wie unter anderem Focus Online berichtet, werben russische Quellen sowie stellvertretende Beamte öffentlich mit der Verschleppung sowie der Zwangsadoption ukrainischer Kinder in russische Familien.

Ukraine-Krieg: „Teenager Russland“ soll der Wertevermittlung für Kinder und Jugendliche dienen

Doch damit nicht genug: Prominente Militär-Blogger Russlands haben zur Verschleppung der Kinder eine mehrteilige Doku-Serie veröffentlicht, die seit dem 9. November 2022 verbreitet wird. Darin sei zu sehen, wie ukrainische Kinder aus dem Donbass von russischen Familien „adoptiert“ werden. Das berichtet das Institute for the Study of War (ISW). Nach russischen Angaben sollen in etwa 150.000 Kinder vom Programm „Teenager Russlands“ betroffen sein. Laut ukrainischer Seite würde dies hingegen „nur“ etwa 7.000 Kinder betreffen.

Wie es über „Teenager Russlands“ heißt, habe sich das Programm offiziell der Wertevermittlung (spirituell, kulturell, patriotisch, ästhetisch) an Kinder zwischen 12 und 17 Jahren verschrieben. Ins Leben gerufen wurde die russische Initiative von Maria Lwowa-Belowa, ihres Zeichens „Beauftragte für Kinderrechte beim Präsidenten der Russischen Föderation“. Ein Name, der bekannt sein sollte. Schließlich war Lwowa-Belowa im Rahmen des Ukraine-Kriegs durch die Entführung sowie Zwangsvermittlung ukrainischer Kinder aus den von Russland besetzten Regionen scharf kritisiert worden.

Putins Bluthund Ramsan Kadyrow lässt entführte Jugendliche an der Waffe trainieren

Auf seinem Telegram-Kanal spricht der Bluthund vom womöglich vorm Sturz stehenden Wladimir Putin weiter über das „Teenager Russlands“-Programm. Mit den Kindern würde während ihres Aufenthalts in Tschetschenien „präventive Arbeit im Sinne einer militärisch-patriotischen Erziehung geleistet“, heißt es von Ramsan Kadyrow. Von ihm auf Telegram geteilte Bilder machen schnell deutlich, was mit „militärisch-patriotischer Erziehung“ gemeint ist: Es geht um Waffentraining und um das geordnete Marschieren in Reih und Glied.

Zudem hätten die verschleppten Kinder „ab dem Zeitpunkt ihrer Ankunft ein intensives Programm“ absolviert, „das Besuche von Sehenswürdigkeiten in der Region, die Teilnahme an verschiedenen Sportveranstaltungen, Meisterkurse und Treffen mit bekannten Sportlern der Region umfasste“. So beschreibt es Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal. Darüber hinaus hätten die Kinder die Russische Universität der Spetsnaz-Spezialeinheiten in der tschetschenischen Stadt Gudermes besucht.

Institut für Kriegsstudien enttarnt „Teenager Russlands“ als „umfassende ethnische Säuberung“

Laut Putins Bluthund hätten die Kinder und Jugendlichen „die hervorragende Gelegenheit genutzt, um ihre körperlichen Fähigkeiten auf dem Hindernisparcours zu testen. Erfreulicherweise zeigten die jungen Gäste reges Interesse an der Arbeit der Universität und am Kriegshandwerk im Allgemeinen“. Laut den Experten des ISW würde die Verschleppung von Kindern und Jugendlichen aus den russisch besetzten Gebieten Donezk und Luhansk vielmehr eine „Entvölkerungskampagne“ darstellen. Das gesamte Vorhaben sei eine „umfassende ethnische Säuberung“.

Ramsan Kadyrow wiederum, der den Truppen-Abzug Russlands aus Cherson überraschenderweise begrüßte, hält natürlich an der ihm eigenen Darstellung fest. Putins Bluthund spricht von der „geistigen, moralischen und patriotischen Erziehung der jungen Generation“, die „als solide Grundlage für die Bildung des Menschen als Individuum“ diene. Letztendlich also eine weitere perfide Methode der russischen und tschetschenischen Machthaber, um die nächste Generation mit ihren den Westen verachtenden Weltbild zu indoktrinieren.