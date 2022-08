Tarifverhandlungen Lufthansa: „Weitere Streiks nicht ausgeschlossen“

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der Tarifstreit bei der Lufthansa geht in die nächste und damit dritte Runde. Wie sind die Aussichten – und was wird gefordert?

Frankfurt – Die Tarifverhandlungen zwischen der Lufthansa und Ver.di gehen ab dem heutigen Mittwoch, den 03. August 2022, in die nächste und damit dritte Runde. Ver.di fordert schnelle finanzielle Entlastungen für die Mitarbeitenden und sieht den Ball bei der Lufthansa. Die Belegschaft behält sich die Möglichkeit weiterer Streiks des Bodenpersonals vor, doch möchte in Zeiten wachsender Inflation in Deutschland eine schnelle Lösung. Lenkt die Lufthansa ein? Auch seitens der Piloten droht nun Streik.

Nächste Runde der Tarifverhandlungen Lufthansa: „Weitere Streiks nicht ausgeschlossen“

Am heutigen Mittwoch beginnt die dritte Runde der Verhandlungen zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Ver.di. In dem aktuellen Tarifstreit geht es um eine deutliche Anhebung der Löhne für das Bodenpersonal der Airline. Marvin Reschinsky, Gewerkschaftssekretär bei der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di und Konzernbetreuer für die Lufthansa, sagte gegenüber dem nd: „Wir erwarten von der Lufthansa ein deutlich besseres und abschlussfähiges Angebot. Sollte das nicht kommen, sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen. (...) Die Kolleginnen und Kollegen brauchen in Zeiten hoher Inflation schnell höhere Löhne.“ Auch weiterhin sind Lufthansa-Streiks für faire Löhne möglich.

Reschinsky erklärte auch: „Wir wollen auf jeden Fall zu einem Ergebnis kommen. Wir haben stets betont, dass die Kolleginnen und Kollegen zeitnah finanzielle Entlastungen in Form von höheren Verdiensten brauchen.“ Der Ball läge nun bei der Lufthansa, so Reschinsky gegenüber dem nd. Ver.di fordert eine Anhebung der Löhne des Bodenpersonals um 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Betroffen sind insgesamt etwa 20.000 Beschäftigte. Hinzu kommt: Nun machen sich auch die Piloten streikbereit. Das versucht die Airline bislang zu verhindern.

Lufthansa: In Frankfurt wird verhandelt – kommt die Airline Ver.di entgegen?

Die Verhandlungen zwischen Ver.di und der Lufthansa in Frankfurt werden mit Spannung erwartet. Zwei Tage haben sich die Konfliktparteien Zeit eingeräumt, um zu einer Einigung zu kommen. Sollte es diese nicht geben, hatte Ver.di-Verhandlungsführerin Christine Behle bereits mit weiteren Arbeitskämpfen gedroht. Insbesondere zur Hauptreisezeit treffen diese die Airline schwer – sie hat in der Hand, wie es weitergeht. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann gab sich zumindest nach außen zuletzt kompromissbereit – das wundert kaum: Streiks kosten die Fluggesellschaft ein Vermögen. Zuletzt hatten Streiks die Lufthansa in München und Frankfurt am Main lahmgelegt: Über 1000 Flüge mussten gestrichen werden.

Die Lufthansa ist wohlberaten, der Belegschaft entgegenzukommen. Beim Gehalt liegen die Forderungen und das Angebot noch deutlich auseinander: Die Lufthansa bietet im unteren Lohnbereich Anstiege von bis zu 15 Prozent an – das läge jedoch unter den geforderten 350 Euro. In höheren Einkommenssegmenten liegen die angebotenen Anstiege derweil deutlich unter den von Ver.di angesetzten 9,5 Prozent. Besonders große Meinungsverschiedenheiten gibt es bei einem Punkt: Die Lufthansa will, in unsicheren Zeiten, Lohnanhebungen von den Geschäftszahlen abhängig machen – ein Unding für die Gewerkschaft. Bei der Laufzeit bietet die Lufthansa 18 Monate an.

Die Lufthansa, Streiks und Verhandlungen: Ver.di will auch neue Mindestlöhne

Die Gewerkschaft Ver.di fordert zudem eine Anhebung des Mindestlohns – auf Minimum 13 Euro. Anschließend soll der Mindestlohn bei der Lufthansa einen mittels Tarif vereinbarten Abstand zum gesetzlichen Mindestlohn einhalten müssen. Der gesetzliche Mindestlohn steigt im Oktober 2022 auf insgesamt 12 Euro. Derweil gibt deutschlandweit seit Anfang August Änderungen bei Arbeitsverträgen im Bereich der Nachweispflicht.

Die Lufthansa-Streiks könnten weitergehen, wenn die Airline nicht einlenkt. Es bleibt abzuwarten, wie beide Seiten aus den Verhandlungen herausgehen, durch drohende Streiks der Piloten steht der Fluganbieter nun allerdings doppelt unter Druck. Der Arbeitskampf der letzten Wochen hat eindrucksvoll die Macht der Beschäftigten verdeutlicht – wie genau sich das auf die Tarifverhandlungen ausgewirkt hat, wird sich schon bald zeigen.