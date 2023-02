Tarifstreit öffentlicher Dienst: Verhandlungen gehen weiter

Vor Beginn einer weiteren Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst demonstrieren Mitglieder der Beamtenbund dbb und anderer Berufsgruppen in Potsdam © Carsten Koall/dpa

Die Gewerkschaften fordern für ihre Beschäftigten eine Steigerung der Einkommen von Bund und Kommunen. Nun steht die zweite Tarifrunde an. Kommt es zu keiner Einigung, drohen weitere Warnstreiks.

Potsdam - In der Tarifauseinandersetzung um die Beschäftigten von Bund und Kommunen wollen die Spitzen der Verhandlungsteams heute weiter beraten. Die Gespräche wurden in kleinen Gruppen bis in die Nacht vorbereitet. Die zweite Verhandlungsrunde war bis Donnerstag terminiert.

Bislang war in dem Tarifstreit keine Einigung in Sicht: Die Gewerkschaften verlangen eine Steigerung der Einkommen um 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. So soll verhindert werden, dass die hohe Inflation einen großen Anteil der Reallöhne auffrisst. Die Arbeitgeberseite lehnt die Forderung jedoch als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. dpa