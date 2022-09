Tankrabatt ausgelaufen: Benzinpreis steigt teils deutlich

Von: Alexander Eser-Ruperti

Nach Auslaufen des Tankrabatts machen sich die Folgen bereits bemerkbar: Bundesweit sind teils deutliche Anstiege beim Benzinpreis zu beobachten.

Berlin – Der Tankrabatt aus dem Entlastungspaket 2022 ist ausgelaufen – und das macht sich schnell bemerkbar: Die aktuellen Benzinpreise liegen teils deutlich über den Werten vom Vortag. Erst kürzlich hatte sich auch der Ministerpräsident von Niedersachsen, Stephan Weil (SPD), für eine Fortführung des Tankrabatts ausgesprochen. Seit Mitternacht gilt die Entlastungsmaßnahme nun nicht mehr, doch auch der Umstieg auf das 9-Euro-Ticket bei hohen Spritpreisen ist seit Mitternacht keine Option mehr. Es sind schlechte Nachrichten für Verbraucherinnen und Verbraucher.

Benzinpreis aktuell: Nach Ende des Tankrabatts steigen Spritpreise teils deutlich

Seit Donnerstag, dem 01. September 2022, ist der Tankrabatt zumindest vorerst Geschichte. Die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe ist beendet und damit steigen die Preise wieder deutlich, nicht nur regional. Das geht aus einer Schnellauswertung der Deutschen Presse-Agentur auf Grundlage der Spritpreisdaten des ADAC hervor. Die dpa hatte die Preise an rund 400 Tankstellen in Hamburg, Berlin und München im Zeitraum von 06:00 bis 06:30 Uhr am Morgen des 01. September 2022 untersucht. Die Erkenntnis: Bei vielen der Tankstellen liegt der Benzinpreis aktuell klar über dem Wert desselben Zeitraums am Vortag.

Zapfpistolen für Kraftstoffe sind an einer Tankstelle zu sehen. Mit Ende des Tankrabatts sind die Benzinpreise teils deutlich gestiegen.

Konkret: Bei den meisten der untersuchten Tankstellen stieg der Preis für Superbenzin E10 auf über zwei Euro. Hieran wird der Preisanstieg besonders deutlich: Noch am Vortag hatten die Kosten für E10 an keiner einzigen der untersuchten Tankstelle über der Zwei-Euro-Schwelle gelegen. Etwas anders stellt es sich beim Dieselpreis dar: Der Preis hatte hier schon am Mittwoch fast überall über zwei Euro gelegen. Mit Auslaufen des Tankrabatts stieg er an vielen der beobachteten Tankstellen auf überwiegend deutlich über 2,10 Euro – in einigen Fällen gar über 2,30 Euro.

Aktueller Benzinpreis könnte nach Aufhebung des Tankrabatts weiter steigen

Die schlechte Nachricht für Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland: Der aktuelle Benzinpreis ist möglicherweise noch nicht der Hochpunkt. Der Grund: Bis 00:00 Uhr konnten die Betreiber von Tankstellen zu den vergünstigten Konditionen, also mit verringertem Steuersatz, einkaufen. Zumindest theoretisch könnten sie den Treibstoff also noch vergünstigt abgeben. Das bedeutet, die Aufhebung des Tankrabatts könnte in ihrem vollen Umfang erst etwas später spürbar werden – wenngleich bereits in den letzten beiden Wochen die Spritpreise deutlich geklettert waren.

In Niedersachsen hatte sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zuletzt für eine Fortführung des Tankrabatts eingesetzt. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland hatte er mit Blick auf die Maßnahme gesagt: „Ich bin für die Fortsetzung“. Der niedersächsische Regierungschef erklärte, die Vergünstigung helfe nun einmal „vor allem Pendlern, die nun einmal viel unterwegs sein müssen.“ Bei dieser Gelegenheit forderte Weil weitere Entlastungsmaßnahmen, darunter auch die Deckelung der Strompreise. Der SPD-Politiker gegenüber dem RND: „Wir brauchen einen aktiven Staat, der an der Seite seiner Bürgerinnen und Bürger steht.“