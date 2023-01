„Nach Putin kommt Xi“: FDP warnt vor militärischen Eskalation zwischen China und Taiwan

Von: Bona Hyun

Teilen

FDP-Politiker warnen vor einer militärischen Ausweitung des Taiwan-Konflikts. Am Montag ist eine mehrtägige Reise nach Taiwain geplant. © Michael Kappeler/Chiangying-Ying/dpa

FDP-Politiker warnen vor einer militärischen Ausweitung des Taiwan-Konflikts. Könnte China einen vergleichbaren Versuch wie Russland im Ukraine-Krieg wagen?

Berlin – Führende FDP-Politiker betrachten die Entwicklung des Konflikts zwischen China und Taiwan mit großer Sorge. Die Liberalen befürchten eine militärische Ausweitung. „Chinas Staatschef Xi Jinping hat auf dem letzten Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas erneut klargemacht, dass er bereit ist, diesen Konflikt auch mit militärischen Mitteln zu lösen“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die FDP betonte, dass China ernst genommen werden müsse. „Denn nach Putin kommt Xi“, so FDP-Vize Johannes Vogel der gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Konflikt zwischen China und Taiwan verschärft sich – droht militärische Eskalation?

Weltweit wächst die Sorge, dass China einen vergleichbaren Versuch wie Russland im Ukraine-Krieg starten könnte, den kleinen Inselstaat Taiwan einzunehmen. Die Spannungen im Zuge des Taiwan-Konflikts hatten sich in den vergangenen Monaten verschärft und auch andere Staaten, wie USA, involviert. Nach dem Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im August hatte Peking großangelegte Militärmanöver gestartet und hält den militärischen Druck mit verstärkten Einsätzen von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Meerenge der Taiwanstraße aufrecht.

Worum geht es bei dem jahrzehntelangen Konflikt? Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und erkennt die Insel nicht als eigenständigen Staat an. In der Vergangenheit hat China häufiger Drohungen in Richtung Taiwan ausgesprochen und andere Staaten unter Druck gesetzt, dem Ansatz zu folgen. Trotz Drohungen Chinas gab es einige Länder, die noch zu Taiwan halten und die Insel als unabhängig von China anerkennen.

FDP warnt vor militärischer Eskalation im Hinblick auf Konflikt zwischen China und Taiwan

Auch die FDP will ihre Unterstützung gegenüber Taiwan zum Ausdruck bringen. EIne mehrtägige Reise von FDP-Politikern nach Taiwan soll ein Signal der Unterstützung gegen militärische Drohungen aus China setzen. Die Liberalen würden nie akzeptieren, dass das Recht des Stärkeren wieder Teil der internationalen Politik werde, sagte Strack-Zimmermann (FDP).

Angesichts des Ukraine-Krieges dürfen andere Regionen der Welt, die für das künftige Leben in Demokratie und Freiheit wichtig seien, nicht vernachlässigt werden, so Strack-Zimmermann. Bei der Reise sind vier Tage lang Gespräche mit politischen Vertretern, Wissenschaftlern, Wirtschaftsexperten und Menschenrechtlern vorgesehen. Die Delegation besteht aus etwa zehn Personen und wird laut dpa von Vogel und der Strack-Zimmer geleitet.

Taiwan Konflikt: FDP-Vize Vogel will Deutschland unabhängiger von China machen

FDP-Vize Vogel hält zudem eine gemeinsame marktwirtschaftliche Strategie für notwendig. Durch wirtschaftspolitische Arbeit mit den USA, Kanada, Australien oder den Asean-Staaten könnte Deutschland unabhängiger von China werden. „So könnten wir auch im Krisenfall glaubhaft die gesamte politische Klaviatur bedienen und machen damit zugleich im Sinne einer Abschreckung den Krisenfall selbst unwahrscheinlicher“, zitiert die dpa Vogel. Doch da China für Deutschland der wichtigste Handelspartner ist, dürfte es ein langer Weg bis zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit sein.