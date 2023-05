So trainiert Taiwan in Militärübung die Abwehr von China

Taiwan reagiert auf die jüngsten Militärübungen Chinas. © Michael Bihlmayer/IMAGO

Die Inselrepublik konzentriert sich bei ihrer jährlichen Militärübung dieses Mal auf Maßnahmen gegen eine Blockade der Insel. Bei dem Manöver Han Kuang solle auf einen Planungsteil vom 15. bis 19. Mai die Einsatzübung mit scharfer Munition vom 24. bis 28. Juli folgen, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

Die geplante Überprüfung der Kampfbereitschaft stehe unter dem Eindruck der jüngsten Militärübungen Chinas. Dabei hatte das chinesische Militär nicht nur für eine Blockade der Insel trainiert, sondern auch Präzisionsangriffe geübt. Für Mittwoch kündigte China weitere Manöver in einigen Teilen des Ostchinesischen Meers an, das nordöstlich von Taiwan liegt.

Chinesische Staatsmedien meldeten zudem eine Übereinkunft Chinas und Russlands im Hinblick auf das Seerecht. Die chinesische Küstenwache und der russische Sicherheitsdienst hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, die ein gemeinsames Vorgehen im Kampf gegen Terrorismus, illegale Einwanderung, Drogen- und Waffenschmuggel sowie unerlaubte Fischerei vorsehe.

Die jüngsten Kommentare des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell mit Blick auf Taiwan sorgen unterdessen für Aufregung in China. Das Taiwan-Büro der chinesischen Regierung erklärte am Mittwoch, die Behörden seien vorbereitet und in höchster Alarmbereitschaft, sollte die Souveränität des chinesischen Territoriums infrage gestellt werden. Borrell hatte in einem Meinungsartikel für die französische Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche EU-Marine-Patrouillen in der Taiwan-Straße zwischen der Insel und dem chinesischen Festland gefordert. (rtr/flee)