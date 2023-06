Wo sind Russlands Top-Generäle? Warum Surowikin Putins Armageddon werden könnte

Von: Momir Takac

Von General Surowikin fehlt jede Spur. Er könnte abgelöst worden sein. Für Putin könnte sich das im Ukraine-Krieg negativ auswirken.

Moskau/München - Der letztlich missglückte Putsch-Versuch der Wagner-Gruppe wird in Russland Spuren hinterlassen. Staatschef Wladimir Putin ist zwar bemüht, in TV-Ansprachen Wogen zu glätten, doch insgeheim weiß er, dass das Ereignis einer Zäsur gleichkommt, dessen Auswirkungen auf den Kremlchef sich erst in Zukunft zeigen werden.

General Surowikin könnte in Internierungslager sein

Putin versucht offenbar, seine Macht zu festigen, indem er die Verhältnisse innerhalb der Sicherheitskräfte neu ordnet. Im einflussreichen Telegram-Kanal Rybar ist von einer „massiven Säuberung der russischen Streitkräfte“ die Rede. Dies scheint vor allem Top-Generäle zu betreffen. Während Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu nach dem Wagner-Putsch in der Öffentlichkeit zu sehen waren, fehlt von Sergej Surowikin und Waleri Gerassimow nach wie vor jede Spur.

Wo ist Sergej Surowikin? Vom Top-General fehlt seit dem Ende des Wagner-Aufstands jede Spur. © IMAGO/Russian Defence Ministry

Es gibt Gerüchte, wonach sowohl Streitkräfte-Generalstabschef Gerassimow als auch Luftwaffe-Kommandeur Surowikin von den Plänen des Wagner-Bosses Jewgeni Prigoschin wussten. Der New York Times zufolge, die sich auf US-Regierungskreise beruft, schreibt, dass Washington herauszufinden versucht, ob Surowikin Prigoschin bei den Vorbereitungen nicht sogar half. Auch sollen US-Geheimdienste Anzeichen dafür sehen, dass auch andere Generäle Prigoschin unterstützt haben könnten.

Wo ist Surowikin? Peskow lehnt Stellungnahme ab - Verteidigungsministerium schweigt

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wäre es ein eklatanter Vertrauensbruch, was Putin bekanntlich gar nicht schmeckt. Womöglich handelte der Kremlchef bereits. Moscow Times und ein Militärblogger berichteten, dass Surowikin verhaftet wurde. Putins Sprecher Dmitri Peskow lehnte eine Stellungnahme zum Schicksal Surowikins ab und verwies auf das Verteidigungsministerium. Er sagte lediglich, dass Putin als Oberbefehlshaber mit Schoigu und Gerassimow zusammenarbeite.

Doch auch vom russischen Verteidigungsministerium gibt es keinerlei Informationen zum verschwundenen General. Surowikin, der wegen seines martialischen Vorgehens im Syrien-Krieg auch „General Armageddon“ genannt wird, wurde seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Zuletzt, als er am Samstag (24. Juni) in einem Video an Prigoschin appellierte, den Aufstand zu stoppen. Unbestätigten Berichten russischer Medien und Blogger zufolge werde er im Internierungslager Lefortowo in Moskau festgehalten.

Kriegsexperte: Surowikins Ablösung dürfte sich negativ auf Ukraine-Krieg auswirken

Doch im Ukraine-Krieg könnte Surowikin Putins Armageddon werden. Der 56-Jährige wird nicht nur wegen seiner Fähigkeiten geschätzt, er genießt auch innerhalb der Truppe wegen seiner Erfahrung in den Kriegen in Tschetschenien und Syrien Ansehen. Westlichen Militäranalysten gilt er als äußerst effektiv. Lawrence Freedman, emeritierter Professor für Kriegsstudien am King‘s College in London, geht daher davon aus, dass sich eine Absetzung Surowikins auf Russlands Kriegsanstrengungen destabilisierender auswirken könnte als die Wagner-Rebellion.

„Surowikin ist ein brutaler, aber auch einer der fähigeren russischen Kommandeure“, sagte Freedman. Er schätzt, dass die destabilisierende Wirkung umso heftiger wird, je mehr Mitarbeiter von Prigoschin und Surowikin ausgesondert werden. Berichten zufolge wollte der Wagner-Chef gar nicht Richtung Moskau marschieren, Prigoschin hatte vielmehr ganz andere Pläne. (mt)