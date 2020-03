„Super Tuesday“: Biden gewinnt in Massachusetts

In den USA wurde am „Super Tuesday“ gewählt. Wer wird US-Präsident Donald Trump bei der Wahl im November herausfordern?

US-Demokraten suchen Trump-Herausforderer

„Super Tuesday“ ist wichtigster Tag im Rennen um die Kandidatur der Demokraten

Bernie Sanders und Joe Biden sind favorisiert

Update, 04.03.2020, 05.20 Uhr: Bittere Niederlage für Elizabeth Warren in ihrem Heimat-Bundesstaat Massachusetts. Im US-Präsidentschaftsrennen der Demokraten hat die Senatorin eine Niederlage eingesteckt. Nach Prognosen hat in Massachusetts der frühere US-Vizepräsident Joe Biden gewonnen, wie die US-Fernsehsender NBC und Fox News am Dienstagabend (Ortszeit) nach Schließung der Wahllokale in dem Staat im Nordosten der USA meldeten.

Schlappe für Michael Bloomberg

Der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, hat nach bisherigem Stand keine großen Siege vorzuweisen. Nach den ersten Prognosen aus zehn Bundesstaaten konnte Bloomberg bei dem großen Vorwahl-Marathon der Demokraten keinen einzigen Staat für sich gewinnen. Er überschritt demnach zwar in mehreren Bundesstaaten die Schwelle von 15 Prozent der Stimmen, um sich einzelne Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag der Demokraten im Sommer zu sichern, bei denen die Partei ihren Präsidentschaftskandidaten kürt. Er schaffte es aber in keinem der Staaten auf den ersten Rang.

Sanders in Colorado vorne

Der linke Senator Bernie Sanders kann nach Prognosen seinen zweiten Sieg am „Super Tuesday“ verbuchen. Die Sender ABC, NBC und Fox News sahen den 78-Jährigen als Gewinner bei der Vorwahl im Bundesstaat Colorado. Zuvor hatten Fernsehsender Sanders Sieg in dessen Heimat-Bundesstaat Vermont vorausgesagt. Sanders schrieb auf Twitter: „Danke, Colorado!“

Erstmeldung:

Washington - Auftakt zum „Super Tuesday“ in den USA: Die ersten Wahllokale öffneten am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ) im Bundesstaat Virginia an der Ostküste der USA. In mehr als einem Dutzend der 50 US-Bundesstaaten wird darüber abgestimmt, welcher Kandidat bei der Präsidentschaftswahl am 3. November den republikanischen Amtsinhaber Donald Trump herausfordern soll.

„Super Tuesday“: Wichtigster Tag für die Demokraten

Es geht um die Stimmen von mehr als einem Drittel aller Delegierten, die beim Nominierungsparteitag im Sommer letztlich den Präsidentschaftskandidaten bestimmen. Somit ist der „Super Tuesday“ der wichtigste Tag im Rennen um die Kandidatur der Demokraten.

Bei den Demokraten liegt nach bislang vier Vorwahlen der linke Senator Bernie Sanders in Führung. Der 78-Jährige ist auch in landesweiten Umfragen Spitzenreiter. Einen gewaltigen Schub bekam kurz vor dem „Super Tuesday“ allerdings der frühere Vizepräsident Joe Biden: Die ausgeschiedenen Bewerber Pete Buttigieg, Amy Klobuchar und Beto O'Rourke riefen ihre Anhänger dazu auf, nun die Kandidatur des 77-Jährigen zu unterstützen.

I do not believe we will defeat Donald Trump with a candidate like Joe Biden who supported the Iraq War. pic.twitter.com/8tII7O3Mal — Bernie Sanders (@BernieSanders) March 2, 2020

Buttigieg, der frühere Bürgermeister von South Bend (Indiana), hatte am Sonntag seinen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten erklärt. Am Montag folgte Senatorin Klobuchar. Der frühere Kongressabgeordnete O'Rourke war schon im November ausgestiegen. O'Rourkes Empfehlung hat im wichtigen „Super Tuesday“-Bundesstaat Texas dennoch Gewicht: Er stammt aus Texas und hat den Bundesstaat im Kongress vertreten.

Die Unterstützungserklärungen für Joe Biden* sollen das gespaltene moderate Lager einen und eine Nominierung des linken Kandidaten Sanders verhindern. Der wichtigste Konkurrent Bidens aus dem moderaten Lager tritt allerdings erst jetzt ins Rennen ein: Der Multimilliardär und frühere New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg steht am „Super Tuesday“ erstmals auf den Wahlzetteln.

Wo wird am „Super Tuesday“ gewählt?

In folgenden 14 Bundesstaaten: Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont und Virginia. Gewählt wird zudem im US-Außengebiet Samoa, auch die Demokraten im Ausland beginnen ihre Abstimmung, die noch bis zum 10. März dauert.

Das Kandidatenfeld der Demokraten

Joe Biden, früherer US-Vizepräsident (hat bisher 54 Delegiertenstimmen gewonnen)

Michael Bloomberg, früherer Bürgermeister von New York (bisher 0 Stimmen)

Tulsi Gabbard, Kongressabgeordnete aus Hawaii (0 Stimmen)

Bernie Sanders, Senator aus Vermont (60 Stimmen)

Elizabeth Warren*, Senatorin aus Massachusetts (8 Stimmen)

Und was ist mit den Republikanern am „Super Tuesday“?

Der Kandidat der Republikaner steht im Grunde schon lange fest, US-Präsident Donald Trump hat bereits am Tag seiner Amtseinführung 2017 seine Kandidatur bekanntgegeben. Später fügte er dann noch sein neues Wahlkampfslogan hinzu: „Keep America Great“, auf Deutsch in etwa: Sorgt dafür, dass Amerika großartig bleibt. In die Wahl 2016 war Trump mit dem Slogan „Make America Great Again“ gezogen („Macht Amerika wieder großartig“). Trump nannte dies den besten Wahlkampfslogan der Geschichte.

Trumps erneute Kandidatur bedeutet aber nicht, dass er nicht auch von republikanischer Seite herausgefordert werden könnte. Gegenkandidaten gibt es tatsächlich, und zwar:

Roque de la Fuente, Geschäftsmann aus Kalifornien

Joe Walsh, ehemaliger Kongressabgeordneter von Illinois

Bill Weld, ehemaliger Gouverneur von Massachusetts

Chancen haben sie alle drei nicht. Immerhin aber ist es Weld bei den bisherigen Vorwahlen gelungen, eine einzelne Stimme zu gewinnen. Am „Super Tuesday“ dürfte Trump ebenfalls ein Durchmarsch gelingen.

