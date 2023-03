„Fällt mir schwer“ - Johnson schießt gegen Sunaks Nordirland-Deal

Von: Alexander Eser-Ruperti

Für Rishi Sunak ist die heiße Phase in Verhandlungen um das „Windsor-framework“ noch nicht beendet. Das liegt an einem alten Bekannten: Boris Johnson.

London – Der Brexit-Streit in Großbritannien um das Nordirland-Protokoll wird zur „Never-Ending-Story“. Premierminister Rishi Sunak kann sich trotz aller bleibenden Unwegsamkeiten auf die Fahnen schreiben, in den Verhandlungen mit der Europäischen Union weiter gekommen zu sein als seine Vorgänger – es gibt einen Deal mit der EU. Innenpolitisch bleibt die Angelegenheit für Rishi Sunak heikel, denn nicht jeder in der eigenen Partei feiert das geplante Abkommen als Erfolg.

Nordirland-Protokoll: Brexit-Streit ist für Rishi Sunak noch nicht beendet – Boris Johnson übt Kritik

Der Brexit-Streit um das Nordirland-Protokoll soll schnellstmöglich ein Ende finden, wenn es nach Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak geht. Einer seiner Vorgänger möchte das Thema indes nicht so schnell abhaken. Boris Johnson hat laut Berichten des Guardian erklärt, er fände es „sehr schwer“ dem sogenannten „Windsor-framework“, also Sunaks Deal mit der EU, zuzustimmen. Dieser würde die britische Wirtschaft beeinträchtigen, so Johnson.

Nichtsdestotrotz hat der geschasste Premier bisher nicht eindeutig erklärt, gegen die Pläne zu votieren, sollte im Unterhaus darüber abgestimmt werden. Bislang gibt es zwar Kritik, aber keine entschlossene Gegenwehr aus Reihen der Konservativen, geschweige denn die befürchtete Rebellion. Auch unter vielen der Brexit-Anhänger bei den Tories wurde Sunaks Abkommen eher positiv aufgenommen.

Johnson betonte laut Guardian, man müsse sich im Klaren sein, dass es nicht darum ginge, „dass das Vereinigte Königreich die Kontrolle zurückerhält“. Die EU erbarme sich lediglich, den Briten zu gestatten „in unserem eigenen Land zu tun, was wir wollen, nicht nach unseren Gesetzen, sondern nach ihren“, so der ehemalige Premierminister.

Johnson erklärte zum „Windsor-framework“: „Es wird mir sehr schwerfallen, selbst für so etwas zu stimmen, weil ich der Meinung bin, dass wir etwas anderes hätten tun sollen, egal wie viel Putz in Brüssel von der Decke fällt.“

Die EU, Sunak und das „Windsor-framework“: Johnson könnte sich bei einer Abstimmung enthalten

Es wird davon ausgegangen, dass die Abgeordneten in Großbritannien innerhalb der nächsten Wochen über das „Windsor-framework“ abstimmen sollen. Eine Möglichkeit für Johnson wäre es, sich in einer etwaigen Abstimmung zu enthalten, anstatt gezielt gegen den Deal zu stimmen. Der ehemalige „Party-Premier“, der seinerzeit das Nordirland-Protokoll ausgehandelt hatte, gehört noch immer zu den einflussreichen Hinterbänklern, trotz seines krachenden Scheiterns als Premier.

Beobachter gehen nichtsdestotrotz davon aus, dass der Großteil der konservativen Abgeordneten für den Deal votieren würde. Unterstützung erhält dieser auch durch die Labour-Partei um Keir Starmer. Sunak arbeitet derweil noch daran, die unionistische DUP in Nordirland zu überzeugen. Dabei baut er auch auf die Überzeugungskraft der in der Einigung enthaltenen „Stormont-Bremse“.

Der amtierende Premierminister ordnet die Bedeutung seines Deals freilich anders ein, als es sein Vor-Vorgänger tut. Sunak glaubt nach eigenem Bekunden, das Abkommen würde „zweifelsfrei belegen, dass wir die Kontrolle zurückerobert haben“. Seiner Einschätzung nach werde der Deal „einen positiven Unterschied für alle“ in Nordirland machen. Bei dem Abkommen ginge es darum, „was das Beste für die Menschen in Nordirland“ sei und nicht um „Persönlichkeiten“, so der Premierminister laut dem Guardian.