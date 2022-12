Sunak will härtere Strafen für Klimaaktivisten in London

Von: Bona Hyun

Der britische Premierminister Rishi Sunak will härter gegen illegale Klima-Proteste durchgreifen. © Jessica Taylor/dpa

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak will stärker gegen Klimaaktivisten vorgehen. Unter anderem soll die Polizei bei illegalen Protestaktionen härter eingreifen.

London – Der britische Premierminister Rishi Sunak will härter gegen Klimaaktivisten vorgehen und wenn nötig auch polizeiliche Eingriffe verstärken. „Wer das Gesetz bricht, soll dessen volle Härte zu spüren bekommen“, sagte Sunak laut Medienberichten nach einem Treffen mit Polizeipräsidenten zum Umgang mit Straßenblockaden und anderen illegalen Protestformen. Besonders Proteste der Umweltaktivistengruppe Just Stop Oil hatten in den vergangenen Wochen für großen Aufruhr in London gesorgt. Beim Treffen einigte sich Sunak mit mehreren Polizeipräsidenten auf härtere Maßnahmen gegen kriminelle Protestaktionen.

Sunak plädiert für härteres Eingreifen gegen radikale Klima-Aktivisten

Sunak sprach der Polizei seine volle Unterstützung zu, illegalen Protestaktionen entgegenzuwirken. Es sei völlig „inakzeptabel“, dass Menschen durch egoistische Aktionen einer Minderheit gefährdet und gestört werden, zitierte the journal den britischen Premierminister. Sunak wolle mit seinem Vorgehen die Sicherheit der Menschen schützen. Dass die Sicherheit der Menschen an erster Stelle steht, hatte Sunak immer wieder betont. Besonders für die Sicherheit der Frauen und Kinder will sich der Premierminister künftig einsetzen.

Nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Deutschland wächst in der Politik die Kritik an Klima-Aktivisten. Politiker hatten Vergleiche zwischen Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ und der RAF gezogen, da die Protestbewegungen ihrer Ansicht nach zunehmend eine radikale Form annehmen. Auch deutsche Politiker hatten gefordert, härter gegen die Klima-Aktivisten vorzugehen. Die Grünen hatten die Aktivisten indes immer wieder in Schutz genommen und vor einem Vergleich mit der RAF gewarnt.

Sunak erhält Zuspruch von Polizei für härteres Eingreifen gegen illegale Klima-Proteste

Zuspruch bekam Sunak für sein Vorgehen von diversen Polizeipräsidenten. Die Polizei hätte sich bereits „konstruktiv“ unter anderem mit der Innenministerin Suella Braverman über die weitere Vorgehensweise gegen die Just Stop Oil Gruppe ausgetauscht. „Wir sind nicht gegen Proteste, aber gegen Kriminalität und wollen effektiv gegen Aktivisten vorgehen, die Menschenleben durch ihr gefährliches, rücksichtsloses und kriminelles Verhalten gefährden“, sagte Polizeipräsident BJ Harrington des UK National Police Chiefs’ Council.

Polizeikommissar Mark Rowley stellte fest, dass die meisten Just Stop Oil Aktivisten mittlerweile weniger selbstsicher auftreten, nachdem einige der führenden Aktivisten in Polizeigewahrsam seien, sagte Rowley. Das deutet allerdings nicht darauf hin, dass sich die Proteste von Just Stop Oil beruhigen werden.

Klimaaktivisten in Großbritannien im Vergleich zur „Letzten Generation“

In der Vergangenheit hatten Aktivisten der Just Stop Oil und andere Umweltaktivisten in Großbritannien unter anderem mit Vandalismus auf ihre Proteste aufmerksam gemacht. Aktivisten beschädigten mit Tomatensuppe ein Gemälde von Vincent van Gogh in einem Londoner Museum und bewarfen eine Wachsfigur von König Charles III mit Torte. Kürzlich hatten Aktivisten der Gruppe die Autobahn M25 blockiert und den Verkehr für mehrere Tage lahmgelegt. Eine weitere Umweltaktivistengruppe Animal Rebellion randalierten in mehreren Geschäften in Großbritannien und kippten laut globalcitizen Molkereiprodukte auf dem Boden aus.

Auch die Aktionen der „Letzten Generation“ nehmen größere Ausmaße an. So klebten sich Aktivisten am Flughafen BER fest und blockierten Straßen in Berlin. Hingegen sind Sachschäden der „Letzten Generation“ im Rahmen von Protesten geringer ausgefallen. Bei einer ihrer Protestaktionen hatten sie Kunstwerke in Museen, die hinter Glas geschützt sind, nur symbolisch beschmutzt. Das von den Aktivisten beschmutzte Werk von van Gogh in Rom zum Beispiel sei wohl unversehrt geblieben.