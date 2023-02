Sunak-Vize Dominic Raab weicht Fragen nach Rücktritt aus und bestreitet Mobbing

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Dominic Raab könnte nur noch wenig Zeit in der Regierung von Rishi Sunak bleiben. Fragen nach seinem Verbleib im Amt, weicht er aus – und bestreitet Mobbing.

London – In Großbritannien belastet der Fall Dominic Raab die Tories, bei denen eine Krise die nächste jagt. Gegen den Justizminister und Stellvertreter von Rishi Sunak wird ermittelt, wegen Mobbing. Die Vorwürfe gegen Raab sind zahlreich und stammen aus verschiedenen Behörden, in denen der Tory-Politiker tätig war. Schuldbewusst zeigt sich Raab trotzdem nicht – ebenso wenig wie gewiss, dass er im Amt bleibt. Das Kabinett von Rishi Sunak könnte kurz nach seinem Umbau eine Schlüsselfigur verlieren.

Regierungskrise Großbritannien: Rishi Sunaks Vize Dominic Raab weicht Fragen nach Rücktritt aus

Wirklich gewiss, dass er aus der Untersuchung gegen seine Person wegen Mobbings im Amt auch als Regierungsmitglied herausgehen wird, scheint sich Sunak-Vize Dominic Raab nicht zu sein. Zumindest, wenn man sein Ausweichen auf Fragen nach seiner Zukunft so deutet. Die Frage des Daily Telegraph, ob er zuversichtlich sei, im Sommer noch im Amt zu sein, hätte der Justizminister mit einem einfachen „Ja“ beantworten können. Das tat er nicht.

Dominic Raab weicht Fragen nach einem Rücktritt aus. (Symbolbild) © IMAGO/Tejas Sandhu

Stattdessen erklärte Raab „Ich bin zuversichtlich, dass ich mich zu jeder Zeit professionell verhalten habe. Und ich werde mich an der Untersuchung beteiligen, und natürlich würde ich nichts sagen wollen, was der Untersuchung schadet.“ Es ist eine zurückhaltende Antwort, des ansonsten selbstbewussten Regierungsmitglieds. Seit Beginn der Untersuchung seines Falls auf Antrag von Premierminister Rishi Sunak war es aus Richtung von Dominic Raab selbst verhältnismäßig still geworden. Zuletzt hatte es von Außen derweil Berichte gegeben, weitere Beamtinnen und Beamten hätten Beschwerden geplant gehabt, doch aus Angst zurückgezogen.

„Kein Mobbing“: Justizminister Dominic Raab glaubt trotz zahlreicher Vorwürfe an seine Unschuld

Trotz zahlreicher Vorwürfe stemmt sich der Sunak-Vize gegen Vorwürfe des Mobbings. Vom Telegraph gebeten, sein Verhalten mit dem anderer konservativer Regierungen, auch unter Thatcher, zu vergleichen, erklärte Raab: „Ich denke, es ist schwierig, verschiedene Epochen zu vergleichen. Aber ich denke, dass die Standards der Professionalität, egal ob in der Wirtschaft, im ehrenamtlichen Bereich oder im öffentlichen Sektor, hohe Standards und kein Mobbing beinhalten sollten, und diese beiden Dinge sind durchaus miteinander vereinbar.“

Raab suggeriert damit, „hohe Standards“ gesetzt zu haben, statt Mobbing zu betreiben und unrealistische Forderungen zu stellen. Das sehen viele Beobachter offenbar anders: Laut Guardian ist unter den Beschwerden eine Gruppenanklage, die alleine 27 Beamtinnen und Beamten vertritt. Darin heißt es laut der Zeitung unter anderem: „Die Kombination aus Arbeitsdruck und unangemessenen Fristen hat sich so stark auf die psychische und physische Gesundheit einiger Kollegen ausgewirkt, dass sie ihren Hausarzt aufgesucht haben und einige anschließend für längere Zeit von der Arbeit freigestellt wurden.“ Raab wurde in der Vergangenheit zudem vorgeworfen, eine „Kultur der Angst“ zu schaffen.

Dominic Raab, Rishi Sunak und die Frage nach der Personalwahl

Der Fall Dominic Raab ist auch für Premierminister Rishi Sunak ein Debakel. Bis heute ist nicht geklärt, was der Regierungschef über informelle Vorwürfe gegen seinen Vize wusste, als er ihn in sein Kabinett holte. Es ist nur eine von vielen strittigen Personalentscheidungen eines Premierministers, der versprochen hatte Ruhe in die Regierung zu bringen, doch das Gegenteil getan hat. Sollte Raab gehen, wäre er der dritte Minister der Sunak-Administration, der seit deren Regierungsantritt im Oktober entlassen wurde oder zurückgetreten ist. (ales)