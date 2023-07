„Kinder sind ihm zehn Pfund wert“: Empörung über reichsten Premier der britischen Geschichte

Von: Eileen Kelpe

Der britische Premier Rishi Sunak gilt als superreich. Bei einer Schultombola in seinem Wahlkreis sorgte seine Spende auch deshalb für Entrüstung.

Leyburn – Wenn der britische Premierminister für eine Schultombola spendet, dann sind die Erwartungen naturgemäß hoch. Rishi Sunak gilt als reichster Regierungschef in der Geschichte des britischen Parlamentarismus – auch wegen des Vermögens seiner Ehefrau Akshata Murty. In seinem Wahlkreis sponserte er nun der Leyburn Primary School eine Weinflasche, eigens unterschrieben, und löste damit große Empörung in Großbritannien aus.

Sunak-Spende für Schule stößt auf Entsetzen: „Die Kinder sind ihm zehn Pfund wert“

„Ganz ehrlich, wir sind schockiert“, sagte die Vorsitzende des Schulvereins, Mel Wise, der Zeitung Sunday Mirror. „Offenbar sind ihm die Kinder in seinem Wahlkreis zehn Pfund wert.“ Die Zeitung berichtete, es handele sich um die günstigste Weinflasche, die im Laden des britischen Unterhauses angeboten werde. Sie soll zehn Pfund, umgerechnet 11,64 Euro, kosten.

Die signierte Flasche wurde während der Schultombola bei einem Lospreis von einem Pfund verlost, da die Organisatoren eine alleinige Versteigerung nicht für lohnenswert hielten. Wise betonte, sie fordere keine tausende Pfund teuren Gaben. „Aber irgendwas mehr als zehn Pfund, das wir versteigern könnten, wäre gut gewesen.“ Die Schule benötige unter anderem dringend 10.000 Pfund, um 15 Jahre alte Computer für alle Kinder auszutauschen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak und seine Frau Akshata Murthy spenden billige Weinflasche an Primary School. © imago/i Images

Sunak spendet Millionen an US–College – Wahlkreis-Schule bekommt nur billige Weinflasche

Der Frust bei Schulpersonal und Eltern war laut Mirror besonders groß, weil der Premierminister und seine Frau einen Monat zuvor dem ehemaligen US-College der First Lady mehrere Millionen US-Dollar und Sunaks früherer Eliteschule 100.000 Pfund gespendet hatten. Das Vermögen des Paares wird auf umgerechnet rund 820 Millionen Euro geschätzt. (eike/dpa)