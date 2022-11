„Goldene Ära mit China ist vorbei“: Sunak will sich nicht länger anbiedern

Von: Jens Kiffmeier

Abgrenzung statt Annäherung: Der britische Premier Rishi Sunak will den Kurs gegen China verschärfen – wegen der Proteste. Welche Rolle spielt Deutschland?

London/Peking – Wirtschaftlich eine Weltmacht, doch im Inneren des Reiches brodelt es: Die regierungskritischen Proteste in China bestärken den Westen in seiner Kursänderung. So plädiert jetzt auch Großbritannien für eine Neuausrichtung in den Beziehungen. „Die sogenannte Goldene Ära ist vorbei“, verkündete der britische Premier Rishi Sunak. Es sei eine naive Vorstellung, dass Handel automatisch zu sozialen und politischen Reformen führen würde. Statt auf immer mehr Kooperation müsse das britische Königreich mit seinen Verbündeten dem autoritären Streben Pekings etwas entgegensetzen.

Doch welche Rolle spielt dabei Deutschland?

Rishi Sunak: Britischer Premier plädiert nach Protesten für neuen Kurs gegenüber China

Die Neuausrichtung seiner Politik verkündete Rishi Sunak in seiner ersten außenpolitischen Rede nach seinem Amtsantritt. Der Nachfolger von Liz Truss im Amt des britischen Premierministers hielt seine Ansprache dabei unter dem Eindruck der Proteste in China. Wegen der dortigen Null-Covid-Strategie gehen landesweit immer mehr Menschen auf die Straße. Doch hinter der Kritik an der Corona-Politik schwelt auch der Unmut der Bevölkerung gegen das Regime von Präsident Xi Jingping, dessen Machtapparat zunehmend gewalttätiger gegen die Demonstranten vorgeht.

Stellt eine Neuausrichtung der China-Politik in Aussicht: Premier Rishi Sunak. © Jessica Taylor/dpa

China-Proteste 2022: USA, Großbritannien und EU wollen Abhängigkeit verringern

In den USA, aber auch in Europa, beobachtet man die Entwicklung der Proteste in China im Jahr 2022 mit Argusaugen. In den vergangenen Jahrzehnten blühte zwischen den Weltregionen der Handel. Ob in der Auto- oder Chemieindustrie oder bei der IT-Produktion: In den wichtigsten Industriezweigen sind die Verflechtungen groß – unabhängig von den Verwerfungen im Bereich der Menschenrechte und unabhängig von der Unterdrückung von Minderheiten. Doch zuletzt versuchte China seine Marktmacht immer weiter auszubauen und auszuspielen, weswegen die westlichen Staaten nun die Abhängigkeit gerne wieder reduzieren wollen.

Natürlich können wir Chinas Bedeutung für internationale Fragen, für die globale wirtschaftliche Stabilität oder Fragen wie Klimawandel nicht ignorieren.

China stelle eine systemische Herausforderung „für unsere Werte und Interessen“ dar, warnte nun Sunak in seiner Rede. Diese Herausforderung werde immer größer, je autoritärer China werde, betonte der britische Regierungschef. „Natürlich können wir Chinas Bedeutung für internationale Fragen, für die globale wirtschaftliche Stabilität oder Fragen wie Klimawandel nicht ignorieren“, sagte Sunak. Gemeinsam mit Verbündeten wie den USA, Kanada, Australien oder Japan müsse Großbritannien den verschärften Wettbewerb annehmen. „Vieles davon dreht sich um die dramatische Verbesserung unserer Widerstandsfähigkeit, insbesondere unserer wirtschaftlichen Sicherheit“, sagte Sunak.

China: Deutschland sucht nicht erst seit den Protesten nach einer neuen Strategie

Ähnlich sieht man das in Deutschland. Die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuletzt eine neue China-Strategie angekündigt. Nach einem ersten Papier, über das in der vergangenen Woche verschiedene Medien berichtet hatten und das von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erarbeitet worden war, sollen die Menschenrechte eine größere Rolle spielen. Außerdem sollen Importabhängigkeiten etwa bei Rohstoffen abgebaut werden. So ist China etwa der größte Exporteur für seltene Erden, die für die Produktion von Smartphones, aber auch E-Auto-Batterien oder Solaranlagen wichtig sind – und damit für einen Großteil der deutschen Energiewende.



In Sunaks Aufzählung über die britischen Verbündeten im Ringen mit China kam Deutschland aber nicht vor. Der britische Premier konzentrierte sich auf die Partner jenseits der Europäischen Union (EU), zu der Großbritannien seit dem Brexit nicht mehr gehört. Zwar war kürzlich gemutmaßt worden, dass Sunak die Engländer wegen der wirtschaftlichen Probleme zurück in die Gemeinschaft führen könnte, doch mehr als eine Annäherung plant der Premier nicht. Das stellte er zusätzlich in seiner China-Rede klar.

Großbritannien und Brexit: Sunak plant keinen Ausstieg – trotz wirtschaftlicher Flaute

Er wolle die Beziehungen mit der EU neu beleben, um Problemen wie Sicherheit und Migration gemeinsam zu begegnen, sagte Sunak in London. Allerdings gebe es nach dem Brexit keinen Weg zurück. Sunak wörtlich: „Unter meiner Führung werden wir uns niemals EU-Recht anpassen.“