Premier Sunak verdiente laut einer Analyse fünf Millionen Pfund – und zahlte gerade mal 22 Prozent Steuern

Rishi Sunak (Archivbild) © Aaron Chown/dpa

Der britische Premier Sunak ist bekannt für seine guten finanziellen Verhältnisse. Jetzt hat er seine Einkünfte offengelegt.

London – Es ist kein Geheimnis, dass der britische Premierminister Rishi Sunak reich ist – manche sagen sogar, er sei reicher als König Charles. Aufgrund solcher Spekulationen hat er jetzt eine Zusammenfassung seiner Einkünfte für die Steuerjahre April 2019 bis März 2022 veröffentlicht.

Wie die BBC berichtete, kritisieren erste Kommentatoren bereits, dass er nur eine Übersicht über seine Einkünfte und Gewinne veröffentlicht habe und keine herkömmliche Steuererklärung, die bei der britischen Steuerbehörde eingereicht wurde. „Auch wenn die Öffentlichkeit jetzt mehr weiß als vor der Veröffentlichung, so zeigt sie doch nicht das gesamte Bild“, so Nimesh Shah, Geschäftsführer der Steuerberatungsfirma Blick Rothenberg. Und weiter: „Die Veröffentlichung ist eine ziemlich kontrollierte Art und Weise, seine Steuerinformationen zu veröffentlichen“.

Aus den veröffentlichten Dokumenten geht hervor, dass sich Sunaks Einkommen in den drei Jahren auf insgesamt rund 4,7 Millionen Pfund (aktuell etwa 5,3 Millionen Euro) belief. Dafür zahlte er nur etwa 22 Prozent Steuern, wie die veröffentlichten Dokumente zeigen: Rund eine Million Pfund an Steuern (1,13 Millionen Euro) gab er in den drei Jahren ab.

Der Großteil seines Einkommens kam demnach aus Kapitalgewinnen, Dividenden und Zinsen aus einem „einzigen US-Investmentfonds“, der in einem Blind Trust gehalten wurde. Aus diesen Einkunftsquellen stammten in einem einzigen Steuerjahr bis zu 1,6 Millionen Pfund (etwa 1,8 Millionen Euro). Zusätzlich dazu verdiente er in den drei Jahren mit seinem damaligen Ministergehalt, unter anderem als Finanzminister, insgesamt 410.951 Pfund (ungefähr 464.510 Euro). Der Zeitraum der Dokumente umfasst nicht mehr die Zeit ab Sunaks Ernennung zum neuen Premierminister im Oktober letztes Jahres.

Sunak veröffentlicht Finanzen: Am selben Tag muss sich Boris Johnson vor Parlament behaupten

Laut einer Analyse von Telegraph entsprechen seine offengelegten Steuern von rund einer Million Pfund einem effektiven Steuersatz von 22 Prozent. Experten zufolge würden Personen mit einem Jahresgehalt von 70.000 Pfund in der Regel einen ähnlichen Steuersatz von 22 Prozent zahlen. Sunak zahle Steuern auf seine US-Investitionen in Höhe von knapp 20 Prozent und auf sein Ministergehalt in Höhe von 36 Prozent, was einem Gesamtsatz von 22 Prozent entspricht. Der britische Fiskus soll dem damaligen Kanzler im Laufe der Jahre eine Steuererleichterung von fast 60.000 Pfund gewährt haben. Dies sei ein Ausgleich für die Steuern gewesen, die er in den USA aufgrund der so genannten Doppelbesteuerungsregeln für seine Treuhand gezahlt hat.

Dass sein Reichtum sich in der aktuellen inflationsbedingten Lebenshaltungskostenkrise nicht gut machen würden, war dem konservativen Premier wohl klar. Wahrscheinlich legte er auch deshalb seine Finanzen an eben jenem Tag offen, an dem sich sein Vorgänger Boris Johnson vor dem britischen Parlament behaupten muss, da Johnson dieses wegen seiner illegalen Lockdown-Partys getäuscht haben soll. Kritiker behaupten, Sunak habe genau diesen Zeitpunkt ausgewählt, seine Finanzen zu veröffentlichen, um „schlechte Nachrichten zu verstecken“ - in einem Moment, in dem die Öffentlichkeit mit Johnson beschäftigt ist. Die stellvertretende Vorsitzende der Labour-Partei, Angela Rayner, twitterte: „Ich frage mich, warum er den heutigen Tag gewählt hat?“

Steuererklärung: Sunak hat auch in den USA Steuern gezahlt

Die Steuerübersicht Sunaks wurde in seinem Namen von Evelyn Partners erstellt, einem Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in London, das dem Wall-Street-Riesen Warberg Pincus und dem Londoner Fonds Permira gehört. Aus der Zusammenfassung geht auch hervor, dass Sunak früher in Besitz einer Green Card in den USA war, was jedoch keine Auswirkungen auf seine Steuerpflicht in den USA oder im Vereinigten Königreich gehabt habe.

In der Erläuterung heißt es, bezogen auf Sunak, von Evelyn Partners: „Der Grund dafür ist, dass Sie für US-Steuerzwecke als nicht ansässig gelten. Daher waren die einzigen Einkünfte oder Gewinne, die in den USA besteuert wurden, die Dividenden aus den USA.“ Den Dokumenten ist zu entnehmen, dass den US-Steuerbehörden Dividenden in Höhe von 344.000 Dollar gemeldet wurden, Sunak hat darauf Steuern in Höhe von 51.000 Dollar gezahlt.

Superreiches Ehepaar: Sunaks Frau profitierte von Sonderstatus

Sunaks Ehefrau, die indische Multimillionärin Akshata Murty, verdient unterdessen weitaus mehr als ihr Mann. Murty ist Erbin eines milliardenschweren Vermögens und war bis zum letzten Jahr aus steuerlichen Gründen nicht im Vereinigten Königreich ansässig. Sie profitierte so lange von einem legalen Sonderstatus profitierte, der ihr erlaubte, Steuern in Indien statt in Großbritannien abzuführen. Damals war Sunak Finanzminister, den Sonderstatus hat seine Frau mittlerweile abgegeben. Ihre Einkünfte sind in der offengelegten Steuerübersicht nicht berücksichtigt. (ale)