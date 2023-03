Sunak und das neue Regierungsprojekt: Was suchen „Koru Kids“-Bosse in der Downing Street?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Großbritannien kommt nicht zur Ruhe. In der Debatte um einen eventuellen Interessenskonflikt Sunaks bei der Kinderbetreuungspolitik gibt es neue Details.

London – In seiner kurzen Regierungszeit ist Rishi Sunak in Großbritannien schon deutlich öfter in die Bredouille geraten, als ihm lieb sein dürfte. Zu einem Teil lag dies in der Vergangenheit an Parteikollegen wie Boris Johnson, zum anderen an ihm selbst. Nun gibt es abermals Aufruhr auf der Insel. Es geht um Änderungen bei der Kinderbetreuungspolitik und die Frage: Profitiert Sunaks Ehefrau von ihnen?

Kritiker wittern einen Interessenskonflikt des konservativen Premierministers, die Opposition fordert Klarheit. Aktuelle Meldungen über eine Veranstaltung in der Downing Street befeuern die Debatte.

Änderungen bei Kinderbetreuung: „Koru Kids“-Bosse in der Downing Street – Sunak in der Bredouille

Rishi Sunaks Ehefrau und Multimillionärin Akshata Murty hält auch Anteile an einem Unternehmen für Kinderbetreuung namens „Koru Kids“. So weit, so unspektakulär – wäre da nicht die Tatsache, dass es eben diese Firma ist, die von einer Änderung der Sunak-Administration im Haushalt profitieren könnte. Nun ist bekannt geworden, dass sich die Bosse eben dieses Unternehmens jüngst in der Downing Street eingefunden hatten, nur kurz nach einer Befragung des Premiers zu seinen Verbindungen.

Laut Guardian hatte es sich um eine Veranstaltung für den Bildungssektor gehandelt, die Jeremy Hunt und Bildungsministerin Gillian Keegan ausgerichtet hatten. Sunak selbst wohnte der Veranstaltung nicht bei, dennoch irritiert die Anwesenheit der Firmen-Funktionäre kritische Beobachter. Die Berichte kommen auch für Rishi Sunak zur Unzeit.

Großbritannien Premierminister Rishi Sunak in London. Der britische Regierungschef gerät erneut in die Bredouille.

Der Premierminister selbst hatte bei einer Befragung über die Beteiligung seiner Frau geschwiegen und auf die Frage, ob er etwas zu erklären hätte, geantwortet: „Nein, alle meine Angaben sind auf die übliche Weise deklariert“. Das Schweigen wird ihm nun seitens Medien und Politik zum Vorwurf gemacht, der Premier gibt ein unglückliches Bild ab.

Der Guardian geht davon aus, dass das Kabinettsbüro in der Vergangenheit über Murtys Beteiligung informiert worden sei. Offenbar wurde es allerdings nicht nötig eingeordnet, dies in ein Register zu ministerialen Interessen aufzunehmen – dieses wurde zuletzt Mitte letzten Jahres aktualisiert. Die Opposition wirft Sunak vor, das Register nicht auf dem neuesten Stand gehalten zu haben.

Kinderbetreuungspolitik der Regierung Sunak: Wieso profitiert „Koru Kids“?

Konkret geht es bei der Kinderbetreuungspolitik um folgende Änderung: Finanzminister Jeremy Hunt hatte ein Pilotprogramm angeboten, auf dessen Grundlage Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger etwa 600 Pfund erhalten sollen. Der Knackpunkt: Läuft die Anmeldung über eine Agentur werden daraus 1.200 Pfund. Die Regierung will Anreize schaffen, um mehr Menschen dazu bewegen, sich als Kinderbetreuerin oder Kinderbetreuer ausbilden zu lassen.

Insgesamt würden laut Guardian etwa sechs private Organisationen von der Änderung im Budget profitieren. Eine davon ist „Koru Kids“, das Unternehmen, an dem Sunaks Ehefrau Akshata Murty Anteile hält. Das Unternehmen selbst wollte sich gegenüber der britischen Zeitung nicht äußern. Zwar wird Sunak kaum über den Fall stolpern, doch es ist eine weitere Episode in einer Reihe von Ereignissen, die für die Außendarstellung des Premierministers mehr als ungünstig sind. Doch: Bei den Tories ist Unruhe längst der Normalzustand. (ales)