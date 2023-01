Im Instagram-Video nicht angeschnallt: Sunak hat nun Ärger mit der Polizei

Von: Marcus Giebel

Teilen

Rishi Sunak muss wohl erneut in die Tasche greifen. Der Premierminister ist unangeschnallt im fahrenden Auto gesessen. Den Beweis lieferte er selbst.

München – Dieser Social-Media-Clip könnte für Rishi Sunak teuer werden. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet, prüft die Polizei das Vorgehen des britischen Premierministers während einer Autofahrt. In dem über Instagram verbreiteten Video ist der Tory-Politiker auf dem Rücksitz eines fahrenden Wagens zu sehen. So weit, so gut. Doch hat Sunak keinen Sicherheitsgurt angelegt.

In Großbritannien kann dieses Vergehen eine Geldstrafe von bis zu 500 Pfund (etwa 570 Euro) nach sich ziehen. Und Gesetze gelten eben auch für Politiker. Die Aufnahmen vom nicht angeschnallten Passagier Sunak sollen laut BBC in Lancashire, einer Grafschaft im Nordwesten Englands, entstanden sein. Dort habe er für seine Maßnahmen zur Angleichung der Lebensverhältnisse im wirtschaftlich abgehängten Norden des Landes geworben. Es handelt sich um ein Wahlversprechen seines Vor-Vorgängers Boris Johnson aus dem Jahr 2019.

Der Regierungschef spricht in dem mittlerweile nicht mehr auf seinem Account einsehbaren Video rund eine Minute in die Kamera. Doch seine Aussagen rückten schnell in den Hintergrund.

Rishi Sunak und der Anschnallgurt: Premierminister spricht von „Beurteilungsfehler“

Sunaks Verstoß gegen die Anschnallpflicht sorgte im Vereinigten Königreich für einige Empörung. Mittlerweile hat sich der 42-Jährige öffentlich entschuldigt und von einem „Beurteilungsfehler“ gesprochen. Derweil betonte ein Sprecher, der Nachfolger von Liz Truss habe den Gurt nur für das Video abgenommen und „akzeptiert voll und ganz, dass es ein Fehler war“. Der Premierminister sei „der Meinung, dass jeder einen Anschnallgurt anlegen sollte“.

Für die Opposition im Parlament ist Sunaks Fehlverhalten ein gefundenes Fressen. Zumal er als Finanzminister der Regierung Johnson bereits in den Party-Skandal während der Corona-Lockdowns verwickelt war und schon damals zur Kasse gebeten wurde.

Labour, die zweite große Partei im Vereinigten Königreich, erinnerte daran, dass sich Sunak im vergangenen Jahr bei einer kontaktlosen Bezahlung per Karte nicht gerade mit Ruhm bekleckerte. Daher setze das Video die „endlosen schmerzhaften Situationen“ fort. Ein Sprecher warf ihm vor: „Rishi Sunak kennt sich nicht aus mit Anschnallgurten, seiner Bankkarte, Zugverbindungen, der Wirtschaft oder diesem Land.“

Muss sich gerade mal wieder verteidigen: Premierminister Rishi Sunak droht wegen eines Vergehens auf dem Rücksitz eines Fahrzeugs Ungemach. © Owen Humphreys/afp

Kritik an Rishi Sunaks Verhalten in Instagram-Video: „Zu sehr ans Fliegen in Privatflugzeugen gewöhnt“

In Anspielung auf Sunaks viele Inlandsflüge fügte Daisy Cooper, stellvertretende Vorsitzende der Liberal Democrats, hinzu: „Es scheint, als habe sich der Premierminister so sehr ans Fliegen in Privatflugzeugen gewöhnt, dass er vergessen hat, dass man sich im Auto anschnallen muss.“

Mit seinem Verhalten ist Sunak mehr als nur ein schlechtes Vorbild. Denn die Anschnallpflicht nur als nettgemeinten Vorschlag abzutun, kann schwerwiegende Folgen haben. Das verdeutlichte Katherine Fletcher im vergangenen Herbst. Die damalige Parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium erklärte auf Nachfrage eines Labour-Abgeordneten, dass im Jahr 2021 30 Prozent aller erfassten tödlich verunglückten Autoinsassen keinen Gurt angelegt hatten.

Diese Zahl sei „inakzeptabel hoch“. Daher sei angeregt worden, bei Missachtung der Anschnallpflicht auch Strafpunkte im Führerschein zu vergeben. Bislang ist das nur in Nordirland möglich. (mg)