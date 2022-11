Südkorea: Nordkorea feuert erneut Artilleriegeschosse ab

In einer südkoreanischen Nachrichtensendung wird Filmmaterial zum nordkoreanischen Raketenstart gezeigt. © Lee Jin-Man/AP/dpa

Immer wieder provoziert Nordkorea mit seinen Militärmanövern. Nun landeten Geschosse in der sogenannten maritimen Pufferzone. Eigentlich sollte sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema befassen.

Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs über Nacht erneut Artillergeschosse in die Gewässer entlang der innerkoreanischen Seegrenze abgefeuert.

Etwa 80 Artilleriegranaten seien vom späten Donnerstagabend (Ortszeit) an von der Ostküste Nordkoreas abgeschossen worden, teilte der Generalstab am Freitag mit. Die Geschosse fielen demnach in die sogenannte maritime Pufferzone, die 2018 zur Reduzierung der Spannungen eingerichtet worden war. Nordkorea wurde vorgeworfen, gegen das gemeinsame Militärabkommen verstoßen zu haben.

Nordkorea hatte zuvor laut südkoreanischen Militärangaben seit Mittwoch mehr als zwei Dutzend Raketen in Richtung offenes Meer abgeschossen. Darunter sei am Donnerstag auch eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) gewesen.

Am Freitag sollte sich der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema befassen. UN-Resolutionen verbieten der selbsterklärten Atommacht Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf tragen können. Seit Ende September hat Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt.

Die jüngsten Raketentests und die Artillerieübung wurden auch als Machtdemonstration gesehen. Nordkorea hatte Luftwaffenübungen der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte in dieser Woche als Provokation verurteilt. Als Reaktion auf die Raketentests hatten die beiden Länder beschlossen, die Übungen „Vigilant Storm“ zu verlängern. Das Manöver solle nun einen Tag länger andauern und am Samstag enden, berichteten südkoreanische Sender unter Berufung auf Verteidigungsminister Lee Jong Sup. dpa