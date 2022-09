Schwere Verluste: Heftige Gegenoffensive in russisch besetzter Region

Von: Moritz Serif, Katja Thorwarth, Lucas Maier

Die Lage verschlechtert sich für Russland im Ukraine-Krieg. Das ukrainische Verteidigungsministerium gibt die neusten Zahlen bekannt. Der News-Ticker.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 19.00 Uhr: Nach dem Beginn einer Gegenoffensive in der russisch besetzten ukrainischen Region Cherson kommt es nach Angaben aus Kiew nun zu „schweren Kämpfen“ in dem Gebiet. Es habe „den ganzen Tag und die ganze Nacht starke Explosionen“ gegeben, teilte das Büro von Präsident Wolodymyr Zelenskij mit. Die Streitkräfte hätten „Offensiven in verschiedene Richtungen“ gestartet. Munitionsdepots und alle wichtigen Brücken über den Fluss Dnipro, die die russischen Truppen für ihren Nachschub nutzen, seien zerstört worden, das berichtet die Website European Views.

+++ 14.00 Uhr: Russland hat BBC-Berichten zufolge 151 Angehörige der „GRU“-Spezialeinheiten verloren, darunter fast jeder vierte Offizier, sowie 245 Mitglieder der russischen Nationalgarde, darunter auch Angehörige von Spezialeinheiten. Etwa 67 russische Militärpiloten sind demnach ums Leben gekommen 2 ein erheblicher Verlust, wenn man bedenkt, dass die Ausbildung eines einzigen Scharfschützenpiloten 15 bis 17 Jahre dauern und zwischen zwölf und 14 Millionen Dollar kosten kann. Nach Angaben der BBC waren die russischen Einheiten der kombinierten Streitkräfte nicht auf Angriffsoperationen vorbereitet. Die Berichte sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland - Ukrainische Luftwaffe schießt russischen Hubschrauber ab

+++ 13.15 Uhr: Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, hat die ukrainische Luftwaffe einen russischen Hubschrauber am Himmel über dem Donbass abgeschossen. Laut Angaben des Pressedienstes der ukrainischen Luftwaffe haben ukrainische Flugabwehrraketen den Hubschrauber, vermutlich eine Kamov Ka-50, sowie zwei Drohnen getroffen. Die Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

Ukraine startet eine Gegenoffensive in Cherson. (Symbolbild) © Alexander Nemenov / AFP

News zum Ukraine-Krieg: Der ukrainische Generalstab meldet neue Zahlen zu russischen Verlusten

+++ 10.00 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat neue Daten zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Das berichtet das Nachrichtenportale Kyiv Independent. Die Zahlen im Überblick:

Soldaten: 48.350

48.350 Flugzeuge: 234

234 Hubschrauber: 205

205 Panzer: 1997

1997 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 4345

4345 Artilleriesysteme: 1115

1115 Luftabwehrsysteme: 153

153 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 287

287 Autos und andere Fahrzeuge: 3239

3239 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 851

851 Stand: Donnerstag, 1. September 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Ukraine-News: Einsatzkommando „Süd“ meldet Erfolge bei Gegenoffensive

Update vom Donnerstag, 1. September, 06.30 Uhr: Die Gegenoffensive der Ukraine im Süden erhöht die russischen Verluste an Truppen und Ausrüstung. Das berichtet das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Das Einsatzkommando „Süd“ berichtet demnach, dass die ukrainischen Streitkräfte 201 russische Soldaten, 12 T-72-Panzer, 18 gepanzerte Fahrzeuge, mehr als ein Dutzend verschiedene Artillerieeinheiten und 6 Munitionsdepots zerstört haben.

Die ukrainische Luftwaffe hat außerdem mehrere russische Kommando- und Kontrollposten in der Region angegriffen, heißt es vonseiten der ukrainischen Verteidigung

Ukraine-News: Schwere Verluste auf beiden Seiten – Angeblich 1700 ukrainische Soldaten gestorben

+++ 20.55 Uhr: Nach Informationen des russischen Außenministeriums sind seit der ukrainischen Gegenoffensive 1.700 ukrainische Soldaten gestorben. Außerdem seien 63 Panzer, 48 gepanzerte Fahrzeuge und 4 Kampfflugzeuge zerstört worden. Dies teilte Armeesprecher Igor Konaschenkow mit. Diese Informationen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Anfang der Woche hatte die Ukraine eine Gegenoffensive im Süden des Landes gestartet, um von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern. Nach Ansicht des Russen Konaschenkow ist diese Gegenoffensive jedoch gescheitert. Von der ukrainischen Seite gibt es seit dem Beginn der Offensive keine Information zum Verlauf.

+++ 20.25 Uhr: In der Nähe der Stadt Melitopol soll es zu weiteren Explosionen gekommen sein. Melitopol ist von russischen Truppen besetzt. Laut Iwan Fedorow, dem Bürgermeister der Stadt, habe es rund zehn Explosionen südlich Melitopols gegeben, wie er auf Telegram mitteilte. In dieser Gegend sei militärische Ausrüstung Russlands gelagert worden, ergänzte der Bürgermeister.

In Melitopol fanden zuletzt immer wieder Sabotageakte statt. Russische Soldaten hatten Angehörige aus der Stadt in der Region Saporischschja gebracht. Zudem sei dort ein Krankenhaus evakuiert worden. Vor dem Krieg hatte Melitopol 150.000 Einwohner.

+++ 19.30 Uhr: Wie das Südkommando der ukrainischen Armee mitteilt, wurde die Stadt Mykolajiw von Russland „massiv bombardiert“. Dabei haben die russischen Raketen den Angaben zufolge zwei Zivilisten getötet und 24 weitere verletzt. Mykolajiw liegt rund 80 Kilometer nordwestlich von Cherson. Die Hafenstadt ist von Russland besetzt.

Am Montag (29. August) starteten ukrainische Truppen eine Gegenoffensive in der Region Cherson, um Gebiete zurückzuerobern. In „fast dem gesamten Gebiet“ habe es schwere Kämpfe gegeben, wie das Büro von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag (30. August) mitteilte.

News zum Ukraine-Krieg: Brände auf der Krim

+++ 18.30 Uhr: Auf der ukrainischen Halbinsel Krim steht ein Öldepot in Flammen. Genauere Informationen, warum das Lager in der Stadt Krasnohwardijske brennt und ob es Opfer gibt, sind noch nicht bekannt. Die Krim ist seit 2014 von Russland besetzt. Zuletzt kam es dort immer wieder zu Explosionen und Bränden.

In diesem Zusammenhang gab es einige Festnahmen. Während Russland Unfälle oder Sabotageakte einer kleinen Gruppe dafür verantwortlich machte, äußerte sich die Ukraine zu den Vorfällen nicht. Experten gehen davon aus, dass es zum Teil gezielte Angriffe mit neuartigen Raketen gegeben habe.

+++ 15.00 Uhr: Russland verlegt nun offenbar weitere Truppen aus der Region Melitopol in den Süden der Ukraine. Das berichtet das Nachrichtenportal Nexta. In der Region Cherson kommt es seit Tagen zu schweren Kämpfen mit der ukrainischen Armee. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Russland sieht schwere Verluste auf ukrainischer Seite

+++ 13.00 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium in Moskau hat die ukrainische Gegenoffensive für gescheitert erklärt. Stattdessen habe die ukrainische Armee schwere Verluste hinnehmen müssen, beispielweise habe man drei Hubschrauber abgeschossen. Vier Kampfjets seien außerdem zerstört worden, so das Ministerium. Dies steht im Widerspruch zu den Informationen aus Kiew. Das ukrainische Militär hatte in den vergangenen Tagen mehrfach mitgeteilt, dass die Frontlinie der russischen Streitkräfte durchbrochen werden konnte. Vor allem in der Region Cherson verzeichne man Gebietsgewinne, hieß es. Die genannten Informationen sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 11.00 Uhr: Einer Einschätzung des britischen Geheimdienstes zufolge haben ukrainische Truppen die russische Armee in der Südukraine zurückgedrängt. Dies sei Ergebnis der Gegenoffensive, welche bereits am Donnerstag laut Angaben des ukrainischen Generalstabs erste Erfolge hatte. Dem Bericht aus London nach wird prognostiziert, dass Russland nun wahrscheinlich versuchen wird, die Lücken in der Frontlinie zu schließen. Mobile Reserveeinheiten könnten dafür eingesetzt werden.

Update vom Mittwoch, 31. August, 06.30 Uhr: Russland muss im Ukraine-Krieg erneut schwere Verluste hinnehmen. Demnach seien laut einem Bericht des Nachrichtenportals Kyiv Independent 117 Soldaten getötet und über 30 Militäreinheiten zerstört worden. Darunter neun T-72-Panzer, ein Hubschrauber und 18 weitere gepanzerte Fahrzeuge. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 20.00 Uhr: Ukrainische Truppen setzen den intensiven Beschuss fort. Das geht aus einem Video hervor, das unter anderem Anton Geraschtschenko, der Berater des ukrainischen Außenministers, auf Twitter geteilt hat. Darin ist eine große Rauchsäule zu sehen, die über den Fluss zieht. Geraschtschenkos Angaben zufolge wurden russische Waffenlager getroffen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass es keine offizielle Bestätigung gebe.

Der Angriff sei in der Stadt Beryslaw erfolgt. Beryslaw liegt gegenüber der Stadt Nowa Kachowka. Dort befindet sich eine der wenigen Brücken, die über den Fluss Dnipro führen. Schwere Kriegsfahrzeuge können diese Brücke jedoch nicht mehr nutzen.

+++ 18.10 Uhr: Die Kämpfe um die Cherson wurden am Dienstag (30. August) fortgesetzt. Dabei seien Munitionslager und große Brücken über den Fluss Dnipro zerstört worden, wie das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mitteilte. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete von fünf Explosionen in Cherson, die durch Flugabwehrsysteme ausgelöst worden sein könnten.

Das südliche Einsatzkommando der Ukraine vermeldete, eine Pontonbrücke über den Dnipro zerstört zu haben, die von den Russen gerade gebaut wurde. Zudem sei es gelungen, durch Artilleriebeschuss ein Dutzend Kommandoposten in der Region Cherson zu treffen.

Schwere Verluste: Russische Truppen „unterbesetzt“

+++ 08.45 Uhr: Der britische Geheimdienst geht davon aus, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine in zahlreichen Einheiten „unterbesetzt“ sind. Dies ist offenbar eine Folge der schweren Verluste. „Brüchige Nachschublinien“ erschweren die Lage wohl weiter, sowohl personell als auch materiell. Dies macht sich laut einem Bericht des Geheimdienstes in London insbesondere im Süden der Ukraine bemerkbar. Dort, wo ukrainische Truppen mittlerweile eine Gegenoffensive gestartet haben, fehlt es demnach an vielem. Zwar hat der Kreml eine Verstärkung der Soldaten in der Region Cherson angeordnet, davon kommt jedoch wenig an. Wohl mitverantwortlich für die schlechte Versorgungslage dürfte „ukrainische Präzisionsschläge“ sein. Damit meint der Geheimdienst offenbar Raketenangriffe, gesteuert aus anderen Regionen als Cherson.

+++ 07.15 Uhr: In der Hafenstadt Mariupol kam es zu einem Angriff auf eine russische Patrouille. In der Nacht auf Montag (29. August) soll ein Soldat durch eine Mine getötet und ein weiterer verletzt worden sein, wie pravda.ua unter Berufung auf Petro Andriushchenko, Berater des Bürgermeisters von Mariupol, berichtet. Der verletzte Soldat soll bei der Explosion ein Bein verloren habe. Bei dem Angriff soll den Angaben zufolge eine russische Mine zum Einsatz gekommen sein. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Schwere Verluste für Russland: Soldaten sterben

Update vom Dienstag, 30. August, 06.48 Uhr: Im Süden der Ukraine werden schwere Verluste in den Reihen Russlands gemeldet. Wie das ukrainische Einsatzkommando „Süd“ berichtet, haben die Truppen aus Moskau hier Material und Kämpfern verloren. 82 russische Soldaten wurden demnach am gestrigen Montag (29. August) getötet. Bei ukrainischen Angriffen sollen zudem drei Munitionsdepots zerstört worden sein. Unabhängig überprüfbar waren diese Informationen bisher nicht. (lm/mse/ktho mit dpa/AFP)