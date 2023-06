Schlimmer Verdacht: Liefert dieses Land heimlich Waffen an Russland?

Teilen

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa © John Ochieng/IMAGO

Der US-Botschafter in Südafrika warf der dortigen Regierung vor, heimlich Waffen an Russland zu liefern. Die Regierung in Pretoria bestreitet das – und sprach eine Warnung aus.

Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Africa.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Africa.Table am 30. Mai 2023.

Reuben Brigety, der US-Botschafter in Südafrika, hat das Land scharf angegriffen. Es ging um den russischen Frachter „Lady R“, der im Dezember vergangen Jahres im Marinestützpunkt Simon’s Town bei Kapstadt ablegte. „Wir sind überzeugt, dass Waffen auf dieses Schiff geladen wurden“, sagte der Botschafter. „Ich würde mein Leben auf die Richtigkeit dieser Einschätzung verwetten.“ Nach dieser Äußerung sackte der schon stark gebeutelte südafrikanische Rand auf den tiefsten Stand seit drei Jahren ab.

Die Regierung in Pretoria zeigte sich „enttäuscht“ und warnte, dass derartige Anschuldigungen die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern „untergraben“ würden. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa kündigte eine unabhängige Untersuchung an, die die Vorwürfe prüfen soll, da die US-Botschaft keine Beweise geliefert hatte. Das Außenministerium in Pretoria bestellte Botschafter Brigety ein, Außenministerin Naledi Pandor forderte vom Botschafter eine „vorbehaltlose Entschuldigung“. Dieser ruderte daraufhin zurück: Er habe alle durch seine „öffentlichen Äußerungen entstandenen Fehleindrücke korrigiert.“

Newsletter von Table.Media Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Südafrikas Rolle im Ukraine-Krieg: Strenge Ausfuhrbestimmungen für Militärgüter

Auch Russland widersprach, dass Waffen geliefert worden seien. Die südafrikanische Regierung, die strengen Ausfuhrbeschränkungen für Militärgüter unterliegt, betonte offiziell, den Export von Waffen nach Russland nicht genehmigt zu haben. Verteidigungsministerin Thandi Modise hatte erklärt, dass die „Lady R“ eine Munitionslieferung für eine Sondereinheit der südafrikanischen Streitkräfte an Bord hatte, die vor dem Ukrainekrieg bestellt worden waren. All das weist nach Meinung von Guy Lamb, Experte für Rüstungskontrollen an der Stellenbosch University, darauf hin, dass die Vorwürfe des US-Botschafters „unplausibel“ sind.

In Washington versuchte das Außenministerium zu beschwichtigen: „Unsere Beziehung zu Südafrika bleibt stark. Wir bleiben weiterhin der positiven Agenda unserer bilateralen Beziehungen verpflichtet“, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Beide Regierungen würden weiterhin eng zu einer Reihe von Themen zusammenarbeiten, darunter Gesundheit, Klima und Handel. Nach China ist die USA Südafrikas zweitwichtigster bilateraler Handelspartner.

Dennoch schlugen die Worte von Botschafter Brigety hohe Wellen. Die deutsche Außenministerin Baerbock zeigte sich „sehr besorgt“, und ihr österreichische Amtskollege Alexander Schallenberg fragte sich, warum die EU manche Staaten nicht von ihrer Sicht auf den russischen Krieg überzeugen könne.

Ein Test zur Bestimmung der südafrikanischen Position?

War dies eine kalkulierte Provokation des Botschafters oder der Regierung in Washington, um Südafrikas Reaktion zu testen und herauszufinden, inwieweit sich Pretoria noch dem US-Druck beugt? Oder ist der Vorstoß bereits ein Ausdruck von Frustration, dass das Land am Kap sich eher auf die Seite seiner BRICS-Partner schlägt, der Vereinigung aufstrebender Volkswirtschaften, der neben Russland und Südafrika auch Brasilien, China, und Indien angehören? Die BRICS sind inzwischen wirtschaftlich stärker als die G7.

Präsident Ramaphosa jedenfalls ging in die Offensive und kündigte eine Friedensmission im Ukrainekrieg zusammen mit mehreren anderen afrikanischen Regierungschefs an. Ramaphosa hatte davor erst mit dem russischen Präsidenten Vladimir Putin, dann auch mit dem ukrainischen Staatsoberhaupt Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Dieser hatte Ramaphosa gewarnt: „Wer dem Angreifer mit Waffen hilft, wird zum Komplizen mit allen Konsequenzen.“

Am Rande eines Staatsbesuches des Premierministers von Singapur, Lee Hsien Loong, erklärte Ramaphosa: „Wir hoffen auf intensive Gespräche mit den beiden Staatsoberhäuptern, und sie haben erklärt, dass sie für diese Gespräche mit uns offen sind. Wohin die Diskussionen führen, werden wir sehen, wenn sie beginnen. Daher ist es sehr schwierig vorherzusagen, wie das Ergebnis aussehen und welche Auswirkungen dies auf die BRICS-Staaten haben wird.“

Ukraine-Krieg: Die afrikanische Friedensmission kommt wohl zu früh

Die anderen Länder der afrikanischen Vermittlermission sind Ägypten, Kongo-Brazzaville, Sambia, Senegal und Uganda. „Im Mittelpunkt unserer Gespräche steht die Suche nach einer friedlichen Lösung des verheerenden Konflikts in der Ukraine“, sagte Ramaphosa.

Gleichwohl sind Experten skeptisch, ob eine derartige Mission zum richtigen Zeitpunkt kommt. „Der Konflikt in der Ukraine ist noch lange nicht reif für eine Intervention durch andere“, meint Jakkie Cilliers, Vorsitzender des Institute for Security Studies (ISS) in Pretoria. Wenn jemand Druck auf Russland ausüben könne, dann wäre das China. „Aber davon sind wir noch ein bis zwei Jahre entfernt“, so Cilliers. Die afrikanischen Vermittler sind realistischer: Sie sehen sich nicht im Wettbewerb zu den Friedensbemühungen der Chinesen, sondern als Ergänzung innerhalb einer Gruppe von Gleichgesinnten. Das ärgert den Westen. Auch deshalb haben die G7-Länder bei ihrem Gipfel in Japan versucht, China gegen die anderen aufstrebenden Länder auszuspielen. Viel gebracht hat es allerdings nicht. (Von Andreas Sieren)