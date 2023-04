Kämpfe im Sudan: Bundeswehr bereitet neuen Evakuierungseinsatz vor

Von: Yağmur Ekim Çay

Ein beschädigtes Wohngebäude in Khartum. ist nach Kämpfen zu sehen. Es geht nach aktuellem Stand um die Rettung einer niedrigen dreistelligen Zahl deutscher Staatsbürger aus dem Sudan. © Marwan Ali/AP/dpa

Bundeswehr bereitet sich erneut auf die Evakuierung deutscher Staatsbürger im Sudan vor. Baerbock fordert ein sofortiges Ende der Gewalt.

Khartum – Außenministerin Annalena Baerbock fordert ein sofortiges Ende der Gewalt im Sudan gefordert. Im Hinblick auf die Konflikte zwischen den beiden rivalisierenden Generälen sagte sie am Freitag bei einer Pressekonferenz mit dem spanischen Außenminister José Manuel Albares: „Lassen Sie zu, dass die Bevölkerung dringend benötigte Hilfe erhält.“ Die beiden sollten den Konflikt zwischen sich durch Verhandlungen lösen, anstatt den Sudan „in Schutt und Asche zu legen“, forderte die Grünen-Politikerin.

Eine sofortige Feuerpause sei laut Baerbock „das A und O“ für eine Evakuierung der Menschen im Sudan. Die Bundesregierung arbeite Tag und Nacht daran, die Betroffenen endlich in Sicherheit zu bringen. Daher habe es oberste Priorität eine Feuerpause über die Feiertage zum Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan zu erreichen.

Konflikt im Sudan: Über 100 Deutsche vor Ort

Im Sudan waren am Samstag Kämpfe zwischen den zwei mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Dabei kämpft De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe RSF. Die beiden führten das Land im Nordosten Afrikas mit rund 46 Millionen Einwohnern seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021. Seit Jahren soll die Macht an eine Zivilregierung übergeben werden.



Die Vorbereitungen für eine erneute Evakuierung deutscher Staatsbürger aus dem Sudan sind im Gange, das berichtete die Deutsche Presse Agentur am Freitag. „Die Bundeswehr bereitet Möglichkeiten zur Rückführung deutscher Staatsbürger und weiterer zu schützender Personen aus dem Sudan vor“, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag auf Anfrage. Dabei stehe der Schutz der deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Sudan im Vordergrund. Details zu Umfang, Personal und Material möglicher Evakuierungskräfte der Bundeswehr nannte er nicht.

Gescheiterter Staat: Experten sehen ähnliche Lage wie in Libyen

Die internationale Gemeinschaft hat Experten zufolge zu spät auf den Konflikt im Sudan reagiert. Die wachsenden Spannungen zwischen der Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces habe man über Monate ignoriert. Auch nach Ausbruch der Kämpfe am vergangenen Samstag hätten regionale und internationale Organisationen sowie Regierungen mehr tun müssen, als einen Waffenstillstand zu fordern. Der Konflikt im Sudan könnte das Land in eine ähnliche Lage wie Libyen bringen, was die Gefahr eines gescheiterten Staates birgt. Sie habe „zu wenig, zu spät“ getan, um die Kämpfe zu stoppen, sagte Solomon Ayele Dersso, Direktor des Think Tanks Amani Afrika mit Sitz in Äthiopien.

Ein früherer Versuch einer diplomatischen Evakuierung musste abgebrochen werden, da die Sicherheitslage zu gefährlich für einen solchen Einsatz war. Gerechnet wird mit über 100 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. (dpa/yec)