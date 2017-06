Studie zeigt: So werden Ausländer bei der Wohnungssuche diskriminiert

Justizminister Maas übt scharfe Kritik

+ © dpa Laut einer Studie von BR und Spiegel diskriminieren viele Immobilienbesitzer Ausländer bei der Wohnungssuche. © dpa

Die Wohnungssuche ist vor allem in Großstädten wie Berlin oder München schwierig. Was das Problem laut einer Studie dabei noch verschärft, ist ein ausländischer Name.