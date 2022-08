Stresstest Strom: Die Stromversorgung wird wegen der Gaskrise in Deutschland geprüft

Von: Felix Busjaeger

Der Stresstest soll feststellen, ob unter anderem die Versorgungssicherheit im Stromsektor unter verschärften Annahmen gewährleistet ist. © Daniel Karmann/dpa

Ein Stresstest für die Stromversorgung steht an. Das Ergebnis könnte darüber entscheiden, ob Atomkraft in Deutschland wieder eine Option wird.

Berlin – Ist die Stromversorgung angesichts der Gaskrise in Deutschland sicher? Die Frage treibt Verbraucher und Politik seit Wochen gleichermaßen an. Inmitten des Ukraine-Kriegs ist die Bundesrepublik weiterhin dem Wohlwollen von Kremlchef Wladimir Putin ausgesetzt. Wegen der Unsicherheiten bei den Gaslieferungen spielen plötzlich wieder Atomkraftwerke eine Rolle. Experten und Politiker sprechen sich für verlängerte Laufzeiten oder einen Streckbetrieb aus. Andere bremsen und verweisen auf einen anstehenden Stresstest für den Strom. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, wollen sie über die Atomkraft in Deutschland entscheiden. Doch was ist der Stresstest für die Stromversorgung eigentlich?

Stresstest Strom wegen Gaskrise in Deutschland – unklar, ob Versorgungssicherheit besteht

Die Gaskrise in Deutschland nimmt derzeit immer mehr Einfluss auf alle Lebensbereiche der Menschen: Lebensmittel werden teurer und die kommende Abrechnung der Nebenkosten könnte ein böses Erwachen für Verbraucher bedeutet. Denn die Gaspreise steigen spätestens seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Was viele Verbraucher derzeit aber wohl noch ausblenden: Deutschland setzt bei der Stromgewinnung auch auf Gas. Der Anteil liegt deutlich über zehn Prozent – sollte die Gaslieferungen ausfallen, muss dieser Anteil über andere Herstellungswege kompensiert werden.

Wie dramatisch die Lage bei der Stromversorgung in Deutschland werden könnte, soll nun ein neuer Stresstest für den Strom zeigen. Sollte dabei herauskommen, dass die bundesweite Versorgungssicherheit gefährdet ist, könnte die Debatte um die Atomkraft in Deutschland erneut an Fahrt gewinnen. Um Gewissheit zu erlangen, hat das Bundeswirtschaftsministerium die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber deshalb mit dem zweiten Stresstest betraut. Allerdings soll das Stromnetz unter verschärften Bedingungen getestet werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte sich zuletzt bereits dafür ausgesprochen, dass Strom nicht mehr aus Gas gewonnen werden soll.

Stresstest der Stromversorgung: Netzbetreiber simulieren Energieversorgung wegen Gaskrise in Deutschland

Beim Stresstest der Stromversorgung gilt es herauszufinden, wie Deutschland für den Ernstfall gewappnet ist. Dass der kommende Winter wegen der Gaskrise in Deutschland, die auch Lebensmittel bedroht, für Verbraucher theoretisch nicht nur kalt, sondern auch hart werden könnte, stellen Experten inzwischen kaum noch infrage. Entgegen der Prognosen könnte es aber auch weniger schlimm werden, als viele Politiker derzeit mutmaßen. Wie der Stresstest für den Strom und die Kraftwerke abläuft, steht derweil fest: Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, sollen verschiedene Modelle zum Einsatz von Kraftwerken in Deutschland und dem Ausland durchgerechnet werden. Das habe der Netzbetreiber Transnetz BW mitgeteilt.

Während der erste Stresstest für die Versorgungssicherheit im Frühjahr 2022 zu dem Ergebnis kam, dass die Stromversorgung im Winter gewährleistet werden kann, wird nun mit erschwerten Bedingungen gespielt: Auf Grundlage bisheriger Erkenntnisse zu Stromverbrauch, Gaspreisen und Gasverfügbarkeiten werden unterschiedliche Szenarien simuliert und ermittelt, ob der Stromverbrauch in Deutschland zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gedeckt werden kann.

Was wird getestet? Stresstest Strom simuliert mehrere Ernstfälle

Doch was soll beim Stresstest Strom getestet werden? Atomkraftwerke wurden beim ersten Stresstest schon herausgerechnet. Denn nach Plan sollen die letzten drei verbliebenden Meiler spätestens zum 31. Dezember 2021 vom Netz genommen werden. In den neuen Szenarien sollen die Bedingungen nochmal deutlich verschärft werden. Details sind nicht bekannt, allerdings berichten mehrere Medien darüber, dass die Situation der Atomkraftwerke in Frankreich deutlich stärker berücksichtigt werden soll. Deutschland und der europäische Nachbar pflegen seit jeher einen engen Austausch bei Stromressourcen.

Doch Frankreich hat derzeit ein Problem: Über die Hälfte der Atomkraftwerke sind momentan nicht ans Netz angeschlossen. Der Hintergrund sind Ausfälle und Wartungsarbeiten. Das hat natürlich Auswirkungen: Deutschland hat zuletzt mehr Strom nach Frankreich exportiert als die Jahre zuvor. Derweil sehen sich die Grünen ihrem eigenen Stresstest ausgesetzt.

Stresstest für die Stromversorgung: Situation in Bayern soll gesondert bewertet werden

Seit Wochen macht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) immer wieder auf die drohende Energiekrise in seinem Bundesland aufmerksam. Seine Bedenken sind dabei nicht unbegründet: Große Teile des Energiebedarfs von Bayern wird über Atomkraft abgedeckt. Sollte diese zum Jahresende wegfallen und das Gas knapp werden, könnte die Stromversorgung im Süden in Gefahr sein. Diese besondere Lage soll im Stresstest der Stromversorgung gesondert berücksichtigt werden.

Söder hatte in den vergangenen Tagen unter anderem Fracking in Norddeutschland angeregt, um Deutschlands Energieversorgung in Zeiten der Gaskrise zu sichern. Dafür erhielt er viel Kritik. Unter anderem drückte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seinen Unmut aus. „Problembär“ Söder jammerte anschließend über das „Bayern-Bashing“

Gaskrise in Deutschland: Wie geht es nach dem Stresstest Strom weiter?

Ob die Atomkraft in Deutschland wegen der Gaskrise in die Verlängerung geht oder gar eine Renaissance erfährt, entscheidet sich maßgeblich am Ausgang des Stresstests für die Stromversorgung. Ein generelles „Ja, bitte“ zur Atomkraft ist das Ergebnis aber nicht. Vielmehr dient der Stresstest in der Folge als Gesprächsgrundlage für die Politik. Die Meinungen gehen derzeit nämlich deutlich auseinander. Einige Vertreter der Ampel-Koalition schließen generell eine Rückkehr zur nuklearen Energieversorgung aus. Mitglieder der FDP hingegen sprechen sich seit Wochen für eine Stärkung der Atomkraft aus.

Die Situation in Bayern sollte durch den Stresstest für die Stromversorgung auch deutlicher werden. Dass die Region angesichts der Gaskrise in Deutschland ein besonderes Augenmerk bedarf, stellte auch br24 fest: Da das Atomkraftwerk Isar 2 bei Landshut vor der Abschaltung steht und der Energiebedarf Bayerns nicht so einfach von den anderen Bundesländern kompensiert werden kann, könnte die Lage im Freistaat ausschlaggebende Impulse für den Stresstest Strom haben.