Streiks von Krankenschwestern zeigt Wirkung: Sunak gibt sich gesprächsbereit

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Der Umgang der britischen Konservativen mit Streiks ist rigide. Nun könnte Rishi Sunak dennoch einen Schritt auf streikende Krankenschwestern zugehen – muss er auch.

London – Das britische Gesundheitssystem NHS liegt am Boden, auch wenn man in der Regierung um Rishi Sunak weiterhin nicht gerne von einer Krise sprechen möchte: Mit Streiks kämpfen NHS-Angestellte derzeit für fairere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Denn der Druck, der auf ihnen lastet, ist gigantisch – im Gegensatz zur Bezahlung. Bei den Tories, die im Zuge des Streiks bei der Bahn ihr Verhältnis zu dieser Form des Arbeitskampfes deutlich gemacht hatten, könnte man nun einen (kleinen) Schritt auf streikende Krankenschwestern zu machen: Dem Premier bleibt keine andere Wahl.

Rishi Sunak signalisiert Bereitschaft zu bedingten Kompromissen mit NHS-Krankenschwestern

Der Lohnkampf der NHS-Krankenschwestern könnte erste Erfolge zeigen: Vor dem geplanten Treffen von Tory-Ministern mit Gesundheitsgewerkschaften hat Premierminister Rishi Sunak erstmals Bereitschaft für ein Entgegenkommen signalisiert. Bisher hatten die Konservativen wenig Kompromissbereitschaft gezeigt und damit nicht nur unter den Beschäftigten des Gesundheitswesens für Unmut gesorgt. Wie der britische Guardian berichtet, könnten etwa Einmalzahlungen eine Option der Regierung sein, um die Streiks der Krankenschwestern zu beenden. Auch in anderen Bereichen streiken die Menschen in Großbritannien, der ökonomische Druck ist hoch. In verschiedenen Teilen des NHS stehen weitere Arbeitsniederlegungen an.

Der britische Premierminister Rishi Sunak gerät durch die Streiks im Gesundheitswesen weiter unter Druck. (Symbolbild) © Henry Nicholls/Pool Reuters via AP/dpa

Der Druck auf das Kabinett von Rishi Sunak zwingt die Regierung im Gesundheitswesen offenbar zum Einlenken, wenngleich eine Einmalzahlung die Probleme der Krankenschwestern kaum lösen würde. Eine grundsätzliche Neueröffnung des Tarifvertrags 2022/2023 hatten die Tories laut Berichten der Zeitung bisher ausgeschlossen, jetzt könnte zumindest nach Alternativen gesucht werden. Möglicherweise gibt es Gespräche über Lohnerhöhungen für das nächste Jahr, der Preis: Der Stopp der Streiks und ein Ende der bisherigen Forderungen. Zudem sollen Angestellte „Eiffzienssteigerungsmaßnahmen“ zustimmen – ein Teufelskreis.

Kritiker werfen den – bisher wenig diskussionsbereiten – Tories einen faulen Kompromiss vor: Einmalzahlung und Vertröstung anstatt schneller, nachhaltiger Verbesserungen bei Lohn und Arbeitsbedingungen.

Das britische Gesundheitssystem NHS in der Krise: Es braucht massive Investitionen

Wie tief das Gesundheitssystem in Großbritannien in der Krise steckt, wird an folgendem Beispiel deutlich: Laut einem Bericht des ZDF von Ende 2021 rückt bei einem von vier Notrufen kein Krankenwagen aus. Britische Ärzte hatten kürzlich gewarnt, durch den erschwerten Zugang zu medizinischer Versorgung könnte es jede Woche bis zu 500 vermeidbare Todesfälle geben. Auch der Brexit hatte die Lage des NHS weiter verschlechtert. Das Gesundheitssystem bedarf massiver Investitionen und struktureller Erneuerungen, die bisher nicht in Sicht sind – die konservative Sparpolitik nach 2010 sorgt für einen Zusammenbruch des durch Steuern finanzierten Gesundheitswesens. Trendabkehr: Fehlanzeige.

Die Tories und das Gesundheitssystem: Bloß nicht von Krise sprechen

Zuletzt sorgten die Tories um Rishi Sunak in Großbritannien mit ihrer Weigerung für Ärger, von einer Krise des nationalen Gesundheitssystems zu sprechen. Ein Regierungssprecher hatte auf die Frage nach einer Krise im NHS kürzlich mit „Nein“ geantwortet. Der Sprecher erklärte laut Guardian, „Dies ist sicherlich eine noch nie dagewesene Herausforderung für den NHS, die durch eine Reihe von Faktoren verursacht wurde, vor allem durch die weltweite Pandemie.“ Er führte aus, man sei „zuversichtlich, dass wir dem NHS die nötigen Mittel zur Verfügung stellen, um diese Probleme zu bewältigen.“

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Berichte über die Behandlung des Premiers durch einen privaten Hausarzt taten ihr Übriges, um die Verärgerung über die Regierung in der Bevölkerung zu befeuern. Sunak selbst weigert sich indes offenzulegen, durch wen er sich selbst behandeln lässt, die Frage sei eine „Ablenkung von den wirklich wichtigen Dingen“, so der Premier laut Independent.

Kritiker sehen in Sunaks Weigerung der Offenlegung ein indirektes Eingeständnis, frühere Regierungschefs wie Margaret Thatcher hatten ihren Modus der medizinischen Versorgung öffentlich gemacht. Es scheint: trotz aller Vermeidung von Krise zu sprechen, ist auch dem britischen Regierungschef klar, in welcher Lage sich das Gesundheitssystem befindet – er selbst gehört möglicherweise nicht zu den Leidtragenden.