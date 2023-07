„Wunderwaffe“ der Ukraine: Russland gelingt offenbar Abschuss der Storm Shadows

Von: Linus Prien

Teilen

Russland hat wohl erstmalig einen Marschflugkörper des Typs Storm Shadow abschießen können. © IMAGO/ABACA

Die Ukraine wird mit unterschiedlichen Waffensystemen unterstützt. So auch mit Storm Shadow Raketen. Erstmals gelang Russland wohl der Abschuss der Rakete.

Kiew - Über den Verlauf des Ukraine-Kriegs haben westliche Staaten, wie die USA, Frankreich oder Großbritannien Kiew mit einer Vielzahl unterschiedlicher Waffen ausgestattet. Während gegenwärtig darüber diskutiert wird, ob Kampfjets auch auf die Liste derer Systeme aufgenommen werden sollen, welche an die Ukraine entsendet wurden, ist eine Waffe längst in Kiew eingetroffen: Die Storm Shadow Rakete.

Beim Storm Shadow handelt es sich um einen von Großbritannien und Frankreich entwickelten Marschflugkörper, der sich im Arsenal mehrerer Nato-Staaten befindet. Großbritannien hatte Marschflugkörper dieser Gattung an die Ukraine entsendet - wie viele es waren, wurde nicht offengelegt. Jetzt soll es Russland erstmals gelungen sein, einen Storm Shadow abzuschießen.

Ukraine-Krieg: Russland schießt wohl zum ersten Mal Storm Shadow ab

Von einigen wird die Storm Shadow als „Superwaffe“ der Ukraine beschrieben. Der ehemalige U.S. Marine Oberst Mark Cancian sagte gegenüber Newsweek, dass „Storm Shadows sehr hilfreich dabei seien, weit entfernte Ziele von hoher Bedeutung zu treffen“. Beispielsweise würde das Waffensystem dafür verwendet worden sein, die Krimbrücken zu attackieren. Darüber hinaus könnten die Raketen auch dafür verwendet werden, entscheidende Versorgungswege für die russischen Truppen in der Ukraine abzuschneiden.

Jetzt wurde zum ersten Mal eine Storm Shadow abgeschossen. Das berichtet der Twitter Account Ukraine Weapons Tracker mit Bildern der abgeschossenen Rakete: „Die Rakete hat ihr Ziel nicht getroffen, wenn es von russischen Luftabwehrsystemen abgeschossen wurde, dann wäre das das erste Mal“, berichtete die Seite.

Ukraine-Krieg: Storm Shadow ist keine Wunderwaffe

Cancian sagte des Weiteren, dass er „überrascht“ sei, dass es so lange gedauert habe, bis dies Russland gelungen sei, da es durchaus über hochwertige Luftabwehrsysteme verfüge. Viele würden in einem Krieg nach der einen Waffe, oder der einen Taktik suchen, um den Krieg zu gewinnen, führt der Experte weiter aus. „Leider existieren diese jedoch nicht“. Der Krieg würde sich auf dem Boden entscheiden, an den Frontlinien. Eine Wunderwaffe könne die Strom Shadow der Ansicht Cancian nach nicht darstellen.

Ukraine-Krieg reicht jetzt bis nach Moskau: Fotos zeigen den Schaden durch Drohnen-Angriffe Fotostrecke ansehen

Nichtsdestotrotz würden die Waffensysteme erheblich helfen. Die Lage auf dem Boden würde massiv abhängen, von der Ausbildung der ukrainischen Truppen, ihrem Willen und nicht zuletzt, von „der Gesamtheit ihrer militärischen Ausrüstung.“ (lp)