Kambodscha als neuer Wirtschaftspartner? Steinmeier will Beziehung stärken

Von: Bona Hyun

Steinmeier in Kambodscha auf der Suche nach neuen Partnerschaften – wie erstrebenswert ist eine Zusammenarbeit mit dem Land? © Bernd von Jutrczenka/dpa

Weg aus der Abhängigkeit Chinas? Bundespräsident Steinmeier will Wirtschafts-Beziehungen in Asien erweitern. Kambodscha sei ein „guter Partner“, so Steinmeier.

Kambodscha – Der Ukraine-Krieg hat gezeigt, wie fatal Abhängigkeiten von autoritären Staaten sein können. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte die europäischen Länder am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz (Siko) explizit vor der einseitigen Abhängigkeit mit Peking: „Wir sollten nicht den gleichen Fehler mit China machen“, so Stoltenberg.

China hat jüngst am Rande der Siko angekündigt, der Beziehung zu Deutschland einen neuen Schwung geben zu wollen. Deutschlands Abhängigkeit Chinas ist laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) so groß wie nie. Doch es gibt auch Aussichten auf neue Partnerschaften. Vor einigen Tagen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Südostasien-Reise angetreten. Sein erster Besuch führte nach Kambodscha. Das Land sei für Deutschland ein „guter Partner“, so Steinmeier. Wirklich relevante wirtschaftliche oder politische Verbindungen zu Kambodscha gibt es bislang nicht. Was braucht es für eine Partnerschaft? Ist eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit langfristig vorstellbar?

Steinmeier in Kambodscha auf der Suche nach neuen Partnerschaften

Deutschland unterstützt Kambodscha aktiv in seinem Entwicklungs- und Demokratisierungsprozess. Tragende Säule der bilateralen Beziehungen ist laut dem Auswärtigen Amt die umfangreiche Entwicklungszusammenarbeit. Deutschland hat Kambodscha zudem finanziell unterstützt und im Rahmen der Regierungsverhandlungen im Mai 2021 Entwicklungsgelder in Höhe von insgesamt 71,3 Millionen Euro zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Kambodscha zugesagt.

Zudem hilft Deutschland bei der Minenräumung. Kambodscha zählt heute zu den weltweit am stärksten mit Landminen kontaminierten Staaten und es kommt häufiger zu tödlichen Unfällen. Landminen und Blindgänger aus den Jahren des Bürgerkriegs stellen auch heute noch ein Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung dar.

Partnerschaft mit Kambodscha: Kritische Menschenrechtslage und Abhängigkeit zu China als Hindernisse

Zwar führen Deutschland und Kambodscha seit Jahren eine diplomatische Beziehung. Im Falle einer verstärkten wirtschaftlichen Partnerschaft gäbe es allerdings noch ungeklärte Fragen. Zum einen ist das Land in Südostasien eng mit China verbandelt, das viel Geld in die Infrastruktur Kambodschas steckt. An der Südwestküste wurde eine gemeinsame Sonderwirtschaftszone errichtet. Just letzte Woche hat der kambodschanische Ministerpräsident Hun Sen beim Besuch in Peking betont: „Auf wen soll sich Kambodscha verlassen, wenn nicht auf China.“ Seit 1985 regiert Sen das Land und gilt inzwischen als autoritärer Herrscher.

Zudem sehen Amnesty International und auch das Bundesentwicklungsministerium erhebliche Mängel bei der Einhaltung der Menschenrechte in dem Land. So sei die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit eingeschränkt, die Opposition werde behindert. Am Tag der Ankunft von Steinmeier in Kambodscha und wenige Monate vor der Parlamentswahl ist gegen eines der letzten unabhängigen Medien eine Sperre verhängt worden. UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk reagierte „alarmiert“ auf die neue Entwicklung. Er sei besorgt, weil der Lizenzentzug „willkürlich“ erscheine.

Steinmeier glaubt, Zeitenwende macht Zusammenarbeit mit Kambodscha möglich

Steinmeier ist jedoch überzeugt, dass Kambodscha sich nicht alleine abhängig von China machen will. Bei seinem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und hohen Wirtschaftsdelegierten sei unter anderem auch Interesse für wirtschaftliche Kooperationen mit Deutschland signalisiert worden. Kambodscha habe sich zudem „wahnsinnig entwickelt“ und sei „im Aufbruch nach vorn“, sagte Steinmeier im Interview mit der Tagesschau. Der Bundespräsident glaubt, dass die Zeitenwende dabei eine Rolle gespielt hat.

Auch hinsichtlich der Menschenrechtslage will Steinmeier wohl ein Zeichen setzen. Er traf sich auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft und unabhängigen Journalisten. „Wir dürfen uns keine Illusionen machen, wir sind verschieden“, sagte Steinmeier im Tagesschau-Interview schließlich auf die Frage, wie erstrebenswert die Partnerschaft mit einem solchen Staat tatsächlich sei – Zeitenwende hin oder her. Trotz der Unterschiede wolle Steinmeier prüfen, „inwieweit es nicht auch gemeinsame Interessen gibt.“ Und er ergänzt: „Selbstverständlich gehört zur Feststellung der Verschiedenheit auch, dass dieses Land noch um seinen Kurs ringt.“

Dritter Besuch in Südostasien: Bundespräsident will Beziehung zu Asien stärken

Steinmeiers Besuch könnte für den Austausch zwischen Deutschland und Kambodscha von Bedeutung sein. Noch nie sei ein Bundespräsident oder ein deutscher Regierungschef in Kambodscha gewesen, sagte der Bundespräsident. In der Hauptstadt Phnom Penh führte er unter anderem Gespräche mit dem amtierenden Staatsoberhaupt, Senatspräsident Say Chhum, und Ministerpräsident Hun Sen.

Steinmeier freue sich, dass er durch seine Anwesenheit helfen kann, diese Leerstelle in den deutsch-kambodschanischen Beziehungen zu füllen, so der Bundespräsident. Nach einem dreitägigen Aufenthalt flog Steinmeier am Freitag (17. Februar 2022) weiter zu einem Staatsbesuch nach Malaysia. Es ist bereits die dritte Reise Steinmeiers in den Indopazifik innerhalb eines Jahres. Die beiden ersten hatten ihn nach Singapur und Indonesien sowie nach Japan und Südkorea geführt.