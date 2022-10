Rückkehr von Nord Stream 1 nach Kriegsende? Weil bietet Kretschmer Paroli

Von: Anika Zuschke

Michael Kretschmer (CDU) und Stephan Weil (SPD) vor einer Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1. Soll die Gastrasse nach dem Ukraine-Krieg reaktiviert werden? © Sebastian Kahnert/Moritz Frankenberg/Stefan Sauer/dpa/Montage

Kommt Nord Stream 1 zurück? Michael Kretschmer ist dafür, Stephan Weil dagegen. Das Verhältnis zu Russland sei auf Jahre zerstört, so der SPD-Politiker.

Update vom Montag, dem 24. Oktober, um 11:30 Uhr: Berlin/Hannover – Es war ein Vorstoß, der für Aufsehen sorgte: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte sich dafür ausgesprochen, nach dem Kriegsende in der Ukraine über einen Weiterbetrieb von Nord Stream 1 in Erwägung zu ziehen. Für diese Idee kommt nun deutlich Gegenwind aus Niedersachsen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte mehr als deutlich, dass ein Betrieb von Nord Stream 1 quasi ausgeschlossen sei – weil das Verhältnis zu Russland und Wladimir Putin nachhaltig zerrüttet sei.

Stephan Weil gegen Reaktivierung von Nord Stream 1: „Verhältnis zu Russland auf Jahre zerrüttet“

„Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland ist, so fürchte ich, auf Jahre zerrüttet. Ich sehe derzeit leider nicht, dass das durch den brutalen Krieg zerstörte Vertrauen in absehbarer Zeit wiederhergestellt werden kann“, sagte der SPD-Politiker, der sich in diesem Monat der Niedersachsen-Wahl 2022 gestellt hatte, am Sonntag der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch wenn sich alle «so schnell wie möglich» Frieden für die Ukraine wünschten, liege die Zukunft der deutschen Energieversorgung nicht im Gas, sondern in erneuerbare Energien.

Kommt Nord Stream 1 zurück? Michael Kretschmer spricht sich für Weiterbetrieb aus

Erstmeldung vom Sonntag, 23. Oktober, um 11:35 Uhr: Berlin – Die Gaspreise am Markt sinken in Deutschland aktuell – doch ist das noch kein Grund zur Freude. Denn der sinkende Gaspreis an der Börse hat für Verbraucher erst einmal keine direkten Auswirkungen, der Preis liegt immer noch auf einem deutlich höheren Niveau als im Vorjahr – und auch die Prognosen für die nächsten Monate fallen derzeit wenig erfreulich aus. Zudem rechnen energieintensive Unternehmen mit einer weiteren Explosion der Gaspreise. Um dem entgegenzuwirken, will der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) die Pipeline Nord Stream 1 nach dem Ukraine-Krieg reaktivieren.

Gaspreis in Deutschland aktuell: Preis sinkt – doch im Vergleich zum Vorjahr weiter enorm hoch

Derzeit kostet eine Kilowattstunde Gas für Neukunden im Mittel 22,4 Cent – wobei Bestandskunden meist weniger bezahlen (Stand: 22. Oktober 2022). Das ergeben Daten des Vergleichsportals Verivox. Im Vergleich zur Vorwoche ist der Preis damit um 3,4 Prozent gesunken. Doch verglichen mit den Vorjahrespreisen wird deutlich, dass sich die Gaspreise immer noch auf einem historisch hohen Niveau befinden. Um die gleiche Zeit im Jahr 2021 lag der Preis für Neukunden nämlich bei 12,1 Cent pro Kilowattstunde.

Der sinkende Gaspreis an der Börse nimmt darüber hinaus auf die Kosten der Verbraucher nur indirekt Einfluss. Zu dem Gaspreis kommen nämlich noch Steuern und Abgaben dazu. Mithilfe der Gaspreisbremse sollen die hohen Kosten für Verbraucher und Industrien jedoch gesenkt werden.

Warum sinkt der Gaspreis in Deutschland aktuell? Das hat mehrere Gründe

Dem Energie-Experten Jochen Linßen zufolge hat das aktuelle Absinken der Preise am Markt mehrere Gründe: „Sicher wirken sich die zu knapp 95 Prozent gefüllten Gasspeicher zusammen mit der derzeit vorherrschenden milden Witterung und die Einsparungen in Industrie, Kraftwerken, Gewerbe und Haushalten dämpfend auf die Preisentwicklung aus“, erklärt der Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich dem NDR.

Zudem seien laut Linßen die angekündigten Lieferungen von regasifiziertem Flüssiggas (LNG) aus Frankreich sowie die Aussicht darauf, dass zum Jahreswechsel die ersten deutschen LNG-Terminals in Betrieb genommen werden sollen, Gründe für die Preisentspannung auf dem Großmarkt.

Trotzdem geht der Experte NDR zufolge nicht davon aus, dass die Preise wieder auf das Niveau vor der Gaskrise sinken werden. Dafür sei ein Wechsel vom Pipeline-Bezug zum LNG-Import mit zu hohen Transportkosten verbunden. Verivox rechnet sogar mit erneuten Preissteigerungen. Demnach müssten sich Verbraucher auch in den kommenden Monaten auf weiter steigende Gaspreise einstellen, berichtet die Südwest-Presse.

Energieintensive Branchen rechnen mit Preisexplosion bei Gas – Verzehnfachung sei möglich

Verbraucher in Deutschland sollten ihre Gasrechnungen also weiterhin im Blick behalten. Denn auch Unternehmen rechnen in naher Zukunft mit einer Explosion der Gaspreise. Eine Erhebung unter Feuerverzinkern in Deutschland – die für eine Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer von Stahl zuständig sind und als extrem energieintensive Branche gelten – unterstreicht die Sorge solcher Betriebe.

Wie das Handelsblatt berichtet, rechnen 40 Prozent der Unternehmen mit einer Verfünffachung der Gaspreise, 50 Prozent mit einer Verdreifachung oder Vervierfachung – und der Rest zieht sogar eine Verzehnfachung in Betracht. Sie sorgen sich trotz der aktuell gefüllten Gasspeicher vor einem möglichen Gasmangel. Lieferunterbrechungen oder Preissprünge könnten Strom und Gas demnach unbezahlbar machen.

Gaskrise in Deutschland: Kretschmer spricht sich für Reaktivierung von Nord Stream 1 aus

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) setzt sich derweil für eine perspektivische Wiederaufnahme der russischen Gaslieferungen ein – allerdings erst nach dem Ende des Ukraine-Kriegs. Andernfalls würde ihm zufolge ein „Tsunami“ auf die deutsche Wirtschaft zukommen.

„Wir brauchen langfristige Verträge für Flüssiggaslieferungen aus den USA, Katar und anderen arabischen Ländern. Außerdem müssen wir endlich eigenes Erdgas in der Nordsee erschließen. Und wenn der Krieg vorbei ist, sollten wir auch wieder Gas aus Russland nutzen“, sagte Kretschmer im Gespräch mit der Bild am Sonntag.

Auf die Frage, ob er davon ausgeht, dass die beschädigte Gas-Pipeline Nord Stream 1 dann wieder repariert wird, antwortete der CDU-Politiker: „Wir werden Pipeline-Gas brauchen und das geht nur mit funktionierenden Pipelines.“